Mejores destinos de nieve: 10 pueblos y ciudades de Europa con nieve garantizada en Navidad

Dos practicantes de esquí de montaña permanecen de pie sobre la nieve frente a los riscos iluminados por la luz solar. (@val_thorens)

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Ir a un destino con nieve parece una carrera últimamente. El mejor sitio con nieve, las mejores pistas de nieve, donde dura más la nieve, los paisajes más bellos con nieve... Las opciones siempre son infinitas y aquel sitio que recordabas ya no es el mismo. En algún punto dejó de ser ese lugar donde disfrutar unos días y se convirtió en un destino con aglomeraciones.

En una encuesta realizada por la DFDS, una compañía naviera danesa, se encontró que el 60% de los viajeros británicos se topaba con acumulación de personas en los destinos más populares de Europa. La misma empresa analizó 23 años de datos meteorológicos en 164 localidades del continente para identificar los lugares con mayor probabilidad de nieve el día de Navidad que, al mismo tiempo, reciben menos búsquedas en Google.

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El resultado es un listado que deja fuera los destinos clásicos y apunta hacia el norte de Europa, con alguna sorpresa en los Alpes y en los Cárpatos. Son pueblos y ciudades donde la nieve en Nochebuena no depende del azar, sino de porcentajes que superan el 50% en varios casos, y donde todavía es posible pasear por un mercadillo navideño sin esquivar multitudes.

A continuación, diez destinos ordenados de mayor a menor probabilidad de nieve el 25 de diciembre, con las fechas y actividades confirmadas para la temporada 2026/2027. Cada uno de estos enclaves combina un porcentaje elevado de nieve en Navidad con un volumen de búsquedas muy inferior al de los destinos tradicionales. Estas son sus particularidades.

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Kiruna acumula un 70% de probabilidades de nieve en Navidad

Varias fotos de Kiruna, Suecia (Wikimedia/Jonipoon)

La ciudad más septentrional de Suecia encabeza el ranking de DFDS con un 70% de probabilidades de nieve el día de Navidad, pese a registrar apenas 100 búsquedas mensuales en Google. En Kiruna, la noche polar se extiende este año del 11 de diciembre al 1 de enero, lo que deja la ciudad sumida en un crepúsculo azulado casi permanente. El 11 de diciembre abre su edición número 37 el Icehotel de Jukkasjärvi, con habitaciones talladas en hielo, mientras los alrededores ofrecen paseos en trineo tirado por huskies y expediciones nocturnas para avistar auroras boreales.

Lillehammer conserva el legado olímpico de 1994 bajo la nieve

La imagen muestra una cadena montañosa cubierta de nieve bajo la cálida luz del sol, posiblemente capturada durante el amanecer o el atardecer. Las sombras y la textura de la nieve resaltan la majestuosidad y tranquilidad del paisaje natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con un 65% de probabilidades de nieve, esta localidad del este de Noruega, sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 1994, celebra su mercadillo en el museo al aire libre de Maihaugen el 28 y 29 de noviembre, y repite cita en el centro los fines de semana del 5-6 y 12-13 de diciembre. El parque de atracciones Hunderfossen, a las afueras, añade a la oferta invernal un hotel de hielo y escenarios inspirados en cuentos tradicionales, además de pistas aptas para esquí y bobsleigh.

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Turku declara la paz de Navidad desde un balcón medieval

La ciudad más antigua de Finlandia registra un 57% de probabilidades de nieve y abre su temporada festiva el 28 de noviembre de 2026 con el encendido del árbol junto a la catedral. El mercadillo de la Plaza Vieja se despliega durante cuatro fines de semana de Adviento, hasta el 20 de diciembre. El punto culminante llega el 24 de diciembre a mediodía, cuando se lee desde el balcón de la casa Brinkkala la Declaración de la Paz de Navidad, una tradición documentada desde el siglo XIV que se retransmite en directo por radio y televisión.

