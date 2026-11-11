España

Carreteras cortadas, manifestaciones canceladas y clases suspendidas: los efectos de la borrasca Charles a su paso por España

En Canarias ha dejado rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide

Primeros efectos de la borrasca Charles en España.
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El paso de la borrasca Charles ha provocado durante la jornada de este miércoles, día de la huelga general por la vivienda y los salarios, cortes de carreteras, cancelación de vuelos y suspensión de clases en varias comunidades autónomas. Extremadura, Andalucía y Canarias concentran hasta el momento los efectos más intensos del temporal de lluvia y viento.

En Canarias, el paso de Charles por Tenerife ha dejado rachas de viento de hasta 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide. Las condiciones más adversas se han concentrado en el propio parque y en la Corona Forestal, con afecciones también en la Isla Baja, el suroeste de la isla y los municipios de Granadilla de Abona, Arico y las zonas altas de San Miguel de Abona, además de la franja entre Santiago del Teide y San Juan de la Rambla.

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El temporal ha provocado ya al menos doce vuelos cancelados y seis desvíos en los aeropuertos de Tenerife Norte y La Palma, según datos de Aena. Por su parte, el Cabildo de La Palma ultima un dispositivo preventivo para evacuar a los vecinos del Puerto de Tazacorte ante el posible desbordamiento del Barranco de las Angustias, cuyo caudal ha aumentado de forma notable con las lluvias.

Vista de la ciudad de Arucas con la entrada de la borrasca Charles con fuertes vientos. (EFE/Quique Curbelo)
Vista de la ciudad de Arucas con la entrada de la borrasca Charles con fuertes vientos. (EFE/Quique Curbelo)

En Extremadura se ha suspendido la actividad lectiva en toda la comunidad autónoma durante este miércoles, jornada en la que permanece activo el aviso rojo en el norte de Cáceres por lluvias y el aviso naranja por fuertes rachas de viento. Se mantienen cortadas la CC-146, en el badén de Zarza la Mayor, y la CC-224, en el Puerto de Honduras, entre Cabezuela del Valle y Hervás, a causa de los desprendimientos provocados por las intensas lluvias de las últimas horas.

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Las universidades de Cádiz y Córdoba adoptan medidas preventivas

En Andalucía, la Universidad de Cádiz ha suspendido la actividad en sus cuatro campus, mientras que la Universidad de Córdoba ha recomendado extremar las precauciones. El Ayuntamiento de San Fernando ha comenzado a repartir sacos y barreras de contención en los puntos con mayor riesgo de acumulación de agua, para evitar que esta llegue a entrar en viviendas y edificios.

Varias personas caminan protegidas con paraguas durante una jornada de lluvia y viento provocada por el paso de la borrasca Charles este miércoles en Córdoba. (EFE/Salas)
Varias personas caminan protegidas con paraguas durante una jornada de lluvia y viento provocada por el paso de la borrasca Charles este miércoles en Córdoba. (EFE/Salas)

Las navieras que operan desde el puerto de Tarifa han cancelado las salidas previstas desde las 14.00 horas debido al temporal registrado en el Estrecho. En Sierra Nevada, en la provincia de Granada, se han registrado rachas de viento de 130 kilómetros por hora, mientras que en Sevilla, otra de las provincias más afectadas por las lluvias, 23 municipios han notificado incidencias por lluvias e inundaciones.

El temporal obliga a aplazar manifestaciones de la huelga general

Las condiciones meteorológicas han forzado la suspensión de varias manifestaciones convocadas en ciudades de la provincia de Cádiz con motivo de la huelga general. Las de Rota y La Línea han quedado canceladas, mientras que la prevista en la capital gaditana se ha pospuesto hasta el domingo.

Coches afectados por el temporal en la carrretera CL-501, entre las localidades abulenses de La Adrada y Piedralaves. (EFE/ Raúl Sanchidrián)
Coches afectados por el temporal en la carrretera CL-501, entre las localidades abulenses de La Adrada y Piedralaves. (EFE/ Raúl Sanchidrián)

En Castilla y León, la situación en Piedralaves, en la provincia de Ávila, ha mejorado tras una noche sin precipitaciones tan intensas como en jornadas anteriores, lo que permitió reducir en tres metros el nivel de agua embalsada en el Horcajo. La localidad había sido desalojada el día anterior ante el riesgo de colapso de la presa. Las previsiones apuntan, sin embargo, a que a partir de las 12.00 horas las precipitaciones se intensifiquen con la entrada de la borrasca Charles, que trae asociadas nuevas rachas fuertes de viento.

(Con información de Europa Press)

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