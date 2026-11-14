Europa suspende todos los despegues hacia Estados Unidos por las fallas en el control aéreo

Eurocontrol suspendió los despegues con destino a Estados Unidos desde sus países miembros a petición de las autoridades aeronáuticas de ese país. (REUTERS/Marco Bello)

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Eurocontrol suspendió los despegues con destino a Estados Unidos desde sus Estados miembros a petición de la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA), según informó Reuters, que citó un aviso publicado en la web del organismo europeo. La decisión responde a problemas técnicos y alcanza también a las salidas desde España.

La medida amplía el alcance de la interrupción que comenzó este viernes 13 de noviembre en Estados Unidos. La FAA había ordenado mantener en tierra las aeronaves pendientes de despegar en los aeropuertos del país tras detectar problemas de comunicación en el control aéreo.

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Los vuelos internacionales que ya cruzaban hacia territorio estadounidense mantuvieron la autorización para completar sus aterrizajes. (REUTERS/Jim Vondruska)

Los aviones que ya estaban en el aire podían aterrizar, de acuerdo con Reuters. El aviso inicial estadounidense señalaba que los vuelos internacionales con destino a su territorio se gestionarían caso por caso. La restricción comunicada por Eurocontrol añade una suspensión de las salidas desde sus Estados miembros.

La orden impide despegar mientras permanezca vigente, pero no equivale por sí sola a la cancelación definitiva de cada servicio. Las compañías deberán ajustar sus operaciones según la duración de la interrupción y las autorizaciones de las autoridades aeronáuticas.

Las conexiones desde Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat hacia aeropuertos de Nueva York y Miami quedaron alcanzadas por la restricción aérea. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Qué implica para España

Entre las conexiones que conviene seguir figuran las de Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat con Nueva York-JFK, Newark y Miami, destinos que Aena incluye en los directorios de ambos aeropuertos. Esos listados acreditan las rutas, pero no permiten determinar qué vuelos tenían prevista su salida durante la restricción ni cuáles han sufrido alteraciones.

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La información consultada todavía no permite establecer cuántos vuelos entre España y Estados Unidos han sufrido retrasos o cancelaciones como consecuencia de esta incidencia.

La interrupción podría trasladarse a operaciones posteriores si los aviones o las tripulaciones llegan tarde a sus siguientes servicios. También puede complicar los itinerarios de quienes viajan con escala en aeropuertos estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación ordenó mantener las aeronaves en tierra tras detectar fallas de comunicación en los sistemas de control aéreo. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Una incidencia bajo investigación

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, informó de problemas de comunicación en los centros de control de ruta, encargados de dirigir a las aeronaves entre aeropuertos. Los técnicos de la FAA investigaban la incidencia, cuya causa técnica la agencia no había precisado en su comunicado inicial.

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Para conocer la situación de cada vuelo, los pasajeros pueden consultar con su aerolínea y revisar Infovuelos de Aena. El gestor aeroportuario publica las operaciones confirmadas y las estimaciones que recibe de las compañías, y advierte de que la información puede cambiar en tiempo real.

Eurocontrol agrupa a 42 países europeos bajo una misma gestión del tráfico aéreo

Eurocontrol —nombre abreviado de la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea— es un organismo intergubernamental civil-militar fundado en 1963 con sede en Bruselas, Bélgica. Su función es coordinar y gestionar el tráfico aéreo de forma segura y continua en el espacio aéreo europeo. Aunque no forma parte de la Unión Europea, la UE le ha delegado partes de su regulación de Cielo Único Europeo, lo que lo convierte en el eje central de la coordinación aérea en el continente.

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El organismo integra 42 Estados miembros, entre ellos todos los países de la UE, además de Suiza, Noruega, Islandia, Turquía, Ucrania, Serbia, Albania, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Macedonia del Norte, Moldavia, Armenia y Georgia, entre otros. También mantiene acuerdos de cooperación con Marruecos e Israel, que participan como observadores. Su actual director general es el español Raúl Medina Caballero, en el cargo desde enero de 2023.