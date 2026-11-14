‘Latinos for Vox’ o por qué hay latinoamericanos que votarían un partido que “podría perjudicarles”: “Las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones contradictorias”

El presidente de Vox, Santiago Abascal, durante un acto. (Glòria Sánchez/Europa Press)

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“¿Nunca has escuchado decir que los cubanos venimos del futuro? Hemos pasado 67 años por un proceso del cual ustedes están comenzando a vivir con el PSOE. El próximo 29 de noviembre, la solución es votar por Vox”. Con este mensaje, un hombre que afirma ser cubano afirma que España podría seguir los pasos de su país si Pedro Sánchez continúa en la Moncloa. El vídeo, publicado en octubre, fue difundido por Hispanos x Vox (@HispanosVOX), una cuenta no oficial de simpatizantes del partido. A principios de año, Vox retiró de su web el apartado ‘Latinos por Abascal’, creado para captar el voto hispanoamericano en las elecciones de 2023.

Según un análisis de los microdatos del barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), menos del 10% de los españoles nacidos en Latinoamérica declara su intención de votar al partido de Santiago Abascal. Por su parte, en el indicador de voto de ‘más simpatía’ del CIS, Venezuela y Argentina destacan entre los países de nacimiento de quienes muestran afinidad por Vox, con un 21,6% y un 21%, respectivamente, del total de simpatizantes del partido nacidos fuera de España.

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Las cifras históricas dicen que Latinoamérica, a excepción de Venezuela, Cuba y Bolivia, tiende más a votar a la izquierda, según las conclusiones a las que llegó un informe de Funcas publicado en 2025, con el título El comportamiento político de la población inmigrante en España: una comparación entre la primera y la segunda generación, elaborado por los expertos Santiago Pérez-Nievas y Carles Pamies. Utilizando los datos de cuatro olas de la Encuesta Social General Española entre 2013 y 2023, los investigadores concluyeron que el 58,8% de los latinoamericanos nacionalizados de primera generación se decantaron por partidos de izquierda, frente al 41,3% que optó por la derecha.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido a los votantes que le den una "gran mayoría" en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que le permitan convertirse en el nuevo presidente del Gobierno. (Fuente: Vox)

Cuatro años antes, otro estudio publicado en elDiario.es por Laura Morales y Pamies, que analizó 25 encuestas del CIS realizadas entre 2008 y 2018, con una muestra de 1.737 personas con doble nacionalidad española y latinoamericana, también concluyó que la mayoría de estos ciudadanos se decantaba por partidos de izquierda, especialmente el PSOE, con una preferencia particularmente elevada entre “ecuatorianos, dominicanos y argentinos/paraguayos/uruguayos”.

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En los últimos años, sin embargo, la tendencia ha ido cambiando, y las encuestas más recientes indican que Vox puede ser uno de los partidos más favorecidos por la orientación política de los latinos que viven (y votan) en España.

El miedo a repetir el pasado

Vox, conocido por sus políticas en favor de la “prioridad nacional”, las deportaciones masivas y la derogación de leyes de igualdad y de género, está encontrando apoyos entre ciudadanos de origen inmigrante que podrían verse perjudicados por algunas de sus medidas. ¿Por qué?

“La experiencia política en el país de origen es una variable clave. Se lee mucho lo de: ‘Lo que ha ocurrido en mi país no quiero que se repita aquí’”, asegura Leticia Ruiz, politóloga especializada en sistemas políticos latinoamericanos, en declaraciones a Infobae. Recuerda que muchos de estos votantes han vivido en sus carnes —o de sus familiares y conocidos— el chavismo en Venezuela, el ciclo político del Movimiento al Socialismo en Bolivia o la Revolución cubana liderada por Fidel Castro, aunque es un socialismo que nada tiene que ver con España. “Los venezolanos están apoyando a partidos que buscan un cambio en Venezuela, que son más del Partido Popular o Vox. Eso también refuerza su sentimiento de identificación con la derecha y la ultraderecha”.

