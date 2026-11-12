La fiebre de la proteína llega al límite y provoca la respuesta de los científicos: una revisión de cientos de estudios afirma que el exceso es perjudicial

Un hombre trata de desentrañar los misterios de las barritas proteicas. (VisualesIA)

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La proteína está de moda. Basta darse una vuelta por los pasillos de cualquier supermercado para comprobarlo: los productos que se promocionan como “altos en proteínas”, no importa lo absurdos que sean —gelatina, pan, yogures, pudin de vanilla, chocolatinas proteicas—, abundan en todas las cadenas y muestran que la pasión por esta macromolécula ha sustituido a lo ‘light’.

Sin embargo, una revisión de más de 350 estudios científicos y realizada por la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos ha puesto ahora en duda este mandato nutricional tan repetido por los especialistas: la afirmación de que aumentar el consumo de proteína es, por definición, saludable. En ese país, el propio Gobierno ha actualizado sus guías alimentarias para pedir a la población “priorizar alimentos proteicos en cada comida”. Pero el trabajo, publicado en la revista Cell Press Blue, concluye que restringir la ingesta de este macronutriente, siempre que se ajuste a la edad y al nivel de actividad física de cada persona, puede mejorar el metabolismo, preservar la función celular y favorecer un envejecimiento más saludable.

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La investigación destaca que el factor de crecimiento de fibroblastos 21 (FGF21), una hormona cuyos niveles se elevan cuando baja la ingesta de proteína, cumple un papel central en estos beneficios. Esta molécula incrementa el gasto energético del organismo, mejora el control de la glucemia y reduce los procesos inflamatorios sistémicos. Los investigadores también señalan el impacto de aminoácidos específicos, como la metionina, la isoleucina y la valina, cuyo consumo excesivo activa vías de señalización metabólica que promueven el crecimiento celular desmedido, que a su vez eleva el riesgo de obesidad, inflamación crónica y otras patologías asociadas al envejecimiento.

La ciencia ya había establecido que la restricción calórica prolonga la esperanza de vida en múltiples organismos, aunque mantenerla resulta extremadamente difícil para la mayoría de las personas. Según el metaanálisis, limitar solo las proteínas —sin tocar las calorías totales— produce efectos equivalentes en moscas y roedores. En ensayos clínicos con humanos, la reducción proteica se asoció con disminución del peso y la masa grasa, además de mejores niveles de glucosa en ayunas.

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A través del ejemplo del futbolista Marcos Llorente, el nutricionista Mario Rey advierte sobre los riesgos de ciertas dietas a largo plazo. Basándose en estudios como el 'Global Burden of Disease', subraya que un bajo consumo de verduras está relacionado con una menor esperanza y calidad de vida.

Quiénes sí necesitan más proteína

El estudio aclara que los deportistas de alto rendimiento no corren los mismos riesgos: el ejercicio continuado canaliza el exceso de proteína hacia la síntesis muscular sana. “Sin embargo, dado que gran parte de la población es relativamente sedentaria, es muy probable que muchas personas estén consumiendo más proteína de la que realmente necesitan, lo que podría acarrear consecuencias negativas para la salud”, agrega.

La investigación matiza que el mensaje no consiste en pasar de un extremo al otro: de consumir una dieta basada estrictamente en la proteína a enfocarse en limitarla. Lo razonable pasa por consumir una cantidad adecuada, con atención a la calidad y procedencia de los alimentos.

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Pero mientras la evidencia científica pide cautela, la industria alimentaria avanza en dirección contraria. Según un reportaje de The New York Times, las ventas de cereales y granolas con alto contenido proteico crecieron un 15% en el último año en Estados Unidos, de acuerdo con datos de la firma NIQ. Los expertos consultados por ese diario recuerdan que la proteína no es un ingrediente mágico que convierte en saludables alimentos que no lo son: “Un donut con 10 gramos de proteína sigue siendo un donut”, comenta uno de ellos.