España

Huelga general 11 de noviembre: estos son los servicios mínimos de transporte

Metro, autobuses, trenes y vuelos operarán con menos frecuencia y dependerán de lo establecido por cada comunidad autónoma

Viajeros en la Estación de Sants en Barcelona.
Viajeros en la Estación de Sants en Barcelona. (David Zorrakino / Europa Press)
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La jornada de huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre mantendrá servicios mínimos en trenes, vuelos, Metro y autobuses, con porcentajes distintos según el medio de transporte y la comunidad autónoma. Renfe operará el 75% de Cercanías en las horas de mayor demanda, mientras que el transporte aéreo mantendrá una parte de los vuelos nacionales e internacionales.

La convocatoria se desarrollará entre las 00:00 y las 24:00 horas. Los usuarios deberán consultar los servicios concretos de cada operador, ya que los porcentajes no implican que todas las líneas o vuelos circulen con la misma frecuencia habitual.

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Renfe mantendrá el 75% de Cercanías en las franjas de hora punta

En la red de Renfe, los servicios mínimos de Cercanías serán del 75% entre las 06:00 y las 09:00 horas, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30. Fuera de esos tramos, la oferta mínima será del 50%.

Los trenes de Media Distancia circularán con una media del 65% de los servicios habituales, mientras que los de Alta Velocidad y Larga Distancia mantendrán el 73%. En el transporte de mercancías, la actividad mínima fijada alcanza el 26% de la programación.

La jornada coincide con los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) para el martes 10 y el jueves 12 de noviembre. Esas movilizaciones tienen sus propios servicios mínimos: 72% en Alta Velocidad y Larga Distancia, además de un 20% en mercancías.

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Renfe informó que los viajeros afectados recibirán una notificación por SMS o correo electrónico a través de los datos asociados a la reserva. La empresa también habilitó cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados.

Usuarios de Rodalies y larga distancia han lamentado en la estación de Barcelona-Sants los retrasos y cancelaciones de sus trenes debido a la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, en la primera jornada de las tres previstas para esta semana. Han criticado la falta de información y de transporte alternativo.

Los vuelos a islas, Ceuta y Melilla tendrán entre el 52% y el 85% de servicios mínimos

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos de entre el 52% y el 85% para las rutas entre la península y los territorios no peninsulares, incluidos Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. El porcentaje depende del aeropuerto de origen o destino.

En los vuelos internacionales y en las conexiones entre ciudades peninsulares para las que el viaje alternativo en transporte público requiere cinco horas o más, los mínimos oscilarán entre el 39% y el 64%. Para las rutas peninsulares con una alternativa inferior a cinco horas, serán de entre el 18% y el 37%.

La resolución del ministerio prevé que el 11 de noviembre haya más de 4.600 movimientos programados en los aeropuertos españoles, con cerca de 780 mil asientos ofertados. La estimación oficial sitúa en más de 663 mil los pasajeros que podrían verse afectados por la huelga.

Quedarán garantizados el 100% de los vuelos de emergencia, ambulancia, extinción de incendios, traslado de órganos, protección civil, rescate, vigilancia y vuelos de Estado. La medida también incluye los traslados de ciudadanos extranjeros organizados por el Ministerio del Interior, los sobrevuelos cuyo origen y destino no estén en territorio español y determinados vuelos de carga con correo postal universal o productos perecederos.

Madrid mantendrá hasta el 80% del metro durante las horas de mayor demanda

La Comunidad de Madrid ha fijado un 80% de circulación en Metro entre las 07:30 y las 09:30 horas, de 14:00 a 16:00 y de 18:00 a 20:00. Durante el resto de la jornada, el servicio mínimo será del 50%.

En los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), la red específica operará al 50%, mientras que las líneas concurrentes con Metro lo harán al 40%. Los autobuses nocturnos dispondrán de al menos un vehículo en cada una de las 32 líneas.

Los autobuses interurbanos tendrán servicios mínimos del 50% desde el inicio del servicio hasta las 09:30 y del 45% durante el resto del día. Metro Ligero y el Tranvía de Parla mantendrán el 50% de sus servicios en hora punta y el 45% en los demás horarios.

Un tren de Metro Madrid de la línea 2 entra en la estación de Sol. (Kirby Lee / Reuters)
Un tren de Metro Madrid de la línea 2 entra en la estación de Sol. (Kirby Lee / Reuters)

Cataluña concentrará el servicio garantizado en dos tramos horarios

En Cataluña, Metro de Barcelona, Rodalies, los autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y el Tram mantendrán el 25% de su programación durante las franjas de 06:40 a 09:30 y de 16:30 a 21:00 horas.

Fuera de esos horarios, no hay un porcentaje mínimo general fijado para el transporte urbano e interurbano. Por ese motivo, la afectación podría ser mayor durante el resto de la jornada.

Metrovalencia y el TRAM d’Alacant funcionarán al 80%

La Comunidad Valenciana dispuso que Metrovalencia y el TRAM d’Alacant operen al 80% de su servicio habitual. En Metrobús, los mínimos serán del 80% entre las 06:30 y las 09:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 21:00, y del 70% durante las horas valle.

Los autobuses interurbanos regulares por carretera mantendrán el 55% de las expediciones en hora punta y el 40% durante el resto de la jornada.

Servicios mínimos de transporte en País Vasco y Galicia

En el País Vasco, los autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial conservarán el 30% de los servicios ordinarios durante los períodos afectados por la huelga. La distribución deberá priorizar las líneas sin alternativas, los trayectos hacia centros sanitarios y los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo.

En Galicia, los servicios interurbanos de menos de 25 kilómetros mantendrán la mitad de sus expediciones entre las 06:00 y las 09:00 y entre las 18:00 y las 21:00. En recorridos de más de 25 kilómetros con origen o destino en una de las siete ciudades gallegas, habrá al menos un viaje de ida y otro de vuelta en esas franjas.

Los viajeros deberán revisar durante el miércoles los avisos de las compañías y administraciones responsables, dado que cada operador puede concretar ese día las expediciones, líneas y horarios que quedan cubiertos por los servicios mínimos durante la huelga general.

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