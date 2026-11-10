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La vecina de Torrevieja que convierte los excrementos de perro en obras de arte: de ‘La ausencia del dueño’ a ‘El periodo marrón’

Todos los días la mujer sale para hacer una “inspección matinal” en las aceras de su vecindario

La vecina de Torrevieja que convierte los excrementos de perro en obras de arte (Montaje Infobae)
La vecina de Torrevieja que convierte los excrementos de perro en obras de arte (Montaje Infobae)
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Pasear por la calle y tener que sortear cacas de perros que no han sido recogidas por sus dueños ha provocado que una vecina de Torrevieja haya sacado su lado más artístico. Y es que una mujer sueca que vive en la ciudad alicantina ha recogido en redes sociales una exposición artística callejera en base a los excrementos de animales que ha encontrado en los alrededores de su zona residencial.

La manera de proceder siempre es la misma: las llena de purpurina, coloca un marco alrededor de cada una de las cacas y la titula con un cartel similar al que te puedes encontrar en un museo. Estas acciones son una protesta con forma de parodia e ironía que busca una intervención de los dueños de los perros.

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La vecina, aunque vive en Torrevieja, no habla español. Por eso han sido sus hijos los encargados de transmitir su mensaje y su misión de hacer “arte de la caca de los perros”. Tal y como se puede ver en un video publicado por uno de sus familiares (@lenafromsweden), por las mañanas sale a la calle para hacer una “inspección matinal”. Y de ahí es de donde surge su creación.

‘La ausencia del dueño’ y ‘El período marrón’, dos de las obras de la mujer sueca de Torrevieja (Montaje Infobae, @lenafromsweden)
‘La ausencia del dueño’ y ‘El período marrón’, dos de las obras de la mujer sueca de Torrevieja (Montaje Infobae, @lenafromsweden)

‘La caca dorada’: una colección callejera con autores anónimos

El vídeo difundido sobre su misión muestra a la mujer con ropa deportiva y sombrero de paja mientras recorre las aceras de su ciudad en busca de nuevas piezas para su particular colección. Cada hallazgo pasa a formar parte de una muestra que presenta los residuos como creaciones de autores desconocidos.

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Los rótulos están escritos en español y sueco. Entre las denominaciones que acompañan las piezas figuran ‘Artista anónimo’, ‘Nueva adquisición’, ‘La obra’, ‘La ausencia del dueño’ y ‘El período marrón’. Toda esta propuesta se presenta bajo el nombre de ‘La caca dorada’.

En una de las escenas, la vecina lleva gafas de sol y una acreditación que la identifica como ‘directora del museo’. En otra, el montaje anuncia una ‘inspección matinal’, en referencia a los recorridos que realiza para localizar deposiciones sin recoger.

Una imagen de la 'directora del museo', la mujer sueca de Torrevieja que fotografía las cacas de perro no recogidas (Montaje Infobae, @lenafromsweden)
Una imagen de la 'directora del museo', la mujer sueca de Torrevieja que fotografía las cacas de perro no recogidas (Montaje Infobae, @lenafromsweden)

Qué dice la normativa municipal sobre los excrementos en vías públicas

El artículo 45 de la Ordenanza de Aseo Urbano de Torrevieja, aprobada definitivamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante del 27 de febrero de 2026, regula las deyecciones de los animales domésticos en la vía pública. El primer punto establece que “los propietarios de animales deberán impedir que éstos defequen u orinen en la vía pública, sobre todo en los lugares de paso de peatones (aceras, calles peatonales, calzadas o pasos peatonales en los parques)”.

No obstante, en caso de que pueda ocurrir, el segundo punto detalla el procedimiento que deben seguir los dueños cuando el animal defeca en esas zonas: “El propietario deberá proceder a su recogida con bolsas adecuadas para ello, y tirarlas posteriormente en los sanecanes o papeleras dispuestas al efecto”. Algo que, como ha comprobado la vecina sueca, no ocurre en su zona residencial.

La normativa concibe que los propietarios de los perros usen “los alcorques o zonas ajardinadas no peatonales de los parques” y, en caso de no existir, “podrán utilizar los imbornales de alcantarillado”. Como última opción, la ordenanza admite “el uso de líquidos o sprays que eliminan el olor y las manchas de los orines”. Sin embargo, como atestigua la mujer, esto no ocurre.

Cuando todo esto se incumple, aparece el régimen sancionador que tipifica como infracción grave la no recogida de “los excrementos de los animales o no diluir los orines con líquidos, sprays o producto adecuado para la eliminación del olor y las manchas, por parte de su propietario o portador”. En este escenario, la sanción prevista asciende a 2.001 euros, cantidad que puede reducirse a 1.000,5 euros si el infractor reconoce su responsabilidad y realiza el pago de forma voluntaria y anticipada.

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