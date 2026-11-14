El repunte migratorio hacia Canarias incluye más mujeres y menores solos procedentes de Senegal y Gambia: en 15 días han llegado 700 niños

Imagen de la llegada al puerto de La Estaca, en El Hierro, de 221 personas migrantes rescatadas el pasado 9 de noviembre. (EFE/Gelmert Finol)

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Los cayucos, pateras y lanchas neumáticas con cientos de personas migrantes a bordo no dejan de llegar a Canarias, lo que ha intensificado las labores de rescate de Salvamento Marítimo, que en estos últimos días han trabajado bajo condiciones climáticas adversas, con fuertes vientos y olas de hasta dos metros. El repunte de llegadas al archipiélago se produce desde inicios del mes de octubre, aunque solo en los primeros nueve días de noviembre arribaron cerca de 7.500 personas, según las estimaciones del Gobierno canario presidido por Fernando Clavijo.

Entre quienes llegan a Canarias, hay una mayor presencia de mujeres migrantes y de menores no acompañados, sobre todo procedentes de Senegal y Gambia. Sin embargo, los hombres adultos siguen siendo el perfil mayoritario, explican a Infobae desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Se trata de un fenómeno que se viene produciendo desde 2023, pero que este año tiene una mayor intensidad.

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“Las personas que están llegando son principalmente hombres solos, adultos, pero también seguimos viendo una presencia significativa de mujeres, tanto solas como con hijos a su cargo, además de niños y niñas migrantes no acompañados”, señala el coordinador de CEAR en Canarias, Juan Carlos Lorenzo. Según las recientes declaraciones de la directora general de Protección de Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, alrededor de 700 menores migrantes han llegado en las últimas dos semanas al archipiélago, lo que ha aumentado la presión sobre los servicios públicos y los recursos de acogida. En la actualidad, Canarias tutela a unos 3.000 menores.

Entre los rescatados hay niños de muy corta edad en muchas embarcaciones. (EFE/Gelmert Finol)

Los niños, niñas y adolescentes que llegan solos son derivados al sistema de protección de menores de Canarias, que dispone de centros y recursos de acogida específicos y, si solicitan protección internacional, acceden además a plazas especializadas que gestiona el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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También continúan los traslados de menores no acompañados a otras comunidades autónomas mediante el mecanismo obligatorio de reparto previsto tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aclara Lorenzo. Este sistema se activa cuando una comunidad declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria.

Múltiples causas

El repunte de llegadas no responde a una causa única. La falta de oportunidades laborales, en especial entre los jóvenes, y el deterioro de actividades como la pesca empujan a muchas personas a salir de Senegal y Gambia. A esos factores se suman condiciones marítimas más favorables durante el otoño, aunque estos últimos días la borrasca Charles ha dejado fuertes rachas de viento y lluvia en el archipiélago, incrementando el riesgo de quienes se echan al mar para alcanzar territorio español en busca de un mejor futuro.

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No obstante, el Gobierno central vincula parte de este repunte con las competiciones deportivas celebradas en Senegal, que concentraron efectivos policiales en el país hasta el 13 de noviembre, mientras que en Gambia el inicio de la campaña electoral habría coincidido con un aumento de las salidas.

Varios migrantes son rescatados por Salvamento Marítimo al llegar a Canarias. (Europa Press)

Refuerzo policial y sanitario en El Hierro

Tras una reunión extraordinaria de la Comisión Interministerial de Inmigración, celebrada el pasado martes, Fernando Clavijo anunció acuerdos con el Gobierno central para reforzar la atención sanitaria, los dispositivos policiales y el transporte en El Hierro, la isla que ha absorbido un mayor volumen de embarcaciones precarias. También se habilitarán ayudas cercanas al millón de euros para los sectores económicos afectados en La Restinga.

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El presidente canario añadió ante la prensa que Salvamento Marítimo contará con una unidad adicional a las dos embarcaciones tipo Salvamar con las que cuenta El Hierro, además de un refuerzo de plantilla, pero la medida no convence a los trabajadores, pues en otras ocasiones “no se ha cumplido con lo que las autoridades prometieron”.

La organización, que ha llevado a cabo una nueva investigación en Ceuta, documenta 28 casos de palizas, humillaciones, vejaciones y abusos, entre ellos a 13 menores. Dieciocho de estos casos han tenido lugar tras el anuncio del Ministerio de Defensa de investigar

“Al haber más unidades, se alivia la carga de trabajo, pero realmente se necesitan más tripulaciones para garantizar los descansos de los trabajadores. Lamentablemente, estos anuncios ya los hemos visto otras veces y las medidas han llegado a toro pasado, cuando los picos de llegadas ya estaban bajando”, señala Marcos Díaz, delegado de CGT en el comité de empresa de Salvamento Marítimo, que ha denunciado jornadas laborales de hasta 15 y 16 horas al día.

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Desde CGT reclaman que se respeten unos descansos mínimos y recuerdan que Salvamento Marítimo no solo realiza rescates de las personas migrantes que llegan en embarcaciones precarias, sino que atiende emergencias como incendios a bordo de pesqueros y evacuaciones marítimas. Además, trabajar en estas condiciones eleva el riesgo tanto para los rescatadores como para las personas que auxilian en el mar, concluye el sindicato.