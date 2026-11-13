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Campaña de las elecciones generales 29-N, en directo: las entrevistas de Jordi Wild, un nuevo sondeo y última hora política

La campaña arranca oficialmente hoy, con actos de los partidos, las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau, y el primer debate electoral. El CIS da al PSOE ventaja sobre el PP y descarta una mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el resto de los sondeos electorales

La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles (REUTERS/Vincent West)
La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles (REUTERS/Vincent West)

La campaña electoral de cara al 29 de noviembre empezó oficialmente a las 00:00 de este viernes con la pega de carteles. Las formaciones tendrán 15 días para movilizar al electorado y hoy, viernes 13 de noviembre, todos los partidos celebran actos de campaña en los que ya podrán pedir el voto: el PSOE en La Rioja y Navarra, y el resto de formaciones combinan actos en Madrid con otras provincias.

Jordi Wild publica hoy las entrevistas a Feijóo, Sánchez y Colau. La cancelación de Abascal a “poquísimas horas” de su grabación ha supuesto una oleada de críticas en redes sociales, incluso entre voces cercanas al propio partido. También este viernes LaSexta transmite el primer debate electoral, con foco económico, con cuatro participantes: Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

El CIS publicaba este jueves una macroencuesta, la última en precampaña, que basándose en 45.000 entrevistas sitúa al PSOE en cabeza, 8 puntos por delante de un PP que no alcanzaría la mayoría absoluta con Vox, en contradicción con el volumen de los sondeos electorales hasta la fecha.

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07:11 hsHoy

Jordi Wild publica la entrevista a Ada Colau

El creador de contenido ha publicado a primera hora de este viernes la entrevista a Ada Colau, candidata a la presidencia del Gobierno por Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona. Le seguirá la entrevista a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, a las 10 de la mañana; y la de Pedro Sánchez será la última en emitirse, a las 12 del mediodía.

07:05 hsHoy

ARTÍCULO DE INFOBAE

Ha salido el CIS: el PSOE cae ligeramente tras el accidente de Urda, pero lograría hasta 143 escaños mientras que PP y Vox se quedarían a seis diputados de la mayoría absoluta

Adelante Andalucía irrumpiría con entre tres y cuatro diputados, mientras Podemos se movería entre cero y un representante

José Manuel Rodríguez Camarero

Por José Manuel Rodríguez Camarero

Candidatos a las Elecciones Generales de España (Composición Infobae)
Candidatos a las Elecciones Generales de España (Composición Infobae)

El macrosondeo preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mantiene al PSOE como primera fuerza para las elecciones generales del 29 de noviembre, con una estimación del 33,3 % de voto, frente al 25,5 % del PP y el 18,4 % de Vox. El estudio se realizó en parte después del accidente ferroviario de Urda, aunque no incluye una pregunta específica que permita medir su impacto en la intención de voto.

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