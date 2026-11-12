El exabogado de Koldo García que canalizó 27.225 euros del PSOE a Leire Díez transfirió también 105.000 euros al letrado de Gaspar Zarrías

El abogado Ismael Oliver a su salida de la Audiencia Nacional. (Carlos Luján / Europa Press)

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al abogado Ismael Oliver que explique por qué su despacho transfirió 105.122,76 euros a Gonzalo Martínez Fresneda, letrado del exvicepresidente de la Junta de Andalucía y antiguo dirigente socialista Gaspar Zarrías. El pago aparece en la documentación remitida por la Agencia Tributaria al magistrado, que ahora quiere conocer qué trabajos justificaron ese desembolso y ha requerido a Oliver para que aporte los documentos que lo acrediten, si dispone de ellos.

Oliver fue abogado de Koldo García y es uno de los letrados investigados en la causa que instruye Pedraz sobre las actividades de la exmilitante socialista Leire Díez y los supuestos pagos destinados a financiar sus gestiones. Su despacho figura en uno de los circuitos de dinero que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha vinculado con fondos del PSOE. Martínez Fresneda, por su parte, representa a Zarrías, otro de los investigados en el procedimiento y protagonista de una de las vías de pago a Díez que examina el juzgado.

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En la misma documentación que ha podido consultar Infobae, Hacienda recoge que Zarrías abonó 4.840 euros a Martínez Fresneda por sus servicios profesionales. Esa cantidad es distinta de los 105.122,76 euros que el despacho de Oliver transfirió al bufete del abogado del exdirigente socialista.

Dos nombres que ya aparecen en los pagos a Leire Díez

En el caso de Oliver, la UCO identificó una transferencia de 27.225 euros de Oliver Gruppe SL a Leire Díez. La sociedad que realizó el abono está vinculada al abogado, que también aparece en la documentación como receptor de un pago del PSOE por ese mismo importe a través de Estudio Jurídico I. Oliver & Partners. Los investigadores sostienen que esa estructura societaria habría permitido interponer una segunda empresa entre el partido y la exmilitante socialista y dificultar el seguimiento del dinero.

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El otro nombre que aparece ahora en la operación de los 105.000 euros, Gaspar Zarrías, ya figuraba en la investigación por una vía diferente. El exvicepresidente andaluz contrató a Díez a través de su consultora, Zaño Sociedad Consultora SL, entre junio y septiembre de 2024. Durante esos cuatro meses, la exmilitante socialista recibió pagos de 4.000 euros mensuales, hasta sumar 16.000 euros.

El exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, a su llegada para declarar como testigo en el juicio por el 'caso Leire Díez’. (Fernando Sánchez / Europa Press)

Zarrías explicó ante el juez que la contrató para elaborar un informe sobre la posible intervención del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el origen de la investigación del caso de los ERE, por el que el propio exdirigente socialista fue condenado. Según su versión, Díez le entregó un dispositivo USB con el resultado de ese trabajo.

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Zarrías fue uno de los dirigentes con mayor peso político en el socialismo andaluz. Ocupó la Vicepresidencia de la Junta durante los gobiernos de Manuel Chaves y fue consejero de la Presidencia durante años. Su nombre volvió a aparecer en la causa de Pedraz por los pagos realizados a Díez a través de su consultora.

La explicación del abogado de Zarrías

Fuentes próximas a Martínez Fresneda han ofrecido una explicación sobre el origen del pago. Según esta versión, los 105.122 euros corresponden a varios años de trabajo conjunto de ambos abogados en la defensa del exviceministro venezolano Nervis Villalobos y de su familia en dos procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional.

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Martínez Fresneda habría asumido la representación de Villalobos, mientras que Oliver se habría encargado de la defensa de su mujer y su hija. Los honorarios del primero se habrían canalizado a través del despacho del segundo, de acuerdo con las mismas fuentes. Los procedimientos estaban relacionados con la compañía Duro Felguera y con una investigación por blanqueo de capitales.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez', Santiago Pedraz, ha descartado imputar al PSOE por el momento y esperará a practicar más diligencias, como la declaración del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Esta explicación constituye, por el momento, la versión trasladada por el entorno del letrado de Zarrías. La providencia de Pedraz no da por acreditado ese motivo ni incorpora una conclusión sobre la naturaleza del pago: reclama a Oliver que detalle los servicios que lo justificaron y que aporte los justificantes correspondientes.

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