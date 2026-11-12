Receta de pota en salsa, el guiso marinero de las abuelas canarias

Receta de calamares o pota en salsa al estilo canario (Magnific)

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Para todos aquellos que estén en busca de un plato reconfortante y lleno de sabor, la pota en salsa canaria es la opción perfecta. Este guiso nacido en el archipiélago combina ingredientes sabrosos y accesibles, creando un plato lleno de tradición que es ideal para acompañar con unas patatas o un arroz blanco.

Esta es una receta de la cocina marinera tradicional de las Islas Canarias, llena de ricos platos de pescado y marisco como la cazuela de pescado, la sama a la espalda, el atún adobado o los pulpos compuestos. Estas ricas potas en salsa continúan con esta tradición, un guiso de toda la vida que forma parte del recetario de las abuelas isleñas.

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Como protagonista del guiso, utilizamos la ‘pota’, nombre vulgar que recibe el cefalópodo similar al calamar que se encuentra habitualmente en las aguas canarias. Ambos comparten propiedades nutricionales, aunque la carne del calamar es más fina y fácil de cocer. La pota tiene una carne más dura que la convierte en un aliado genial para guisos y cocciones lentas. Además, su precio es bastante más bajo, por lo que es una opción estupenda para una comida económica y riquísima.

Receta de potas en salsa estilo canario

Las potas se cocinan a fuego medio dentro de una salsa de tomate elaborada con sofrito, vino blanco, un majado de ajo y perejil, zanahoria y hierbas aromáticas.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 15 minutos aproximadamente. Preparación: 20 minutos. Cocción: 55 minutos.



Ingredientes

4 potas limpias y troceadas

1 cebolla

1/2 pimiento verde

1 bote de tomate triturado

6 dientes de ajo

Perejil

1 vaso de vino blanco, aproximadamente

2 zanahorias medianas

1 cucharadita de pimentón dulce

1/2 cucharadita de orégano

1/2 cucharadita de tomillo

3 hojas de laurel

Sal, al gusto

Aceite de oliva, cantidad necesaria

Agua, la cantidad equivalente a 1 bote de tomate

Cómo hacer potas en salsa estilo canario, paso a paso

Pela y pica la cebolla y el pimiento verde. Calienta un chorro de aceite de oliva en una cazuela o caldero. Añade la cebolla y el pimiento. Sofríe a fuego medio hasta que estén tiernos. Pela los ajos y córtalos en trozos. Colócalos en un mortero junto con parte del perejil y una pizca de sal gorda. Maja los ajos y el perejil hasta obtener una pasta. Incorpora el majado a la cazuela y remueve para integrarlo con el sofrito. Vierte el vino blanco en el mortero vacío. Remueve para aprovechar los restos del majado y añade el líquido. Cocina durante unos minutos para que el alcohol se evapore y los aromas se mezclen. Incorpora las potas troceadas y el tomate triturado. Llena el bote vacío de tomate con agua y añade esa cantidad al caldero. Pela las zanahorias y añádelas enteras. Agrega el pimentón dulce, el orégano, el tomillo y las hojas de laurel. Cocina a fuego medio y con el caldero parcialmente tapado. Las potas soltarán bastante líquido durante la cocción. Cuando las zanahorias estén tiernas, retíralas y aplástalas con un tenedor. Devuelve la zanahoria chafada a la salsa. Este paso ayuda a espesarla y aporta un punto dulce al tomate. Continúa la cocción hasta que las potas estén blandas. El tiempo puede variar según su tamaño y dureza. Prueba la salsa y rectifica de sal. Si queda demasiado espesa, añade un poco más de agua. Retira las hojas de laurel y sirve las potas bien calientes.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración:

Calorías: 330 kcal.

Proteínas: 35 g.

Grasas: 13 g.

Hidratos de carbono: 15 g.

Fibra: 4 g.

Sal: depende de la cantidad añadida durante la cocción.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las potas en salsa se pueden conservar en la nevera durante 2 o 3 días, dentro de un recipiente hermético.

Antes de guardarlas, deja que se enfríen ligeramente. No las mantengas a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

También se pueden congelar durante aproximadamente 2 meses. Descongélalas en la nevera y caliéntalas a fuego suave para evitar que la salsa se corte o las potas pierdan textura.