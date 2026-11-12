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Pruebas físicas distintas, pero una nota final conjunta: 250 opositoras recurren a la Justicia el sistema de acceso a la Policía por discriminación

Las aspirantes realizan pruebas físicas con ejercicios y baremos diferentes a los de los hombres, pero denuncian que el sistema las vuelve a situar en una clasificación conjunta al calcular la nota final

Imagen de dos agentes con una detenida. (Policía Nacional)
Imagen de dos agentes con una detenida. (Policía Nacional)
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Las mujeres continúan enfrentando situaciones de discriminación en numerosas profesiones, en especial en ámbitos históricamente masculinizados como las fuerzas de seguridad, una realidad que han denunciado cerca de 250 aspirantes a ingresar en la Policía Nacional. Las opositoras han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el sistema de calificación de las pruebas de acceso al considerar que el mecanismo las somete a un “doble filtro físico”: primero realizan ejercicios con baremos diferenciados respecto de los hombres y, después, sus notas vuelven a compararse en una clasificación conjunta. A su juicio, esa fórmula neutraliza las medidas diseñadas para compensar las diferencias físicas entre ambos sexos y limita sus posibilidades de obtener una plaza.

El recurso se dirige contra el Ministerio del Interior y el ministro Fernando Grande-Marlaska y lo ha interpuesto el despacho de abogados Suárez-Valdés en representación de las opositoras, según ha informado Europa Press.

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Las recurrentes cuestionan la interpretación que la Administración realiza de las bases de la convocatoria. Según exponen, las pruebas físicas distinguen entre hombres y mujeres, tanto por los ejercicios como por los criterios de evaluación, con el objetivo de favorecer la incorporación femenina al cuerpo. Sin embargo, afirman que la calificación final incorpora las puntuaciones de ambos grupos en un mismo sumatorio.

Las aspirantes sostienen que este sistema supone una “discriminación indirecta por razón de sexo”, porque las obliga a competir de nuevo con los hombres a partir de resultados obtenidos en pruebas diferentes. También entienden que el modelo vulnera el principio constitucional de igualdad y las políticas de acción positiva destinadas a elevar la presencia de mujeres en la Policía Nacional.

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Dos agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. (Policía Nacional)
Dos agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. (Policía Nacional)

Los datos que aportan las aspirantes

La demanda colectiva incluye estadísticas de procesos selectivos anteriores. De los 429 aspirantes declarados no aptos tras la aplicación del sumatorio final, 235 eran mujeres, el 54,7%, frente a 194 hombres, el 45,2%.

Además, las recurrentes señalan que el 24,6% de las mujeres que habían aprobado la prueba psicotécnica quedó fuera después de la calificación conjunta. Entre los hombres, ese porcentaje fue del 9,3%. Según sus cálculos, la proporción de mujeres excluidas por este sistema fue un 264% superior a la de los varones.

El recurso también impugna la nota de corte de la prueba psicotécnica, fijada en 4,75 puntos por el tribunal de selección. Las demandantes sostienen que ese umbral se estableció de forma arbitraria y sin una justificación técnica suficiente, en contra de lo previsto en las bases de la convocatoria.

El inspector Pedro Aguado, jefe de Protocolo y de Prensa y Gabinete de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Asturias, Pedro Aguado, ha explicado cómo ha ocurrido el suceso en Oviedo, que le ha costado la vida a un agente de Policía Nacional y otro herido grave.

Las opositoras recuerdan que las pruebas físicas diferenciadas buscan evitar que las mujeres compitan con los mismos baremos que los hombres en ejercicios en los que pueden partir de una desventaja física. Como ejemplo, citan la prueba de barra: los aspirantes varones deben realizar dominadas, mientras que las mujeres tienen que mantenerse suspendidas durante el mayor tiempo posible. Los sistemas de evaluación también son distintos.

Por esa razón, consideran que la inclusión posterior de las calificaciones en un sumatorio común desvirtúa el objetivo de las pruebas diferenciadas y perjudica de forma especial a las candidatas.

El escrito invoca el artículo 14 de la Constitución, que reconoce el derecho a la igualdad y prohíbe la discriminación por razón de sexo, además de la normativa estatal y europea sobre igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público.

Las recurrentes piden la nulidad o anulación de la resolución impugnada. También solicitan que se retrotraiga el proceso selectivo para recalcular la nota de corte psicotécnica, modificar la lista de aspirantes aptos y reasignar las plazas de policías alumnos.

(Con información de Europa Press)

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