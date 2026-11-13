Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles (REUTERS/Vincent West)

La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles. Las formaciones tendrán 15 días para movilizar al electorado y hoy, viernes 13 de noviembre, todos los partidos celebran actos de campaña en los que ya podrán pedir el voto: el PSOE en La Rioja y Navarra, y el resto de formaciones combinan actos en Madrid con otras provincias.

Jordi Wild publica hoy las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau. La cancelación de Abascal a “poquísimas horas” de su grabación ha supuesto una oleada de críticas en redes sociales, incluso entre voces cercanas al propio partido. También este viernes LaSexta transmite el primer debate electoral, con foco económico, con cuatro participantes: Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

El CIS publicaba este jueves una macroencuesta, la última en precampaña, que basándose en 45.000 entrevistas sitúa al PSOE en cabeza, 8 puntos por delante de un PP que no alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el volumen de los sondeos electorales hasta la fecha.