El expresidente de Renfe se despide por carta tras su cese y asume “en primera persona la responsabilidad” de la situación actual

Álvaro Fernández de Heredia. (Fernando Sánchez./ Europa Press)

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El Consejo de Ministros ha destituido este viernes a Álvaro Fernández Heredia como presidente de Renfe y el directivo ha respondido con una carta a los empleados en la que asume “plenamente y en primera persona la responsabilidad de no haber sabido evitar la situación actual”, al tiempo que defendió el trabajo de la compañía pública durante su gestión, desde enero de 2025.

La salida de Fernández Heredia se produce dos semanas después del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 fallecidos. De nuevo, la seguridad en la red de alta velocidad española vuelve a ponerse en cuestión, por lo que en su carta, a la que ha tenido acceso Efe, el hasta entonces directivo ha descrito los últimos meses como “difíciles” y ha señalado que la sucesión de acontecimientos no siempre permitió avanzar con el impulso necesario en las mejoras previstas.

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También ha prometido a sus excompañeros que combatirá cualquier intento de interpretar su cese con alguna responsabilidad de Renfe. “Siempre ha sido una perjudicada [en referencia a Renfe] y que, día a día, ha luchado por prestar el servicio en las mejores condiciones posibles gracias al esfuerzo de cada uno de vosotros desde vuestra posición”.

Trenes AVE de Renfe. (Europa Press)

El cese de Fernández Heredia completa el relevo de los máximos responsables del sector ferroviario público tras la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente, quien lo había nombrado presidente de Renfe en enero de 2025 cuando ocupaba el cargo de secretario general de Movilidad Sostenible. Y este viernes, el actual vicepresidente primero y ministro de Transportes, Carlos Cuerpo, ha encabezado el Consejo de Ministros extraordinario que ha aprobado los nombramientos de reemplazo.

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Para la presidencia de Renfe, el Gobierno eligió a Inmaculada Gutiérrez Carrizo, hasta ahora directora general de Renfe Proyectos Internacional. En el caso de Adif, el gestor de infraestructuras ferroviarias, el cargo recayó en Joaquim Hortalà i Vallvé, quien sustituye a Luis Pedro Marco de la Peña, sustituido la semana pasada tras el accidente de Urda. Hortalà había sido secretario general de Renfe hasta junio de este año, cuando dejó el puesto en medio de discrepancias con el equipo de Fernández Heredia.

Balance de gestión según la carta del expresidente

Pese al tono defensivo de la misiva, Fernández Heredia ha detallado una serie de medidas que, según afirma, caracterizaron su gestión al frente de la operadora. Entre ellas mencionó el refuerzo de plantilla con la mayor incorporación de personal de los últimos años en colectivos como operadores comerciales, personal de Centro de Gestión Operativa (CGO), cuadros técnicos, personal de talleres y maquinistas.

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El exdirectivo también ha citado la adquisición de nuevos trenes, el incremento del presupuesto destinado al mantenimiento de la flota, un plan de inversiones para mejorar talleres y centros de trabajo, y la actualización de las herramientas de gestión interna de la compañía.

(Información de Efe)