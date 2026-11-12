Telefónica vuelve a los números positivos: gana 464 millones hasta septiembre mientras la filial española logra su mayor mejora en ingresos en 15 años

El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante una conferencia. (Europa Press)

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Telefónica España cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 464 millones de euros, frente a las pérdidas de 1.080 millones registradas en el mismo periodo de 2025. El vuelco se explica por la reducción del impacto negativo de las inversiones en Latinoamérica y por el avance de los ingresos del grupo, según ha informado la compañía de telecomunicaciones este jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto de las operaciones continuadas, que agrupa los negocios que el grupo mantiene en cartera, ascendió a 1.333 millones de euros, un 21,6% más que un año antes. Los negocios en proceso de venta o ya vendidos en Hispanoamérica, clasificados como discontinuados, arrastraron pérdidas netas de 870 millones, un 60% menos que en el mismo tramo de 2025.

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La facturación crece a su ritmo más alto en más de 15 años con un alza del 2,5% en España

Los ingresos del grupo hasta septiembre alcanzaron los 24.825 millones de euros, un 2,8% más interanual. Centrada en el mercado doméstico, la filial que dirige Borja Ochoa facturó 9.828 millones de euros en los nueve meses, con un alza del 2,5% que representa su mayor crecimiento para este periodo en más de década y media.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en 3.501 millones de euros, un 2,3% más, mientras que el Ebitda ajustado después de arrendamientos (EbitdaAL) alcanzó los 3.018 millones, con un repunte del 2,4%. La deuda financiera del grupo se redujo un 10,8%, hasta 25.186 millones de euros.

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El tercer trimestre acelera el margen operativo

Entre julio y septiembre, los ingresos de la filial española sumaron 3.316 millones de euros, un 2,6% más en términos interanuales, aunque por debajo del 2,9% registrado en el segundo trimestre. El avance se apoyó en una subida del 2,6% de los ingresos por servicios y del 1,4% en la venta de terminales.

El negocio minorista creció un 4,1%, impulsado por la captación de clientes, la política de precios y los servicios B2B, aunque 0,9 puntos por debajo del trimestre anterior. El segmento mayorista, en cambio, cayó un 4,5%, un descenso que se suavizó en 3,4 puntos gracias a la partida de otros ingresos.

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Telefónica comunica a los sindicatos su intención de activar un ERE en siete de sus principales filiales

El Ebitda ajustado trimestral se elevó a 1.199 millones de euros, con un crecimiento del 2,6%, cuatro décimas más que en el segundo trimestre, y un margen del 36,2%, respaldado por las eficiencias del plan de reestructuración. El EbitdaAL avanzó un 2,5%, hasta 1.036 millones, con un margen del 31,2%, afectado por mayores costes de arrendamiento.

La inversión en capital (CapEx) hasta septiembre sumó 1.100 millones de euros, un 1,5% más, equivalente al 11% de los ingresos y centrada en el despliegue de redes XGSPON y 5G+. El flujo de caja operativo ajustado tras arrendamientos (OpCFaL) creció un 2,9%, hasta 1.918 millones, con un margen de caja del 19,5%.

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Alianzas europeas y nuevas tarifas comerciales

La operadora ha destacado mejoras en la oferta de O2 desde agosto, con nuevas tarifas y mayor acceso a Movistar Plus+, Disney+ y dispositivos, además de la incorporación de productos como alarmas, la eSIM Flag y contenidos del Mundial de fútbol.

En el plano europeo, Telefónica cerró un acuerdo con NOS para soluciones de defensa y seguridad, y se sumó a Deutsche Telekom, Orange y Vodafone para explorar opciones de espectro satelital y el servicio Direct-to-Device. En materia de sostenibilidad, más de 50 producciones originales de Movistar Plus+ cuentan ya con planes orientados al objetivo de cero emisiones. En seguridad, la compañía ha bloqueado más de 237 millones de llamadas fraudulentas en los últimos 18 meses.

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