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Carles Pamies, profesor de Ciencia Política en la UNED, coautor del informe de Funcas y del artículo para elDiario.es, coincide en que “uno de los peligros es tratar a los inmigrantes como un todo monolítico”, como asegura Ruiz. “Uno tiende a mover esos marcos o a trasladarlos hacia el país que le acoge”, señala. Así, algunos inmigrantes pueden llegar a pensar “que votar a Podemos en España es lo mismo que votar a Maduro en Venezuela o a Chávez en su momento”.

Santiago Abascal. (Europa Press)

Pero, ¿por qué algunos votantes de origen latinoamericano se identifican con un partido que presume de endurecer unas políticas que van en contra de ellos? Gabriel Bayarri, investigador sobre las extremas derechas de la Universidad Rey Juan Carlos, subraya que “aparentemente resulta incomprensible, pero las identidades son múltiples y pueden combinar posiciones que parecen contradictorias desde fuera”. “Una persona puede identificarse como migrante y, a la vez, como católica, conservadora, anticomunista, emprendedora o defensora de un orden nacional”, apunta, quien reconoce que “así, la inclusión de unas personas puede apoyarse en la exclusión de otras. Esa forma selectiva de pertenencia ayuda a entender por qué alguien puede apoyar un discurso que, llegado el caso, también podría perjudicarle”.

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Ruiz añade que este sector de votantes “no es que se oponga a la inmigración, es que quiere que esta se regule. ¿Por qué? Porque creen que una inmigración sin estar regulada puede acabarles perjudicándoles a ellos, porque empiecen a sentir que los que están en situación de legalidad pueden perder sus trabajos”. La politóloga también defiende que la edad es muy importante. “No es lo mismo llegar, crecer aquí y socializar que llegar en una época en la que ya estás trabajando”, añade. El informe de Funcas recoge que la segunda generación vota de manera similar a los de los autóctonos, “algo esperable al haber nacido en España y, en principio, haber experimentado una socialización similar”.

El temazo del verano 😎🌴 ¡Grandes @LatinosXAbascal! #LatinosPorAbascal https://t.co/umYJxnBcdF — VOX 🇪🇸 (@vox_es) July 7, 2023

A ello se suma la diferenciación que establece el propio Vox entre colectivos extranjeros. Para las anteriores elecciones generales del 23-J del 2023, la ultraderecha creó incluso una canción con el lema que el trumpismo había abrazado antes en Estados Unidos: de Latinos for Trump a Latinos por Abascal. De hecho, esta frase también fue una plataforma creada para captar el voto de inmigrantes hispanoamericanos y un apartado en su web, eliminado a principios de año por discrepancias con el término. De esto también sabe el PP. Para la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, los latinos se han convertido en una nueva baza electoral. Hace un año, dijo que la inmigración procedente de países hispanos “no es inmigración” y cada octubre, la Hispanidad se ha convertido en uno de sus grandes artefactos político-culturales.

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Pero, en el caso de Vox, Ruiz recuerda que el partido lleva años reivindicando una mayor proximidad cultural con los latinoamericanos, a través del concepto de “Iberosfera” y de la idea de España como “madre patria de lo que un día fueron sus colonias”. “Es esta idea de la hermandad cultural, de que hay un tipo de inmigración que es deseable frente a una inmigración, la islámica, que consideran más como una invasión”, explica la politóloga. Una distinción que, según Bayarri, tampoco garantiza la aceptación de todos los latinoamericanos: “Los latinoamericanos pobres también pueden ser estigmatizados; la aceptación suele ser más probable cuando se los representa como trabajadores, integrados, cristianos o anticomunistas”.

Nota: El análisis del CIS se limita a las personas nacidas en Latinoamérica que tienen nacionalidad española, ya sea de nacimiento o adquirida posteriormente, puesto que solo ellas pueden votar en las elecciones generales. Los datos no permiten distinguir cuándo obtuvieron la nacionalidad ni incluyen a los españoles nacidos en España de padres latinoamericanos, mientras que el reducido tamaño de la muestra (207 personas) impide extraer conclusiones sólidas por país de origen.

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