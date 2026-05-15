España

La realidad de vivir en una residencia de ancianos en España: pagar 2.500 euros al mes, comer ultraprocesados y falta de personal

Las ratios actuales no se han actualizado desde 2010 y provoca que los trabajadores tengan que atender a un número elevado de residentes

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Un anciano de 88 años se escapa de su residencia por la ventana y tardan tres horas en encontrarlo
La triste realidad de una residencia en España(Canva/Freepik)

Vivir en una residencia de ancianos en España se ha convertido en una opción cada vez más habitual ante el envejecimiento de la población y la dificultad de muchas familias para asumir los cuidados en casa. Sin embargo, el coste económico y las condiciones de algunos centros están generando una creciente preocupación social. Según Betevé, en una información emitida recientemente y basada en datos reales aportados por expertos del sector, el precio medio de una residencia privada en ciudades como Barcelona alcanza ya los 2.500 euros mensuales.

Esta cifra supone un esfuerzo económico inasumible para muchas personas mayores, especialmente si se tiene en cuenta que buena parte de las pensiones no superan los 700 u 800 euros al mes. Tal y como explicó Maria José Carcelén, directora de la Coordinadora de Residencias 5+1, en declaraciones recogidas por Betevé, muchas familias no pueden asumir este coste. La alternativa pasa por acceder a una plaza pública, donde el precio se ajusta a los ingresos, pero el problema es el tiempo de espera.

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En este sentido, la misma información señala que las listas de espera para acceder a una residencia pública pueden alargarse entre dos y cuatro años. Un plazo que, según Carcelén, resulta “demoledor” para aquellas personas que necesitan una solución inmediata. Este contexto evidencia un sistema tensionado que no logra dar respuesta a la demanda actual.

Alimentación deficiente y condiciones mejorables

Uno de los aspectos más criticados es la alimentación. Según recoge Betevé, en algunos centros se ofrecen menús basados en productos procesados, de baja calidad nutricional y con poca variedad. Esta situación preocupa especialmente porque afecta directamente a la salud de personas mayores, muchas de ellas con necesidades dietéticas específicas.

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Además, también se señala el modelo de residencia predominante. En muchos casos se trata de “macroresidencias” donde los usuarios deben compartir habitación y disponen de poco espacio personal. Carcelén recuerda que estos centros son el hogar de las personas mayores, por lo que deberían garantizar unas condiciones dignas y confortables, algo que no siempre ocurre.

Falta de personal y necesidad de más inspecciones

Otro de los grandes problemas detectados es la escasez de profesionales. Las ratios actuales, que no se han actualizado desde 2010, provocan que el personal tenga que atender a un número elevado de residentes, dificultando una atención individualizada. Según explicó la directora de la Coordinadora de Residencias 5+1 en Betevé, la situación “está peor que en la pandemia” y apenas ha habido mejoras en los últimos años.

Falta de personal en las residencias de mayores.(EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo)
Falta de personal en las residencias de mayores.(EFE/Juan Carlos Cárdenas/Archivo)

A esto se suma que, en algunos casos, hay trabajadores sin la titulación homologada, lo que genera preocupación entre las familias. Por ello, desde este colectivo se reclama un mayor control por parte de las administraciones públicas, especialmente en los centros privados.

Actualmente, el número de inspectores es insuficiente para supervisar todas las residencias, lo que limita la capacidad de control. Ante esta situación, también se pide aumentar la inversión en dependencia, construir más centros públicos y avanzar en la reforma de la ley de dependencia. El objetivo, insisten, es garantizar que las personas mayores puedan vivir esta etapa con dignidad y los cuidados que merecen.

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