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El PP anuncia sus propuestas económicas para el 29-N: los jóvenes de 18 a 35 años no pagarán IRPF en su primer año como contribuyentes y los alimentos básicos tendrán IVA cero

Feijóo presenta su programa electoral, ‘Reconstrucción Nacional’, con medidas en vivienda como avales públicos de hasta 40.000 euros para la adquisición de una casa

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N. (Daniel González / EFE)
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El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes en Madrid el programa electoral con el que concurrirá a los comicios del 29 de noviembre, bajo el título Reconstrucción Nacional. El documento, que reúne 249 medidas, plantea una rebaja progresiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para trabajadores y autónomos de entre 18 y 35 años, un IVA del 0% para alimentos básicos y ayudas para la compra de vivienda.

“No tiene paja. Cada línea es importante”, ha afirmado Feijóo durante el acto. El líder del PP ha asegurado que el texto permitirá comprobar “punto por punto” el cumplimiento de sus promesas al final de una eventual legislatura y ha defendido que “trabajar tiene que compensar más que no hacerlo”.

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Entre las medidas fiscales, el programa plantea que los jóvenes no paguen IRPF durante el primero de los cuatro años en los que tributen. La rebaja sería del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuarto. El documento indica que se aplicaría desde la primera declaración posterior a la aprobación de la ley.

El PP propone además aplicar un IVA cero a alimentos básicos, incluidos carne, pescado y conservas, mientras persista la “actual crisis de inflación y de poder adquisitivo”. “Si el coste de vida sigue disparado para las familias, tenemos que bajar la presión fiscal que soportan cada vez que llenan la cesta de la compra o el depósito de la gasolina. Y lo haremos”, ha prometido Feijóo.

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El programa electoral incluye además la actualización de los mínimos personales y familiares del IRPF conforme a la inflación. Se trata de la parte de la renta que queda libre de impuestos por circunstancias como tener hijos o personas dependientes a cargo. El PP también plantea deflactar la tarifa del IRPF, es decir, adaptar sus tramos a la subida de precios para que un aumento salarial ligado a la inflación no implique pagar más impuestos sin ganar poder adquisitivo. Quienes cobren el salario mínimo interprofesional quedarían exentos de ese impuesto.

Avales para la entrada y una cuenta de ahorro para comprar casa

La vivienda ocupa una parte relevante del programa. El líder del PP ha reiterado su compromiso de construir un millón de viviendas y ha explicado que el documento recoge también una nueva Ley del Suelo que establece que las licencias de obra nueva y rehabilitación deberán resolverse en un máximo de tres meses, con silencio administrativo positivo. Esto supone que, si la Administración no responde dentro de ese plazo, la licencia quedaría aprobada.

Para la compra de la primera vivienda, el Partido Popular propone rebajar del 10% al 4% el IVA para menores de 40 años y permitir que se abone de forma fraccionada junto con las cuotas de la hipoteca. En el caso de la vivienda usada, plantea acordar con las comunidades autónomas un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido y también permitir que su pago se fraccione.

El programa propone ampliar el aval público que cubre hasta el 20% del valor de la vivienda para compradores menores de 40 años, con la posibilidad de elevar ese límite de edad hasta los 50. El objetivo es que la hipoteca pueda cubrir también la parte del precio que el banco suele exigir como entrada.

El PP plantea además crear una Hucha Hogar Joven. Los menores de 40 años podrían aportar hasta 2.000 euros al año a una cuenta de ahorro para comprar su primera vivienda y deducirse en el IRPF el 20% de esa cantidad. El límite acumulado sería de 40.000 euros. Si el dinero se destina finalmente a la compra, los rendimientos obtenidos quedarían exentos de tributación. El titular de la cuenta podría acceder a un aval equivalente al ahorro reunido, hasta un máximo de 40.000 euros, para obtener financiación a un interés bonificado.

El programa incluye también una deducción en el IRPF para los inquilinos de vivienda habitual, cuya cuantía dependería de los ingresos. Los propietarios que renueven el contrato durante tres años y suban la renta por debajo del IPC tendrían una deducción o un crédito fiscal.

Feijóo propone menos ministerios y mayor capacidad de gestión para España.

(Noticia en ampliación)

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