Nuevo revés judicial para Zapatero: la Audiencia Nacional rechaza apartar de la causa el informe sobre los 200.000 euros que cobró por sus gestiones en Bolivia

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. (H.Bilbao / Europa Press)

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La Audiencia Nacional ha rechazado el intento de José Luis Rodríguez Zapatero de apartar de la investigación los pagos de 200.000 euros que recibió de la sociedad peruana Focus Social Research SAC por unos supuestos servicios de asesoramiento. La Sala de lo Penal considera que la Policía puede seguir indagando en el origen y la finalidad de ese dinero, después de que el análisis de la documentación intervenida en el despacho del expresidente y de las conversaciones de su secretaria apuntara a posibles gestiones ante autoridades de Bolivia en favor del Grupo Gloria, un conglomerado empresarial peruano.

La resolución, a la que ha tenido acceso Infobae, desestima por unanimidad el recurso de apelación presentado por la representación de Zapatero y confirma la decisión del juez instructor de mantener en la causa el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

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El expresidente había solicitado que ese documento policial fuera devuelto a la unidad que lo elaboró y retirado del procedimiento. Sostenía que la investigación sobre los pagos de Focus constituía una indagación prospectiva, ajena al objeto inicial de la causa, y que la Policía había accedido sin autorización judicial a información protegida por su derecho a la intimidad económica. Los magistrados rechazan ambos argumentos.

El origen de los pagos y las gestiones en Bolivia

El origen de esta línea de investigación se encuentra en un informe de la UDEF fechado el 22 de junio y elaborado a partir de la documentación incautada en el despacho de Zapatero y de los mensajes encontrados en el teléfono móvil de su secretaria, Gertrudis Alcázar, también investigada en el procedimiento. Los agentes reconstruyeron una relación económica entre el expresidente y Focus Social Research SAC, una sociedad peruana que le abonó 200.000 euros entre 2024 y 2025.

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Según el informe policial, los pagos se repartieron en tres transferencias: 100.000 euros el 2 de julio de 2024 y otros dos ingresos de 50.000 euros, realizados el 20 y el 24 de junio de 2025. La relación entre ambas partes estaba formalizada mediante un contrato de asesoramiento que contemplaba una remuneración anual de 200.000 euros, además de dietas de 10.000 euros diarios y los gastos de los desplazamientos al extranjero.

La UDEF sostiene que ese contrato podría haber servido para dar apariencia de legalidad a unos trabajos que, en realidad, habrían consistido en intermediar ante responsables políticos bolivianos en favor del Grupo Gloria. Los investigadores llegaron a esa conclusión después de examinar las comunicaciones de Alcázar, en las que encontraron referencias a las gestiones para conseguir reuniones con representantes del Gobierno de Bolivia y a los pagos recibidos por el expresidente.

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La investigación sitúa parte de esas gestiones en septiembre de 2024, durante un viaje de Zapatero a La Paz y Sucre. Según la reconstrucción policial, el expresidente habría mantenido contactos con el entonces presidente boliviano, Luis Arce; el ministro de Economía, Marcelo Montenegro; el titular de Justicia, César Adalid Siles, y el procurador general del Estado, Ricardo Condori. Los agentes también detectaron conversaciones sobre la posibilidad de que el expresidente interviniera en varios litigios millonarios que el grupo empresarial mantenía con la Administración boliviana.

El grupo peruano tiene intereses en distintos sectores económicos y opera en varios países latinoamericanos. En Bolivia, uno de sus principales activos es la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que mantenía una disputa relacionada con la expropiación, años atrás, de su participación en la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa).

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La versión policial y la explicación ofrecida por la empresa no coinciden. La UDEF apunta a una posible intermediación para favorecer los intereses del conglomerado en sus litigios con las autoridades bolivianas. Sin embargo, Grupo Gloria reconoció los pagos y la contratación de Zapatero, pero negó que su participación tuviera como finalidad interferir en procedimientos judiciales.

En una comunicación remitida el 1 de julio a la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, después de que el supervisor le pidiera explicaciones por las informaciones publicadas, la compañía sostuvo que había solicitado los servicios del expresidente para conseguir que Soboce recibiera una indemnización por la expropiación de sus acciones en Fancesa. Según su versión, Zapatero debía promover un acuerdo entre las partes para que se abonara el importe correspondiente, pero las gestiones no consiguieron ese resultado. La empresa rechazó expresamente que se tratara de tráfico de influencias.

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(Noticia en ampliación)