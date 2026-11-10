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Las perdices escabechadas que Juan Carlos I y la Familia Real servían cada Nochebuena: un producto en conserva nacido en la carretera de Jaén

Este producto en conserva, elaborado en el restaurante Orellana, en La Carolina, formó parte de la cena de Nochebuena de la Familia Real durante años, en honor a su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans

La perdiz escabechada que la Familia Real comía en la cena de Navidad (Montaje Infobae)
La perdiz escabechada que la Familia Real comía en la cena de Navidad (Montaje Infobae)
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La Navidad es tiempo de reunión. De comidas en familia, largas sobremesas, conversaciones llenas de recuerdos y recetas que saben a tradición. Es una época de gran importancia para muchas familias españolas, que aprovechan las celebraciones navideñas para reunirse y recordar a los que ya no están. La familia real, por supuesto, no iba a ser menos.

Felipe VI, la reina Letizia, Leonor y Sofía volverán a reunirse en estas esperadas fechas, como ya hacían sus antepasados, para celebrar en familia las fiestas navideñas. Mucho ha cambiado desde que Juan Carlos I pronunciara el ansiado discurso de Nochebuena en su primer año como rey. España vive otros tiempos políticos, el mundo ha cambiado hasta quedar casi irreconocible y, sobre la mesa, los platos ya no son los mismos que eran antaño.

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Hoy hablaremos de una de las especialidades que protagonizó durante años la cena de Navidad de la familia real española. Se trata de las perdices escabechadas, un producto tradicional que el periodista Jaime Peñafiel, una de las figuras más reconocibles de la crónica social española, enviaba a la familia real cuando se acercaban las fechas.

Tal y como reveló el propio periodista en la revista Pronto, la tradición comenzó después de que don Juan Carlos le confesara durante un viaje oficial que aquel plato le recordaba a su madre, María de las Mercedes de Borbón y Orleans, pues era uno de sus favoritos. El periodista decidió regalárselas por Navidad y el detalle terminó convirtiéndose en una costumbre durante años.

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El rey emérito Juan Carlos I recibió el premio Premio Saint-Simon en Francia donde pronunció un discurso en el que habló sobre su decisión de escribir sus memorias como un legado para la posteridad y los españoles.

Las perdices acompañaban a otros manjares como el marisco, el jamón, el pescado fresco, el solomillo y, por supuesto, los turrones, en un banquete que toda la familia disfrutaba especialmente.

Este manjar llegaba desde el mítico restaurante Orellana, en La Carolina, Jaén, un establecimiento de carretera que el periodista de Granada conocía muy bien. El envío acabó convirtiéndose en una tradición para la familia real, aunque esta ya ha desaparecido junto con la presencia de Juan Carlos I en la mesa familiar.

Una receta tradicional de un restaurante de carretera

La perdiz en escabeche de Orellana Perdiz es un producto de conserva gourmet originario de La Carolina (Jaén), elaborado de forma artesanal desde el año 1948. Sin duda, este restaurante es una de las paradas más insignes en la autovía que conecta Madrid con la costa andaluza. Aquí, la cocina tradicional se sirve en forma de carne de caza y escabeches, dos especialidades de la casa que funcionan como atractivo para cientos de viajeros al año.

Orellana Perdiz es uno de los restaurantes más insignes de la autovía de Andalucía (Instagram / @orellanaperdiz)
Orellana Perdiz es uno de los restaurantes más insignes de la autovía de Andalucía (Instagram / @orellanaperdiz)

Además de la conserva que conquistó al rey emérito, su otro producto estrella es el paté de perdiz, un producto que se elabora desde su fundación y que también venden en su tienda en formato de lata. Este producto artesanal está elaborado con perdiz, hígado de aves, cerdo ibérico, verduras, aceite de oliva virgen extra, vino, especias, ajo y sal, una receta que se ha mantenido invariable ante el paso del tiempo.

Fue hace más de 70 años cuando se abrió por primera vez esta pequeña venta, inaugurada por Vicente Orellana y su esposa María, quien se ocupa de la cocina, aportando recetas que le habían enseñado su madre y abuela, oriundas de tierras manchegas, paraíso de los grandes cotos de perdiz. El negocio ha pasado de padres a hijos hasta llegar hoy a la tercera generación, quienes trabajan para mantener intacta la herencia culinaria de este clásico.

Hoy en día, ambos locales de Orellana Perdiz, situados a sendos lados de la carretera, cuentan con hotel y restaurante, con varias salas y también una zona exterior más informal, en forma de bar, que es ideal si vas con prisa y prefieres algo rápido, como bocadillos o raciones. Asimismo, cuentan con salones para celebraciones y salones privados y una zona de tienda para adquirir sus productos.

La última Navidad de la madre de Juan Carlos I

María de las Mercedes de Borbón y Orleans, condesa de Barcelona y madre del emérito, pasó gran parte de su infancia en Sevilla, una ciudad por la que sintió una enorme predilección. “Siempre estaría muy apegada a sus raíces andaluzas”, decía de ella su hijo, Juan Carlos, en sus recientes memorias.

Juan Carlos I, rey de España, con sus hijas y su esposa Sofía, Navidad (Grosby Group).
Juan Carlos I, rey de España, con sus hijas y su esposa Sofía, Navidad (Grosby Group).

De ella decía también que “le encantaba meterse en la cocina y organizar una cena improvisada”, lo que nos permite deducir una cierta pasión culinaria. No nos extraña, por lo tanto, su pasión por las mencionadas perdices, una delicia nacida en tierras andaluzas que conquistó su corazón y que dejó como improvisada herencia a su hijo.

La Navidad, además, siempre fue importante para la madre del emérito. Tanto que quiso pasar sus últimas fiestas rodeada de su familia, en una última petición que Juan Carlos I rememora en su libro. “Eran unas fiestas especiales, ya que estábamos a punto de entrar en un nuevo milenio. Era una mujer tan amable y modesta que resultaba difícil negarle nada”, escribe.

“Para cumplir el deseo de mi madre, llamé a mis hermanas y sobrinos y les pedí que se reservaran las vacaciones de fin de año. Tenía que encontrar el lugar adecuado en donde cupiéramos todos y donde pudiéramos alojarnos con total discreción, sin perturbar la tranquilidad del lugar. Pensé entonces en la villa La Mareta, en la isla de Lanzarote”, comenta Juan Carlos I en Reconciliación.

El 2 de enero de 2000 fallecía en La Mareta doña María de las Mercedes a los 89 años. Lo hizo pacíficamente y rodeada de sus hijos, nietos y bisnietos en aquellas vacaciones navideñas tan especiales.

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