España

Renfe cambia los colores de sus trenes en plena crisis de reputación por los accidentes: los AVE serán azules

No es el único cambio que plantea la compañía, también enfocada en facilitar la venta de billetes

Nuevos colores de los trenes Renfe.
Nuevos colores de los trenes Renfe.
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Renfe ha anunciado una renovación completa de la imagen de su flota, con una nueva paleta de colores para los trenes de alta velocidad, larga y media distancia y Cercanías. El presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, ha compartido las primeras propuestas de diseño a través de su cuenta en la red social X, en un anuncio que llega mientras la compañía pública afronta la mayor crisis de reputación de su historia reciente, tras los accidentes de Adamuz y Urda, que han dejado 115 muertos en lo que va de año.

El cambio supone abandonar la imagen que Renfe ha mantenido durante las últimas dos décadas, con carrocerías predominantemente blancas y detalles en morado, naranja o rojo según el servicio. Antes de que acabe el año, según ha trascendido, ya circularán por las vías españolas los primeros trenes repintados.

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Nuevos colores de los trenes de Alta Velocidad de Renfe.
Nuevos colores de los trenes de Alta Velocidad de Renfe.

La transformación más visible llega a los trenes de alta velocidad. AVE, Avlo y Avant compartirán una base de color azul marino muy oscuro, prácticamente negro, aunque cada marca conservará elementos gráficos propios. El AVE incorporará motivos geométricos en tonos azulados y un logotipo de mayor tamaño; Avlo mantendrá su turquesa característico, y Avant utilizará el mismo azul oscuro con círculos en tonos más claros.

Un rojo más intenso a los Cercanías

El movimiento recupera, de hecho, el azul con el que la alta velocidad española empezó a operar en 1992, y llega apenas cuatro años después del anterior cambio de imagen, en el que el AVE incorporó el morado corporativo de Renfe y dio mayor protagonismo a su propio logotipo frente al de la compañía.

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Nuevos colores de los trenes de Media Distancia de Renfe.
Nuevos colores de los trenes de Media Distancia de Renfe.

Los servicios de larga y media distancia adoptarán una combinación de morado y naranja, muy similar a la que hasta ahora lucía Avlo. La marca Intercity, que a partir del 25 de enero de 2027 absorberá los servicios actuales de Alvia, abandonará el predominio del blanco por una carrocería morada con líneas y círculos naranjas en los laterales. Los antiguos servicios de Media Distancia, Regional Exprés y Proximidad se integrarán bajo la nueva marca Regionales, con idéntica paleta.

Cercanías mantendrá el blanco como color de fondo, pero reforzará de forma notable la presencia del rojo, con grandes formas circulares que sustituirán a la decoración anterior, más discreta.

Nuevos colores de los trenes de Cercanías de Renfe.
Nuevos colores de los trenes de Cercanías de Renfe.

Dudas con el azul oscuro por el calor

Se desconoce a esta hora el coste del repintado de la flota. Según ABC, de fuentes de Renfe, las nuevas libreas “supondrán un ahorro de mantenimiento”. Entre los usuarios han surgido críticas por el tono oscuro elegido para el AVE: en caso de avería o parada prolongada en vía durante el verano, una circunstancia que se ha repetido en los últimos años, el color oscuro podría agravar la sensación de calor dentro de los vagones.

El anuncio coincide con un momento de fuerte presión sobre la cúpula de Renfe. Fernández Heredia, cuya continuidad al frente de la compañía no está garantizada tras la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y la salida del presidente de Adif, ha defendido el rediseño como parte de una reordenación que busca que el usuario identifique “desde el principio” qué tren necesita. El sindicato CSIF ha reclamado su cese en los últimos días, entre otros motivos, por un proyecto paralelo para la compra de una flota de autobuses.

Imágenes de dron de la Guardia Civil sobre la zona del accidente ferroviario en Urda, Toledo. (Guardia Civil)

El cambio de imagen se suma a la reorganización comercial que Renfe ya había puesto en marcha con su nuevo sistema de venta de billetes, que desde el 25 de enero de 2027 reducirá el número de marcas comerciales y agrupará los servicios en tres grandes categorías: Alta Velocidad, Larga y Media Distancia, y Movilidad Metropolitana.

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