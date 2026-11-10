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Endrick pone en el aire su futuro en el Real Madrid: “Solo tengo 20 años, veré cómo se desarrollan las cosas”

El brasileño asegura que no ha decidido nada y que hará lo mejor para su carrera. Milán y Roma están pendientes de su situación

Endrick, futbolista del Real Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
Endrick, futbolista del Real Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)
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Endrick no tiene prisa, pero tampoco cierra ninguna puerta. Siete partidos, una sola titularidad (en octubre, ante el Sevilla), un gol (en Roma) y 141 minutos: ese es su balance con el Real Madrid esta temporada.

El brasileño, de 20 años, ya está concentrado con su selección, donde Carlo Ancelotti lo ha convocado para los amistosos ante Japón (14 de noviembre) y Singapur (17 de noviembre). Después del parón llegará la recta final del año que dará paso al mercado de invierno. “No sé qué pasará en enero. Eso está en manos de Dios. Solo pido que se haga lo mejor para mi carrera. Pase lo que pase, pasará. Mantendré los pies en la tierra y daré lo mejor de mí”, dijo el delantero.

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El propio Mourinho aludió al parón tras la victoria 0-3 al Valencia, partido en el que Endrick entró en el 84. “Solo hay que ver quiénes van junto a Carlo: Vinícius, que tiene que jugar, y Endrick; si Carlo le da minutos, se lo agradeceré”, confesó el luso.

Endrick celebra su gol ante la Roma en Champions. (EFE/Ettore Ferrari)
Endrick celebra su gol ante la Roma en Champions. (EFE/Ettore Ferrari)

“Solo quiero jugar”

Lo que pide Endrick es sencillo. Al menos lo parece. “Soy muy joven. Todavía no necesito lanzarme al vacío. Solo tengo 20 años y ya veremos qué pasa. Solo quiero jugar, quiero ser feliz, ayudar a mis compañeros”, explicó. Pero en su posición está Kylian Mbappé y también asoma Carlos Espí. El francés parte como titular indiscutible y el español ha firmado grandes actuaciones.

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Sobre Madrid, ciudad en la que tiene a su familia, dijo: “Es una ciudad maravillosa, pero siempre haré lo que sea necesario para avanzar en mi carrera”. El contraste con Brasil es absoluto. Con Carletto ha sumado 139 minutos en el último parón, dos más del total que con la camiseta blanca.

El entrenador del Real Madrid ha ofrecido su primera rueda de prensa con motivo del primer partido de Liga, contra el Espanyol.

Mbappé delante, Espí detrás

Endrick no se esconde y sabe de la dificultad de tener minutos. “Todos sabéis quién está en el Real Madrid, quiénes tenemos en el equipo y a quién tengo por delante. Mbappé es un grandísimo jugador, quedó segundo en el Balón de Oro”.

Su papel queda relegado al de revulsivo, intervenciones que compiten contra otro compañero, Carlos Espí, que cuenta con la confianza del técnico portugués. “Intento aprovechar las oportunidades que me dan y dar lo mejor de mí. He entrado al campo para jugar cinco, diez minutos... He jugado en la Champions League contra la Roma y el AEK Atenas; son momentos que he sabido aprovechar. Sé que no es fácil”, sentenció.

Endrick celebra el gol con Valverde contra el AEK de Atenas. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)
Endrick celebra el gol con Valverde contra el AEK de Atenas. (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

El espejo del Lyon

Para entender su impaciencia hay que mirar a Francia. Endrick se marchó cedido al Lyon el pasado enero, después de sentir con Xabi Alonso la misma falta de protagonismo. Allí tuvo un papel importante: 8 goles y 8 asistencias en 21 partidos, una intervención directa de gol cada 94 minutos. En el Madrid, esa cifra sube hasta los 141. Él lo recuerda con cariño: “Marcar goles, dar asistencias, como lo hice en Lyon, que fue una de las mejores cosas que me han pasado y una de las etapas más felices de mi vida”.

Endrick celebrando un gol con el Olympique de Lyon. (AP Foto/Christophe Ena)
Endrick celebrando un gol con el Olympique de Lyon. (AP Foto/Christophe Ena)

Mourinho: cariño y puerta cerrada

De momento, en Valdebebas están tranquilos. La relación con Mourinho va mucho más allá de los minutos sobre el césped. “Todos los días viene a verme y me pregunta cómo estoy, pero nunca sobre fútbol, siempre habla de mi vida personal. Valoro mucho eso. Es uno de los primeros entrenadores que llega, me saluda y me recibe con mucha calidez. Le estoy muy agradecido”, contó el delantero.

Y añadió: “Siempre lo daré todo por el Real Madrid, que está por encima de todo, pero con el cariño de Mourinho, doy aún más”. Y es que el técnico luso ya había cerrado la puerta del brasileño este verano. Pese a todo, la ventana de invierno parece una posibilidad para salir en busca de minutos y el AC Milan y la Roma están interesados.

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