España

Las borrascas Bruna y Charles desatan un temporal de fuertes lluvias: Extremadura suspende las clases y evacúan un pueblo en Ávila

La llegada de Charles este miércoles provocará una “situación muy adversa” con vientos muy intensos, incluso con rachas huracanadas en algunas zonas

Crecida del río Pelayos en Guisando (Ávila) tras las intensas lluvias. (X/@Meteoavila2/Miguel Garro)

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La borrasca Bruna, que lleva días descargando agua sin descanso, ha provocado ya situaciones muy complicadas este martes en varios puntos del país, forzando la evacuación preventiva de un pueblo en Ávila por el riesgo de desbordamiento de una presa y obligando a Extremadura a suspender las clases de cara al miércoles. Ante la virulencia del temporal, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso rojo tanto en el sur abulense como en el norte de Cáceres por precipitaciones acumuladas que pueden superar los 120 litros por metro cuadrado en solo 12 horas.

En Castilla y León, la Agencia de Protección Civil ha ordenado evacuar de forma preventiva a los 2.200 vecinos de Piedralaves (Ávila) ante el riesgo de rebosamiento de la presa de El Horcajo, situada en el Alto Tiétar. La población ha recibido la orden de desalojo en sus teléfonos a través del sistema ES-ALERT, indicando a los residentes que acudan al pabellón municipal y al colegio San Juan de la Cruz para resguardarse.

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Además, la Junta mantiene declarada la situación operativa de nivel 2 en una comarca de 33 municipios que afecta a 49.000 habitantes y donde ya se han cerrado diez colegios. Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pedía máxima precaución en redes sociales con el foco puesto en la localidad abulense, que ya sufrió una evacuación el pasado julio por el incendio de Burgohondo.

La borrasca Bruna deja fuertes lluvias. (Europa Press)
La borrasca Bruna deja fuertes lluvias. (Europa Press)

Extremadura suspende sus clases

Sobre el terreno cacereño, las consecuencias ya se notan este martes en pueblos como Gargantilla, en el Valle del Ambroz, donde los arroyos y ríos bajan teñidos de negro por el arrastre de cenizas del gran incendio de Jarilla, según ha adelantado ABC. Además, el servicio de emergencias 112 ha tenido que intervenir ya en varias carreteras de la zona por caídas de árboles en la CC-303, balsas de agua en la EX-300 e incluso el rescate de los ocupantes de un vehículo que se salió de la calzada y cayó al canal de Montijo.

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Ante el empeoramiento que traerá la jornada del miércoles, la Junta de Extremadura ha decidido suspender todas las clases en los colegios e institutos de la comunidad autónoma. Por su parte, el vicepresidente regional, Abel Bautista, justificó la medida para evitar que las familias salgan a la carretera y prevenir accidentes ante la falta de tiempo de reacción frente a un temporal que podría adelantarse a la tarde.

Además de las lluvias, el viento mantendrá en alerta naranja a toda la región este miércoles. Con previsiones de rachas de entre 100 y 120 km/h con capacidad para provocar destrozos, la Junta ha decretado de forma preventiva el nivel 1 de emergencias de Protección Civil.

La llegada de Charles

El peligro de cara a las próximas horas reside en la combinación de dos fenómenos distintos. Mientras Bruna sigue dejando precipitaciones persistentes en el Sistema Central y el oeste peninsular, este miércoles entra en escena Charles, una segunda borrasca de origen subtropical que experimentará una ciclogénesis explosiva, con una rápida caída de presión en solo 24 horas que disparará la fuerza del viento.

Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes
Un ciclista que circula por el centro de Madrid se protege de la lluvia a primera hora de este martes. (EFE/Mariscal)

Cargada con una enorme masa de humedad marina templada, esto afectará en primer lugar al archipiélago canario, donde la isla de La Palma entrará en aviso rojo por rachas huracanadas superiores a los 130 kilómetros por hora, además de fuertes precipitaciones. Posteriormente, el sistema avanzará con rapidez hacia la península, penetrando por las costas portuguesas y levantando un importante temporal marítimo en zonas como el golfo de Cádiz.

Por su parte, el portavoz de la Aemet, Rubén Del Campo, ha remarcado en declaraciones recogidas por Efe que el miércoles será la jornada más adversa de la semana, ya que las lluvias serán prácticamente generalizadas en todo el país, con especial incidencia en Galicia, Extremadura, la Comunidad de Madrid y Andalucía. Pese a la virulencia del viento y el agua, las temperaturas se mantendrán inusualmente suaves para la época, y se espera que las precipitaciones comiencen a perder intensidad de manera progresiva a partir del jueves.

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