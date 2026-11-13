José María, pescadero: “Mucha gente cree que los pescados más caros son los más sanos, pero la mayoría son de piscifactorías”

Imagen de archivo de una pescadería. (Magnific)

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Existe la falsa creencia de que los productos más caros siempre son los más rico o saludables, pensando que un precio elevado es sinónimo indiscutible de calidad. Sin embargo, en algunas ocasiones, especialmente cuando se trata de alimentos, la afirmación carece de fundamento.

Un producto puede ser más barato pero igualmente ser sano o de buena calidad. Así lo defiende José María (@naveganteoficial en redes sociales), pescadero con más de 25 años de experiencia, que recuerda que, al ahora de hacer la compra, no hay que fijarse únicamente en el precio.

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“Los pescados más caros no son los más sanos”, explica el experto. “Mucha gente cree que el pescado más sano es el salmón”, precisamente por su elevado precio. Sin embargo, tal y como señala José María, “la mayoría del salmón que se consume hoy es de piscifactoría”.

Así lo señala precisamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: “La mayoría del salmón que se consume en España no procede de aguas libres, sino que es de cultivo y principalmente procedente de Noruega y Escocia”.

La mayor parte del salmón que se consume en España viene de piscifactorías. (Magnific)

La afirmación de José María no significa que todo el pescado que viene de piscifactoría sea de baja calidad o poco saludable, pues estos pueden ser igualmente nutritivos. Sin embargo, en algunas explotaciones, los piensos utilizados para la alimentación de los peces pueden modificar la cantidad y la proporción del omega-3 y el omega-6.

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Además, en determinadas piscifactorías se utilizan antibióticos y la densidad de cría puede dar lugar a condiciones deficientes, favoreciendo enfermedades y problemas de bienestar animal.

Del bonito del sur a la caballa

Como alternativa a los pescados de mayor precio, José María recomienda otros cuatro que son “supersanos, llenos de omega-3 natural y de proteína”. Además, según explica, “cuesta la cuarta parte de lo que pagas por el salmón”.

Caballa. (Vincent van Zeijst/Wikimedia Commons)

El primero de ellos es el bonito del sur. “Queda increíble a la plancha” y, en verano, el pescadero indica que “está buenísimo” cocido y aliñado. Este pescado azul es rico en proteínas de alto valor biológico y ácidos grasos omega-3, que son beneficiosos para la salud cardiovascular y el buen funcionamiento del cerebro.

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Después, el profesional recomienda la anchova. “Poca gente la valora o la conoce, pero como queda increíble es a la brasa”. Es una buena alternativa al salmón porque es más económica y, al ser un pescado azul, constituye una buena opción para aumentar el consumo de grasas saludables sin gastar tanto como en otros pescados más populares.

En tercer lugar se encuentra el chicharro o la jurela. “Sabor de toda la vida. Y lo flipas si lo haces simplemente a la plancha”. Sin embargo, es un pescado que, además de nutritivo y sabroso, también es muy versátil, por lo que puede prepararse al horno, en escabeche o a la parrilla.

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Juanlu Marín, pescadero del Mercado de Huelva, responde a nuestras preguntas sobre el pescado fresco

Por último, José María recomienza la caballa. “Sencilla, sabrosa y perfecta. Queda muy bien tanto a la plancha como aliñada”, explica. “Pero para los más cocinillas, si la hacen curada en sal, está tremendamente deliciosa”. Además de contener un elevado índice de ácidos grasos omega-3, también es rica en proteínas de alto valor biológico, vitamina D, vitamina B12 y minerales como el selenio y el fósforo.

“Para comer buen pescado, no solo hay que dejarse llevar por su valor comercial, sino es más saber elegir su momento y su temporada”, concluye José María.