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Carlos Moyà, exentrenador de Nadal: “Alcaraz puede ganar a Rafa en un momento dado en Roland Garros. Y Sinner también”

El tenista manacorí sigue siendo favorito por sus 14 títulos, pero el murciano “es el mejor del mundo ahora mismo”, sentencia el exnúmero 1

Alcaraz y Sinner podrían ganar al mejor Rafa Nadal en tierra batida
Alcaraz y Sinner podrían ganar al mejor Rafa Nadal en tierra batida. (Composición Infobae)
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La tierra batida siempre ha sido un terreno exigente en el que hemos visto reinar a Rafa Nadal durante años. Tras su retirada, un nuevo tenista ha asombrado al panorama y, sin embargo, en ella misma vimos cómo este año decía adiós al circuito tras una lesión en la muñeca. Ahora, Carlos Alcaraz afronta la segunda mitad de noviembre con dos grandes objetivos: las ATP Finals y la Copa Davis.

El tenista murciano presume a sus 23 años de un palmarés envidiable. Y su actual estado de forma ha dado pie a las dudas que hace unos años parecían impensables: ¿sería capaz de ganar a la mejor versión de Rafa Nadal en Roland Garros?

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La respuesta la da Carlos Moyà, campeón de París en 1998, exnúmero 1 del mundo y exentrenador del mismo Rafa Nadal. “Alcaraz perfectamente puede ganar a Rafa en un momento dado. Y Sinner también”, ha respondido en una entrevista con Clay.

El tenista Carlos Alcaraz detalla en rueda de prensa las molestias físicas que ha experimentado, las cuales atribuye al escaso tiempo de recuperación entre partidos.

Un partido sí, cinco sets es otra cosa

Para Moyà, Nadal sería el favorito en un duelo a cinco sets en la pista de Roland Garros. “Siendo a cinco sets y en Roland Garros, en esa pista, por historia y por tipo de juego, creo que Rafa sería favorito”, ha explicado. No obstante, ha insistido en que en un momento dado, las dos bestias actuales podían hacerle frente.

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La lógica es la del largo recorrido. “En eso Rafa es superior”. En solo un partido, en cambio, tiene dudas. “A un partido, evidentemente, Alcaraz puede ganar a Rafa”, ha afirmado. Y va más allá al hablar del presente del murciano: “Alcaraz en tierra es el mejor del mundo ahora mismo, gane o no gane Roland Garros”.

Carlos Alcaraz con el trofeo de Roland Garros de 2025. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Carlos Alcaraz con el trofeo de Roland Garros de 2025. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El rey de la arcilla

La elección de Moyà se apoya en una trayectoria difícil de igualar. Nadal es el rey de Roland Garros. Ha ganado 14 veces y, entre abril de 2005 y mayo de 2007, encadenó 81 victorias seguidas en tierra batida, la mayor racha de un tenista en una misma superficie.

En ese tramo ganó Montecarlo, Barcelona y Roma en 2005, 2006 y 2007, además de Roland Garros en 2005 y 2006. En aquellos 81 partidos tumbó a 52 rivales de 21 países, y Federer fue al que más veces derrotó: cinco.

Rafa Nadal y Roger Federer. (Matthew Stockman/Getty Images)
Rafa Nadal y Roger Federer. (Matthew Stockman/Getty Images)

Sinner y Alcaraz, no es lo mismo

Moyà distingue entre los dos aspirantes. Con Sinner, si el partido se alarga, cree que Nadal tendría “una ventaja bastante grande”. Con Alcaraz, menos: “Físicamente y de cabeza aguanta bien”. Y ha dejado una advertencia final: “Rafa sería favorito si jugase contra ellos, pero eso no quiere decir que no pueda perder”.

El primer Roland Garros de Rafa Nadal: tenía 19 años, ganó al argentino Mariano Puerta e hizo su primera remontada.

Djokovic y el desgaste

Moyà ha hablado además de Novak Djokovic, que con 39 años y 24 Grand Slams es el tenista masculino con más títulos individuales de la historia en esta categoría. Su juego ha sido comparado ya con el de Nadal en sus últimos años, pero el balear no ve ese paralelismo. “No creo que exista un paralelismo con Rafa, sino que lo hay con el 99% de los jugadores que se retiran: lo que te retiran son las lesiones, la edad y el desgaste”, ha afirmado.

Y ha detallado cómo se nota: “Todo eso hace que tú no seas capaz de recuperarte igual que antes, que al día siguiente de un partido largo ya no estés igual de fino. Además, aparecen jugadores que te sobrepasan por potencia. Esto le ha pasado a todo el mundo”.

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