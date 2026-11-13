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La reflexión de Ilia Topuria sobre el dinero: “Cuanto más ganas, más gastos incrementas y eso es un error”

‘El Matador’, que prepara su regreso a la UFC en 2027, explicó cómo ha cambiado su relación con el dinero y qué error cometió al principio

Ilia Topuria. (REUTERS/Kylie Cooper)
Ilia Topuria. (REUTERS/Kylie Cooper)
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Que el dinero no da la felicidad es algo que tiene claro Ilia Topuria. A sus 29 años, el hispanogeorgiano es doble campeón de la UFC y ha reunido un patrimonio que nunca ha ocultado. Además, no se esconde: concede entrevistas y opina con frecuencia, y el dinero es uno de los temas que más repite.

Lo contó en el pódcast The Wild Project, con Jordi Wild, hace unos años. Allí aseguró que el dinero “para mí es superimportante” y explicó su idea de riqueza: “Hay gente que gana muchísimo dinero, pero son pobres porque tienen que trabajar todos los meses para mantener lo que tienen. Para mí, la riqueza no es la que tienes, sino cuántos días podrías sobrevivir si no trabajaras”.

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Y avisó de una trampa habitual: “Tienes que saber llevarte con el dinero porque, si no, nunca terminarás de ser rico. La gente, cuanto más gana, más gastos incrementa y eso es un error”.

Un error que ya no comete

Topuria no habla desde fuera. Ilia Topuria también cayó en esa dinámica. “Yo antes cometía ese error: ganaba y adquiría un montón de pasivos que no me traían ningún ingreso”. Con el tiempo ha ido moldeando una cultura financiera más a su favor, y defiende no subir el nivel de gasto al ritmo que suben los ingresos.

Entrevista a Ilia Topuria.

Del cinturón a la recuperación

Su cabeza, eso sí, ahora está en otro sitio. El 14 de junio, en UFC Casa Blanca, Justin Gaethje le arrebató el cinturón de peso ligero y le quitó el récord de invicto: 17 victorias y una derrota. Topuria sufrió fracturas en los dos huesos orbitales y en el tabique nasal, además de la rotura de un hueso del pie.

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Tuvo que abandonar el octógono tras el cuarto asalto y, en el pódcast One on One, se mostró agradecido a su hermano por haber parado el combate: de lo contrario, dijo, es probable que no hubiera podido seguir su carrera.

Ahora se recupera en Georgia. Pero ya está entrenando y con muchas ganas de pelear. “En 2027, volverá a principios de 2027, estamos trabajando en eso”, dijo Dana White, presidente de la UFC. Todavía no hay fecha concreta, ni rival. Además, enero parece descartado porque la UFC 336 ya está anunciada sin él. Eso sí, Topuría ya ha avisado: “Tendréis una versión que no habéis visto nunca”, dijo en entrevista con ABC.

El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)
El luchador hispano-georgiano, Ilia Topuria (Europa Press)

Posibles rivales

La revancha con Gaethje es lo que más le apetece, pero no parece que vaya a llegar. ‘The Highlight’ se ha negado a repetir el duelo, ha hablado de un posible regreso ante Arman Tsarukyan y también ha dejado caer la retirada. “Esta revancha nunca sucederá”, sentenció Ali Abdelaziz, mánager de Gaethje. Sin embargo, en una encuesta que hizo ‘El Matador’ en su Instagram, los seguidores fueron claros: quieren a los otra vez en el octógono por el título.

Es por eso que el choque que más fuerza coge es contra Paddy Pimblett. “Justin no es nadie”, dijo Topuria. “Si yo peleo contra Pimblett, incluso siendo él campeón, tendría que ser la batalla coestelar”, añadió.

Sin embargo, si Gaethje se retira, la UFC tendría que elegir a dos peleadores para una pelea por el cinturón vacante. Tsarukyan asegura que la compañía le ha prometido ser el siguiente en optar al título, y Alexander Volkanovski quiere volver al peso ligero antes de decir adiós, y Dana White ha dicho que no puede negarle la petición. Eso dejaría fuera a ‘El Matador’. No obstante, el hispanogeorgiano tendría todo el derecho al combate al ser el último en portarlo.

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