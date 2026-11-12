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Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

El grupo revirtió las pérdidas del año anterior gracias al avance de la facturación y a la menor carga de sus inversiones en Hispanoamérica, con mejoras también en banda ancha, móvil y televisión

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia. (Europa Press)
El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia. (Europa Press)
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Telefónica España cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 464 millones de euros, frente a las pérdidas de 1.080 millones registradas en el mismo periodo de 2025. El vuelco se explica por la reducción del impacto negativo de las inversiones en Latinoamérica y por el avance de los ingresos del grupo, según ha informado la compañía de telecomunicaciones este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto de las operaciones continuadas, que agrupa los negocios que el grupo mantiene en cartera, ascendió a 1.333 millones de euros, un 21,6% más que un año antes. Los negocios en proceso de venta o ya vendidos en Hispanoamérica, clasificados como discontinuados, arrastraron pérdidas netas de 870 millones, un 60% menos que en el mismo tramo de 2025.

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La facturación crece a su ritmo más alto en más de 15 años con un alza del 2,5% en España

Los ingresos del grupo hasta septiembre alcanzaron los 24.825 millones de euros, un 2,8% más interanual. Centrada en el mercado doméstico, la filial que dirige Borja Ochoa facturó 9.828 millones de euros en los nueve meses, con un alza del 2,5% que representa su mayor crecimiento para este periodo en más de década y media.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.501 millones de euros, un 2,3% más, mientras que el Ebitda ajustado después de arrendamientos (EbitdaAL) alcanzó los 3.018 millones, con un repunte del 2,4%. La deuda financiera del grupo se redujo un 10,8%, hasta 25.186 millones de euros.

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El tercer trimestre acelera el margen operativo

Entre julio y septiembre, los ingresos de la filial española sumaron 3.316 millones de euros, un 2,6% más en términos interanuales, aunque por debajo del 2,9% registrado en el segundo trimestre. El avance se apoyó en una subida del 2,6% de los ingresos por servicios y del 1,4% en la venta de terminales.

El negocio minorista creció un 4,1%, impulsado por la captación de clientes, la política de precios y los servicios B2B, aunque 0,9 puntos por debajo del trimestre anterior. El segmento mayorista, en cambio, cayó un 4,5%, un descenso que se suavizó en 3,4 puntos gracias a la partida de otros ingresos.

Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

El Ebitda ajustado trimestral se elevó a 1.199 millones de euros, con un crecimiento del 2,6%, cuatro décimas más que en el segundo trimestre, y un margen del 36,2%, respaldado por las eficiencias del plan de reestructuración. El EbitdaAL avanzó un 2,5%, hasta 1.036 millones, con un margen del 31,2%, afectado por mayores costes de arrendamiento.

La inversión en capital (CapEx) hasta septiembre sumó 1.100 millones de euros, un 1,5% más, equivalente al 11% de los ingresos y centrada en el despliegue de redes XGSPON y 5G+. El flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos (OpCFaL) creció un 2,9%, hasta 1.918 millones, con un margen de caja del 19,5%.

Alianzas europeas y nuevas tarifas comerciales

La operadora ha destacado mejoras en la oferta de O2 desde agosto, con nuevas tarifas y mayor acceso a Movistar Plus+, Disney+ y dispositivos, además de la incorporación de productos como alarmas, la eSIM Flag y contenidos del Mundial de fútbol.

En el plano europeo, Telefónica cerró un acuerdo con NOS para soluciones de defensa y seguridad, y se sumó a Deutsche Telekom, Orange y Vodafone para explorar opciones de espectro satelital y el servicio Direct-to-Device. En materia de sostenibilidad, más de 50 producciones originales de Movistar Plus+ cuentan ya con planes orientados al objetivo de cero emisiones. En seguridad, la compañía ha bloqueado más de 237 millones de llamadas fraudulentas en los últimos 18 meses.

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