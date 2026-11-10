España

Abel Caballero se queda ‘corto’: Madrid gastará 3,5 veces más que Vigo en luces de Navidad y Barcelona, casi el doble

La capital lidera el ranking con 6,97 millones de euros, mientras la Ciudad Condal casi duplica su presupuesto hasta alcanzar los 3,46 millones y el alcalde vigués dedica 1,98 millones a iluminar su ciudad

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad en 2024 (Adrián Irago / Europa Press)
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, durante el encendido de las luces de Navidad en 2024 (Adrián Irago / Europa Press)
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La Navidad empieza a tomar forma en las calles de las ciudades españolas y, con ella, crece también la factura de las luces y la decoración. Los ayuntamientos han vuelto a aumentar el dinero destinado a iluminar sus calles durante las fiestas, con Madrid y Barcelona a la cabeza de un gasto que no deja de crecer. Ambas ciudades han licitado 10,43 millones de euros para la campaña navideña de 2026, frente a los ocho millones del año anterior, lo que supone un incremento conjunto de alrededor del 30%.

Según el último informe elaborado por la plataforma especializada en contratación pública licitaciones.io, los 186 municipios que cuentan con contratos localizados tanto en 2025 como en 2026 han elevado el importe licitado de 31,5 a 37,1 millones de euros. La subida interanual alcanza así el 17,8%.

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En este escenario, Madrid se sitúa en lo más alto de la clasificación de ciudades españolas que más dinero destinan a la iluminación navideña. Ha licitado 6,97 millones de euros para la campaña de 2026, frente a los 6,18 millones del ejercicio anterior. Son 790.000 euros más, un incremento del 12,8%.

El liderazgo madrileño se mantiene desde el año pasado, cuando su presupuesto superó en más del triple al de Barcelona. El principal contrato de aquella campaña incluía elementos como cerezos, cadenetas, abetos y arcos luminosos, y fue adjudicado a Iluminaciones Ximénez por el mismo importe establecido inicialmente, sin rebaja sobre el precio de salida.

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Si se amplía el análisis al conjunto provincial, Madrid acumula contratos navideños por valor de 8,58 millones de euros, equivalentes a 1,20 euros por habitante. La cifra queda ligeramente por debajo de Barcelona, que encabeza provisionalmente la clasificación provincial con 8,60 millones.

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Barcelona dispara su presupuesto un 90%

El mayor salto entre las grandes ciudades lo protagoniza Barcelona. El Ayuntamiento ha pasado de licitar 1,82 millones de euros en 2025 a 3,46 millones en 2026. El incremento asciende a 1,64 millones de euros, cerca de un 90% más en apenas un año.

La ciudad ha ampliado a diez lotes su contrato de iluminación de calles, valorado en 2,22 millones de euros. Todos ellos recibieron una única oferta, un dato que vuelve a poner sobre la mesa la escasa competencia que caracteriza a una parte de los concursos públicos relacionados con la iluminación navideña.

El avance de Barcelona reduce también la distancia con Madrid. Si en 2025 el presupuesto madrileño era 3,4 veces superior al de la capital catalana, en 2026 la diferencia se ha reducido hasta aproximadamente el doble.

El crecimiento de la ciudad también impulsa a toda la provincia, que pasa de 5,55 millones de euros en 2025 a 8,60 millones en 2026, un aumento cercano al 55%. El gasto equivale a 1,44 euros por habitante, por encima de los 1,20 euros registrados en la provincia de Madrid.

El presupuesto conjunto de las dos grandes capitales españolas ha aumentado en 2,43 millones de euros respecto a 2025. “Madrid y Barcelona están convirtiendo la iluminación navideña en una inversión cada vez más relevante dentro de sus campañas de ciudad. El crecimiento de los presupuestos confirma la importancia que los grandes ayuntamientos conceden a estas fechas, aunque también plantea la necesidad de favorecer una mayor competencia en los concursos públicos”, explica Ignacio Huertas, cofundador de licitaciones.io.

Vigo, Valladolid y Zaragoza, entre las ciudades que más gastan

A distancia de las dos grandes capitales se sitúa Vigo, con un gasto de 1,98 millones de euros, y cuyo alcalde Abel Caballero aseguró que las luces de Navidad de su ciudad se ven desde Marte y desde la Estación Espacial Internacional. En encendido de las luces este año tendrá lugar el próximo sábado 14 de noviembre, a las 20.00 horas.

Por detrás de Vigo, se coloca Valladolid, con 1,52 millones de euros destinados a iluminar la Navidad en la ciudad; Zaragoza, con 1,25 millones, y Mijas, con 1,23 millones.

El aumento del gasto en iluminación navideña coincide con un escenario de competencia limitada entre las empresas que optan a los contratos públicos. El 62,9% de los contratos de alumbrado navideño adjudicados desde 2023 recibió una única oferta. Estos concursos representan, además, el 66% del importe total analizado.

La media se sitúa en apenas 1,6 ofertas por contrato. La escasa concurrencia también se refleja en el precio final: la rebaja mediana respecto al presupuesto inicial es de solo el 1,7% y en el 43% de los contratos la reducción no llega siquiera al 1%.

Las cifras del informe todavía no son definitivas. Los datos correspondientes a 2026 recogen los contratos localizados hasta el 19 de octubre, cuando 22 de las 45 ciudades más pobladas de España aún no habían licitado sus campañas navideñas. Entre ellas figuran Sevilla, Palma, Alicante, Bilbao, Córdoba, L’Hospitalet de Llobregat, Vitoria-Gasteiz y Granada. La incorporación de sus contratos podría modificar las cifras finales del ejercicio.

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