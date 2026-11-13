Los 8 momentos del primer debate electoral del 29-N: del choque entre Cuerpo y Figaredo a la promesa de un millón de viviendas del PP

Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) en el debate electoral de LaSexta (LaSexta)

Guardar

El primer debate de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre ha reunido este viernes en laSexta a Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio).

Moderado por Ana Pastor, el encuentro ha abordado la situación ferroviaria tras los accidentes de Adamuz, Urda y Lérida, la vivienda, las pensiones, los salarios y los impuestos. El cruce entre Cuerpo y Figaredo, la propuesta del PP de levantar un millón de viviendas y la discusión sobre las pensiones concentraron buena parte de los choques de la noche.

PUBLICIDAD

1. Cuerpo anuncia una comisión técnica para el ferrocarril

El vicepresidente primero y ministro de Economía ha abierto el debate con un recuerdo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de este año y el compromiso de recuperar la confianza en la red. Cuerpo ha anunciado que el Gobierno creará el lunes una comisión técnica que deberá elaborar, en dos meses, un libro blanco sobre el estado del sistema ferroviario.

Carlos Cuerpo en el debate de La Sexta (La Sexta)

La intención, ha explicado, es que ese documento recoja recomendaciones de expertos del sector, de seguridad y del ámbito aeronáutico, y que pueda servir de base para un pacto de Estado en infraestructuras. También ha defendido un plan de inversiones de 19.000 millones de euros en cinco años, que, según ha dicho, responde a los criterios técnicos de Adif.

PUBLICIDAD

2. Figaredo acusa al Gobierno de que “la corrupción mata”

El portavoz de Vox ha convertido el bloque ferroviario en el primer choque directo con Cuerpo. Figaredo ha sostenido que la reducción de la inversión y la gestión política habían deteriorado las infraestructuras y ha afirmado que “la corrupción de este Gobierno mata”.

José María Figaredo en el debate de La Sexta (La Sexta)

El dirigente de Vox ha citado la etapa de José Luis Ábalos al frente de Transportes y ha acusado al Ejecutivo de no haber actuado tras accidentes anteriores. Cuerpo ha evitado entrar en esas acusaciones y ha contrapuesto el aumento de la inversión ferroviaria con los recortes que, según él, aplicó el PP durante sus gobiernos.

PUBLICIDAD

Juan Bravo ha reclamado una auditoría del estado de las vías, un plan de choque y una Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria independiente. El representante popular ha cifrado en 300.000 millones de euros la inversión en infraestructuras que plantea el PP para los próximos 15 años.

3. La vivienda lleva el debate hacia inmigración y fondos de inversión

La vivienda ha sido el bloque más tenso. Figaredo ha atribuido el encarecimiento de los alquileres y la falta de oferta al aumento de la población y a la inmigración, y ha situado la “remigración” entre sus primeras medidas. Pastor le preguntó cuántas viviendas sociales construiría Vox durante el primer año de mandato, una cifra que no ha concretado.

PUBLICIDAD

Cuerpo y Figaredo en el debate electoral de laSexta (laSexta)

Bustinduy le ha reprochado que vinculara la vivienda con los extranjeros y ha llevado el debate hacia los grandes propietarios y los fondos de inversión. El candidato de Frente Amplio ha cuestionado que Vox hubiera votado contra la prórroga de contratos de alquiler y las medidas contra los desahucios.

Cuerpo ha calificado de “análisis de dibujos animados” la explicación de Figaredo y ha pedido que el debate se centrara en el modelo de vivienda que se decidirá el 29 de noviembre.

4. Cuerpo reivindica el decreto de vivienda y plantea “dos modelos”

El representante socialista ha defendido las medidas aprobadas esta semana, entre ellas la prórroga de contratos de alquiler que vencen antes de 2029. Según sus cálculos, la medida beneficia a 1,9 millones de hogares y evita que los inquilinos regresen al mercado con incrementos de precio.

PUBLICIDAD

Carlos Cuerpo (PSOE), Juan Bravo (PP), José María Figaredo (Vox) y Pablo Bustinduy (Frente Amplio) en el debate electoral de LaSexta (LaSexta)

Cuerpo ha cifrado en entre 2.500 y 3.500 euros el ahorro potencial para algunos arrendatarios gracias a las prórrogas y las deducciones fiscales. También ha destacado préstamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de hasta 50.000 euros a tipo cero para jóvenes y hogares.

