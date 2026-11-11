El patrimonio de Alberto Núñez Feijóo: tres viviendas, dos garajes, una finca rústica y casi 770.000 euros en inversiones y ahorros

El líder del PP presentó sus propuestas en el programa de televisión (El Hormiguero)

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Alberto Núñez Feijóo se sienta este miércoles 11 de noviembre frente a Pablo Motos en El Hormiguero, en una de las entrevistas televisivas que más expectación despiertan en la antesala de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular tendrá ocasión de mostrar su faceta más personal en el programa de Antena 3, pero también de acercarse a los espectadores más allá de su actividad política.

Una trayectoria de décadas en la Administración pública y al frente de distintas responsabilidades institucionales que ha ido acompañada de un patrimonio inmobiliario y financiero del que se conocen algunos detalles gracias a sus declaraciones oficiales.

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El político gallego, nacido en Ourense en 1961, ha mantenido tradicionalmente una actitud discreta respecto a su vida privada. Sin embargo, su llegada a la dirección nacional del PP en 2022 supuso también una mayor exposición de sus circunstancias personales y económicas. Como diputado, Feijóo tuvo que presentar su correspondiente declaración de bienes ante el Congreso, un documento que permite conocer las propiedades, inversiones y productos de ahorro que figuraban a su nombre.

Las viviendas y propiedades inmobiliarias de Alberto Núñez Feijóo

Uno de los apartados más llamativos de su declaración es el relativo a los inmuebles. Feijóo comunicó ser propietario de tres viviendas repartidas entre Madrid, Vigo y A Coruña, ciudades que han tenido un peso importante en las distintas etapas de su trayectoria profesional y política.

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Alberto Núñez Feijóo en una imagen de archivo. (Europa Press)

La primera de ellas es una vivienda en Madrid, adquirida en 2001. Ese mismo año compró otra en Vigo, ciudad con la que ha mantenido una estrecha vinculación durante su etapa gallega. A estas dos propiedades se suma una tercera vivienda en A Coruña, incorporada a su patrimonio en agosto de 2023.

El inventario incluye también dos plazas de garaje: una situada en A Coruña, adquirida junto a la vivienda de esa ciudad en agosto de 2023, y otra en Vigo. A esta relación se añade una finca rústica en Ames, municipio de la provincia de A Coruña, que compró en 1992. En la documentación figura el pleno dominio de los inmuebles declarados.

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No obstante, hay una cuestión importante a la hora de interpretar estas cifras: la declaración patrimonial no recoge una tasación actualizada de las propiedades ni su posible valor de mercado. Por tanto, no es posible determinar cuánto costarían actualmente las tres viviendas, las plazas de garaje y la finca rústica, ni establecer qué porcentaje representan sobre el conjunto de sus bienes.

Más de 769.000 euros en activos financieros

El patrimonio inmobiliario no es el único apartado relevante de la declaración de Feijóo. El dirigente popular también comunicó disponer de 769.779,09 euros en activos financieros, una cantidad que engloba diferentes productos de ahorro e inversión.

El líder de la oposición y del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la sede del Partido Popular (PP). (REUTERS/Juan Medina)

Entre ellos figuran el dinero depositado en una cuenta corriente, un fondo de inversión de Abanca y un plan de pensiones. Su cartera incluye asimismo participaciones empresariales: 4.000 acciones de Inditex y otras 100 de Telefónica. Se trata, por tanto, de un patrimonio financiero diversificado entre productos bancarios, ahorro para la jubilación e inversiones en dos grandes compañías españolas.

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El documento tampoco recoge deudas pendientes a su nombre en el momento de presentar la declaración. Conviene precisar, en cualquier caso, que los más de 769.000 euros no deben interpretarse como dinero disponible íntegramente en una cuenta bancaria, sino como el valor declarado de los distintos activos financieros. Además, al tratarse de información correspondiente a 2023, no permite conocer con exactitud la situación económica actual del presidente del PP ni las posibles variaciones experimentadas desde entonces.

De funcionario de la Xunta a líder del Partido Popular

La evolución profesional de Feijóo ayuda a entender su trayectoria económica. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, consiguió en 1985 una plaza como funcionario de la Xunta de Galicia. A partir de entonces fue ocupando diferentes responsabilidades en la Administración, tanto en Galicia como en Madrid, entre ellas la presidencia del Insalud y de Correos.

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Su gran salto político llegó en 2009, cuando asumió la presidencia de la Xunta de Galicia. Permaneció al frente del Gobierno autonómico durante trece años, hasta que en 2022 dejó el cargo para sustituir a Pablo Casado en la presidencia del Partido Popular.

En el plano personal, comparte su vida con Eva Cárdenas, empresaria y antigua directiva de Inditex vinculada al desarrollo de Zara Home. La pareja tiene un hijo, Alberto, nacido en febrero de 2017. Ambos han procurado mantener su vida familiar alejada de la exposición pública, aunque Feijóo comparte ocasionalmente algunas imágenes de esa faceta más íntima.

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