El Gobierno tramitará por urgencia un alza de entre el 3% y el 4% en las pensiones para 2027

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz. (Ananda Manjón - Europa Press)

Guardar

El Gobierno tramitará por urgencia el decreto ley de revalorización de las pensiones para 2027, cuya subida se situará previsiblemente entre el 3% y el 4%. La cuantía definitiva se conocerá el 27 de noviembre, tras la publicación del dato de inflación de ese mes, que determina la actualización anual conforme a la media de los 12 meses anteriores.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado tras el Consejo de Ministros que comienza el proceso para actualizar las prestaciones y ha precisado que el Ejecutivo aprobará después una norma con rango de ley que establecerá el incremento general y el de las pensiones mínimas.

PUBLICIDAD

(Noticia en ampliación)