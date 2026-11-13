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Las empresas no pueden descontar sueldo ni exigir recuperar horas a quienes no puedan teletrabajar por la caída de Microsoft

El Estatuto de los Trabajadores protege a los empleados remotos que no cumplieron sus funciones por un fallo técnica ajena a su voluntad, con salario íntegro garantizado

Un teléfono con el logo de Microsoft. (EFE/EPA/NEIL HALL)
Un teléfono con el logo de Microsoft. (EFE/EPA/NEIL HALL)
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Las empresas no pueden descontar salario ni exigir la recuperación de horas a los empleados que no hayan podido teletrabajar durante la caída global de los servicios de Microsoft 365, que mantiene con fallos intermitentes a Outlook, Teams y Copilot desde la noche del jueves. La normativa laboral española ampara a quienes no pudieron cumplir con sus funciones habituales por un impedimento técnico ajeno a su voluntad, una protección que alcanza de manera directa a los trabajadores a distancia.

El artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores es la norma central que rige estas situaciones: establece que, cuando un empleado no puede prestar servicios por una causa que no le es imputable, conserva el derecho a cobrar su remuneración íntegra. La empresa tampoco puede obligarlo a compensar el tiempo perdido con jornadas extendidas o trabajo adicional los fines de semana.

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Esta protección general encuentra un desarrollo específico para el trabajo remoto en el artículo 4.2 de la Ley 10/2021 de trabajo a distancia, que determina que las personas que teletrabajan “no podrán sufrir perjuicio alguno ni modificación en las condiciones pactadas, en particular en materia de tiempo de trabajo o de retribución, por las dificultades técnicas u otras no imputables a la persona trabajadora”. La norma equipara así el fallo de un servicio como el de Microsoft a cualquier otra contingencia técnica fuera del control del empleado.

Dos fallos judiciales previos respaldan este criterio ante incidencias similares. El Tribunal Supremo, en su sentencia 565/2023 del 19 de septiembre, determinó que los cortes de luz o de conexión a internet ajenos al trabajador deben computarse como tiempo de trabajo efectivo, sin descuentos salariales ni obligación de recuperación. La Audiencia Nacional ya había fijado una postura equivalente en su sentencia 104/2021, lo que consolida un antecedente claro para situaciones como la registrada este viernes.

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La empresa debe ofrecer vías alternativas de trabajo

La responsabilidad no recae solo en proteger el salario del empleado: la Ley 10/2021 también impone obligaciones concretas al empleador. Su artículo 11 reconoce el derecho del trabajador a recibir “la dotación y mantenimiento adecuado por parte de la empresa de todos los medios, equipos y herramientas necesarios para el desarrollo de la actividad” y exige que “se garantizará la atención precisa en el caso de dificultades técnicas, especialmente en el caso de teletrabajo”. En la práctica, esto implica que la compañía debe disponer de canales de comunicación alternativos, como otras plataformas de mensajería o videollamada, cuando fallan herramientas como Outlook o Teams.

Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid, analiza los desafíos actuales del mercado laboral español.

El artículo 7 añade un requisito adicional: el acuerdo de trabajo a distancia firmado entre empresa y empleado debe incluir de manera obligatoria un procedimiento específico para los casos en que se produzcan dificultades técnicas que impidan el desarrollo normal de la actividad. Ese protocolo es el que determina, en última instancia, cómo debe actuar cada parte mientras se resuelve una caída como la que afecta a los servicios de Microsoft.

Qué puede hacer y qué no el trabajador durante la falla

La protección legal no significa que el empleado quede eximido de toda obligación. La normativa aclara que la caída de los sistemas no lo habilita a abandonar su puesto por decisión propia ni a dar por finalizada la jornada de manera unilateral. Debe permanecer disponible y localizable durante todo su horario laboral, aun cuando no pueda utilizar temporalmente las aplicaciones afectadas.

Entre las recomendaciones para estos casos figuran avisar de inmediato al responsable a través de un canal alternativo, conservar capturas de pantalla de los mensajes de error como prueba de la incidencia y seguir las instrucciones de la empresa si esta propone tareas alternativas compatibles con la categoría profesional del empleado. Si la compañía autoriza finalizar la jornada antes de lo previsto, conviene solicitar esa confirmación por escrito para evitar conflictos posteriores.

La presencialidad depende del acuerdo firmado

Respecto a si la empresa puede exigir que el empleado acuda físicamente a la oficina ante un fallo de este tipo, el artículo 5 de la Ley 10/2021 establece que el teletrabajo “será voluntario para la persona trabajadora y para la empleadora y requerirá la firma del acuerdo de trabajo a distancia regulado en esta Ley”. La compañía debe respetar las condiciones pactadas en ese documento y los procedimientos previstos para dificultades técnicas antes de poder solicitar la presencia del trabajador en sus instalaciones.

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