Tallín reúne el mercadillo con más variedades de glögi de Europa

Tallín, Estonia. (Wikipedia)

La capital de Estonia comparte con Turku un 57% de probabilidades de nieve, aunque su volumen de búsquedas es notablemente mayor. El mercadillo de la plaza del Ayuntamiento, que según la tradición local acogió el primer árbol de Navidad público de Europa en 1441, abre este año del 20 de noviembre al 6 de enero. Entre sus puestos se sirven decenas de variedades de glögi y galletas de jengibre, y del 3 de diciembre al 6 de enero puede visitarse Gingerbread Mania, una exposición dedicada por completo a estructuras hechas con pan de jengibre.

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Innsbruck ilumina siete mercadillos con un árbol de cristales Swarovski

La capital del Tirol austríaco ofrece un 52% de probabilidades de nieve y distribuye su oferta navideña en siete mercadillos distintos, repartidos entre el casco antiguo, la calle Maria-Theresien-Strasse y el mirador de Hungerburg, con fechas que van del 13 de noviembre de 2026 al 6 de enero de 2027. En la plaza del Mercado se levanta un árbol recubierto con 112.445 cristales Swarovski, y durante la primera semana de diciembre las calles reciben el desfile de los Krampus, figuras de la tradición alpina que acompañan a San Nicolás.

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Oslo ofrece patinaje gratuito en pleno centro

La capital noruega mantiene un 52% de probabilidades de nieve y despliega desde el 7 de noviembre hasta el 3 de enero el mercadillo Jul i Vinterland, en la plaza de Spikersuppa. Allí funciona una pista de patinaje sobre hielo de acceso gratuito —solo se cobra el alquiler de patines—, además de una noria y atracciones para los más pequeños. La ciudad, descrita por The Wall Street Journal como la nueva capital de la tranquilidad nórdica, combina estos planes gratuitos con opciones de pago como las saunas junto a los fiordos.

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Bergen construye la ciudad de pan de jengibre más grande del mundo

Con un 48% de probabilidades de nieve, la segunda ciudad de Noruega inaugura el 14 de noviembre la Pepperkakebyen, la ciudad de pan de jengibre más grande del mundo, que permanece abierta hasta el 10 de enero y se construye cada año con aportaciones de vecinos y colegios. El mercadillo central funciona del 20 de noviembre al 22 de diciembre, y cada domingo de Adviento desde el 29 de noviembre se enciende una vela en el mirador del monte Fløyen, al que se accede en funicular.

Brasov enciende más de un millón de luces en los Cárpatos

La ciudad rumana registra un 43% de probabilidades de nieve y celebra su mercadillo en la plaza del Consejo (Piata Sfatului) del 27 de noviembre al 3 de enero, con el encendido oficial del árbol y las luces previsto para el 30 de noviembre. El año pasado la decoración navideña de la ciudad sumó 1,3 millones de luces, según datos del ayuntamiento. A 15 minutos en coche, la estación de esquí de Poiana Brasov completa la propuesta para quienes busquen nieve también fuera del casco histórico.

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Stavanger conserva 170 casas de madera blanca junto al mar

Gamle Stavanger conserva más de 170 casas de madera blanca de los siglos XVIII y XIX. (Visit Norway)

Al sur de Noruega, Stavanger presenta un 43% de probabilidades de nieve y conserva en su barrio histórico, Gamle Stavanger, más de 170 casas de madera blanca de los siglos XVIII y XIX. El mercadillo del parque de Byparken abre del 28 de noviembre al 20 de diciembre, y el Museo del Petróleo Noruego monta cada año su propia ciudad de pan de jengibre. En invierno, el acantilado de Preikestolen se visita mejor en crucero por el fiordo de Lysefjord, ya que la ruta de senderismo se desaconseja por el hielo.

Lucerna une patinaje gratuito y vistas al lago en Europaplatz

La ciudad suiza cierra el listado con un 39% de probabilidades de nieve. Entre el 20 de noviembre y el 1 de enero, la plaza de Europaplatz acoge Lucerne Ice Magic, una pista de hielo gratuita con vistas al lago de Lucerna y a los Alpes. El mercadillo principal, en la plaza de Franziskanerplatz, funciona del 3 al 21 de diciembre, mientras el puente cubierto de Spreuerbrücke y la Torre del Agua, junto al célebre Kapellbrücke, completan el recorrido nocturno por el casco antiguo.

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