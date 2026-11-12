Vivir sin wifi: buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario “argentino”

Oferta de voluntariado en Mallorca ofrece alojamiento gratis a cambio de cuidar perros y gatos. (Montaje Infobae)

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Dormir hasta las once de la mañana forma parte de los requisitos para optar al voluntariado que ofrece una mujer en Manacor, un municipio del este de Mallorca. Margalida, instructora de yoga y terapeuta holística, busca a una persona dispuesta a cuidar de sus dos perras y una gata a cambio de alojamiento y comida, bajo una condición poco habitual: adaptarse a una rutina diaria marcada por el huso horario argentino.

El anuncio está publicado en Workaway, una plataforma internacional de intercambio cultural que conecta anfitriones con voluntarios dispuestos a colaborar en tareas domésticas, agrícolas o de cuidado a cambio de estancia gratuita. En este caso, la propuesta incluye paseos diarios con los animales, apoyo en labores del hogar y colaboración en un proyecto de contenido digital vinculado a terapias alternativas.

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Un horario que empieza al mediodía

Margalida explica en su perfil que este año sigue un curso basado en el horario de Argentina y colabora en un proyecto allí, lo que altera su rutina habitual. Su jornada arranca alrededor de las 11:00, y pide a quien se aloje en su casa que respete el silencio hasta esa hora para no despertar a los animales. “Incluso pequeños ruidos pueden despertar a los perros y hacer que sientan que es hora de empezar el día”, señala en el anuncio.

Alojamiento gratuito en Mallorca: así es la oferta de voluntariado para cuidar animales con horario sudamericano. (Imagen ilustrativa Infobae)

Para quienes madruguen antes de esa hora, la anfitriona sugiere actividades tranquilas como meditar o leer. Las tareas asignadas suelen concluir hacia las 15:30, lo que deja la tarde y la noche libres para recorrer la isla. Antes de dormir, puede pedirse un último paseo con los perros.

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Dos perras, una gata y un proyecto de terapias

Las protagonistas animales de la finca son Alma y Aura, dos perras de raza mallorquina activas y acostumbradas a recibir visitas, y una gata llamada Mishita. Alma sufrió un accidente en el pasado y requiere atención especial, aunque lleva una vida normal según describe su dueña.

Además del cuidado de los animales y el apoyo en tareas domésticas, Margalida busca a alguien con conocimientos en edición de video, creación de contenido para redes sociales o diseño web, dado que desarrolla un proyecto de coaching evolutivo y sanación con la naturaleza. “Me gustaría tener a alguien sensible, detallista, ordenado y tranquilo que pueda adaptarse a nuestro horario, rutina y estilo de vida”, detalla en su publicación.

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Buscan voluntarios para vivir gratis en Mallorca a cambio de cuidar perros y seguir un horario "argentino". (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin wifi y con el silencio como norma

La vivienda, descrita como “bastante grande” y fría en invierno por la ausencia de calefacción central, ofrece una habitación individual con cama individual y baño compartido. No cuenta con conexión wifi, por lo que Margalida recomienda a los interesados adquirir una tarjeta SIM local, con un coste aproximado de entre 10 y 15 euros por cada 40 gigas.

La casa se ubica junto a la estación de tren y autobús de Manacor, a diez minutos del centro y a otros diez del campo. El mar queda a 20 minutos en coche. Entre las normas de convivencia figuran la prohibición de fumar y consumir alcohol, y el respeto al silencio a partir de las 22:00.

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