Las revistas del corazón esta semana: Carlos Osborne cumple 18 años, el debut teatral de Alejandra Rubio y el encuentro de la reina Letizia con Aitana Sánchez-Gijón

Las revistas del corazón del 11 de noviembre de 2026

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Un miércoles más, las principales revistas del corazón llegan al quiosco con nuevas historias sobre los protagonistas de la actualidad social. Las portadas de esta semana ponen el foco en algunos rostros muy conocidos, desde los hijos de personajes populares que comienzan a escribir su propia historia hasta las confesiones más personales de quienes llevan años acaparando titulares.

Carlos Osborne, Alejandra Rubio, Sara Carbonero y la reina Letizia son algunos de los nombres que protagonizan una jornada marcada por los nuevos proyectos, los recuerdos familiares y las emociones.

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‘¡HOLA!’: Carlos Osborne alcanza la mayoría de edad y concede su primera entrevista

Portada de la revista ¡HOLA! del 11 de noviembre de 2026

La portada de ¡HOLA! tiene como protagonista a Carlos Osborne, el hijo menor de Fabiola Martínez y Bertín Osborne, que acaba de cumplir 18 años. El joven ha posado junto a su madre y su hermano Kike en una sesión fotográfica muy especial que acompaña a su primera entrevista. En ella habla de sus inquietudes, de la relación que mantiene con Fabiola y del vínculo tan estrecho que le une a su hermano, que tiene parálisis cerebral. Una conversación que permite descubrir cómo afronta esta nueva etapa y cuáles son sus planes de futuro.

La revista también dedica espacio a Matías Prats y Claudia Collado, que protagonizan su primer posado conjunto. La pareja comparte detalles de su relación y aborda tanto su historia sentimental como el peso de la tradición familiar que acompaña al conocido periodista.

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Completa la portada Harriet, la mujer de Peter Phillips, que ha concedido una entrevista en la que habla de su nueva vida y de cómo está siendo su incorporación al entorno de la familia real británica. Una aparición especialmente interesante para quienes siguen de cerca los movimientos de los Windsor.

‘Semana’: Sara Carbonero habla sin filtros sobre el miedo a la muerte

Portada de la revista Semana del 11 de noviembre de 2026

Sara Carbonero es uno de los grandes nombres de la portada de Semana. La periodista ha protagonizado una reflexión televisiva sobre el paso del tiempo, el envejecimiento y la manera en la que afronta la vida, unas declaraciones que han despertado interés por la sinceridad con la que ha abordado cuestiones especialmente íntimas.

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Lejos de quedarse únicamente en la preocupación por los cambios físicos, Carbonero ha profundizado en sus sentimientos ante el paso de los años y ha reconocido que la muerte es uno de sus grandes temores. “Yo, que amo la vida y la valoro muchísimo, no me quiero morir. Yo sí tengo miedo a la muerte porque no sé lo que hay después”, ha confesado.

La periodista también ha explicado que buena parte de ese miedo tiene que ver con las personas que dejaría atrás. “Me viene el pensamiento intrusivo y más que por mí es por la gente que se queda”, ha añadido. Unas palabras que muestran su lado más vulnerable y que se convierten en uno de los contenidos destacados del nuevo número de la publicación.

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‘Lecturas’: el encuentro de la reina Letizia y Aitana Sánchez-Gijón en el Teatro Real

Portada de la revista Lecturas del 11 de noviembre de 2026

La reina Letizia y Aitana Sánchez-Gijón comparten protagonismo en la portada de Lecturas gracias al encuentro que vivieron el pasado 4 de noviembre en Madrid. Ambas coincidieron en el Teatro Real durante la gala de la Cumbre Iberoamericana, una cita en la que protagonizaron un momento de complicidad que no ha pasado inadvertido.

La periodista Pilar Eyre analiza en sus páginas la interacción entre la monarca y la actriz, fijándose especialmente en la naturalidad con la que se saludaron y en el interés que Letizia mostró por su interlocutora. La cronista reconstruye la escena y plantea qué pudieron comentarse durante aquellos instantes en los que la reina se acercó a la intérprete.

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“Cuando Aitana se encontró con Letizia las cámaras estaban más fijadas en ella que en la reina, que la cogió del brazo, le miró a los ojos y le dijo algo que podría ser ‘oye, pero cuéntame…’, o quizás ‘qué guapo es tu chico’, o también ‘te veo muy feliz’”, escribe Eyre, que recoge además el testimonio de una persona cercana a la reina: “Siempre pregunta con verdadero interés”.

‘Diez Minutos’: Alejandra Rubio debuta en el teatro y recuerda a su abuela

Portada de la revista Diez Minutos del 11 de noviembre de 2026

Alejandra Rubio protagoniza la portada de Diez Minutos con uno de los pasos más importantes de su trayectoria profesional: su debut sobre las tablas. La hija de Terelu Campos se ha estrenado en el mundo del teatro y la revista recoge cómo vivió esta primera experiencia, en la que también tuvo presente a su abuela, María Teresa Campos.

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La joven ha querido recordar el apoyo que siempre recibió de la veterana comunicadora y ha dedicado unas palabras especialmente emotivas a su memoria. “Ella confiaba mucho en mí”, asegura, en una declaración que pone el acento en la importancia que tuvo su abuela en su vida.

La publicación también reserva espacio para Tamara Falcó, que habla de una etapa personal en la que llegó a sentirse “como un juguete roto”. Además, Sheila Casas comparte algunas claves sobre su manera de entender las relaciones sentimentales y reconoce que prefiere que sean los demás quienes tomen la iniciativa a la hora de conquistarla, porque se considera “muy romántica”.

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Por último, Jaime Anglada aborda el presente de su relación artística con Carolina Cerezuela y reconoce que el proyecto musical que ambos compartían atraviesa una pausa: “El dúo Anglada-Cerezuela está parado”. Unas declaraciones que completan una portada con actualidad sentimental, familiar y profesional.