El ministro ha presentado el debate como una elección entre mantener esas políticas o derogarlas. “Hay claramente dos opciones”, ha sostenido, en referencia a las medidas del Ejecutivo y a los programas de PP y Vox.

5. Bravo promete un millón de viviendas en la legislatura

Bravo ha colocado la propuesta de construir un millón de viviendas en la primera legislatura en el centro de su intervención. El PP plantea combinar nueva oferta, cambios en la Ley del Suelo, medidas contra la ocupación y deducciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.

PUBLICIDAD

Juan Bravo en el debate de La Sexta (La Sexta)

El dirigente popular ha afirmado que España necesita ya 750.000 viviendas y que la falta aumentará si no cambia la política actual. Cuerpo y Bustinduy le han exigido que detallara cómo ejecutaría ese objetivo, ante la escasez de mano de obra, la financiación de las promociones y la disponibilidad de suelo.

Bustinduy ha replicado con su propuesta de gravar la acumulación de viviendas a partir de la cuarta propiedad en alquiler. El objetivo, ha señalado, sería incorporar 1,3 millones de inmuebles al alquiler asequible.

6. La pregunta sobre las pensiones que Figaredo ha desviado hacia la sostenibilidad

Pastor ha pedido a Figaredo una respuesta directa sobre si Vox actualizaría las pensiones con el Índice de Precios al Consumo (IPC). El portavoz ha respondio: “Por supuesto”, aunque ha centrado el resto de su exposición en la deuda pública, los salarios y la sostenibilidad del sistema.

PUBLICIDAD

Bustinduy le ha recriminado que Vox haya votado en contra de la actualización de las pensiones en el Congreso y le ha preguntado por su defensa de un modelo mixto. Figaredo ha rechazado que su partido pretenda privatizar el sistema y ha sostenido que las pensiones solo estarán garantizadas con una economía “productiva”.

Bustinduy y Figaredo en el debate de laSexta (laSexta )

El intercambio ha derivado en otro choque entre Cuerpo y Bravo. El socialista ha defendido la ley de 2021, que vincula la revalorización al IPC, mientras que el representante popular ha cuestionado los mecanismos previstos para corregir desequilibrios futuros.

7. El salario medio de 50.000 euros que Cuerpo pide explicar

Bravo ha anunciado que el PP aspira a elevar el salario medio, situado por él en unos 30.000 euros, hasta 50.000 euros en dos legislaturas. Lo ha vinculado a la productividad, la competitividad, las infraestructuras y la creación de empleo.

PUBLICIDAD

Cuerpo le ha interrumpido para pedir medidas concretas y ha afirmado que el dirigente popular presentaba objetivos sin explicar cómo alcanzarlos. Bustinduy ha respondido que la subida del salario mínimo interprofesional, que ha atribuido a Yolanda Díaz, había elevado los salarios pese a las advertencias empresariales.

Cuerpo y Bravo en el debate de laSexta (laSexta)

Figaredo ha rechazado ese diagnóstico y ha sostenido que el salario más frecuente ha bajado durante los últimos años. También ha vuelto a relacionar la evolución salarial con la inmigración.

8. Cuatro mensajes de cierre para pedir el voto

Los minutos de oro han resumido las posiciones de los cuatro partidos. Bravo ha pedido el voto para “el cambio” y ha reiterado sus compromisos en vivienda, presupuestos e impuestos. Figaredo ha insistido en su diagnóstico sobre vivienda, inseguridad, servicios públicos e inmigración.

Un equipo de Infobae entrevista a ciudadanos en las calles de Pozuelo y Entrevías para consultarles sobre sus ingresos y percepciones ante las elecciones

Bustinduy ha reclamado un impuesto a las grandes fortunas, defendido los servicios públicos y vinculado la candidatura de Frente Amplio a Ada Colau. Cuerpo ha cerrado el debate con una defensa de la gestión económica de los últimos ocho años y ha advertido de que, a su juicio, ese modelo “está en riesgo” tras el 29 de noviembre.