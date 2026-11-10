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La canción que unió a Freddie Mercury y Montserrat Caballé y que protagonizó la última actuación del líder de Queen: “Estábamos haciendo algo muy especial”

La admiración del líder de Queen por la soprano española dio origen a una colaboración histórica

Freddie Mercury y Montserrat Caballé. (YouTube)
Freddie Mercury y Montserrat Caballé. (YouTube)
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La semilla de una de las colaboraciones más insólitas, entre uno de los cantantes más importantes de la historia del rock y la gran diva de la ópera, surgió en un hotel de Barcelona, después de meses de intento para concertar un encuentro. En 1987, Freddy Mercury se plantó en el entonces Hotel Ritz de Barcelona —hoy, El Palace Barcelona—, para conocer a su ídola, Montserrat Caballé. “Bueno, tengo una canción para ti. ¿Te la toco?“, preguntó él. La canción era Exercise in Free Love, un tema con vocalizaciones y falsetes operísticos imitando el estilo de Caballé. La soprano la interpretó por primera vez cinco días después en Londres. Mercury estaba encantado.

La realidad es que uno de los sueños del cantante era no solo conocer a Caballé, sino interpretar algo con ella. El vocalista de Queen había escuchado a la cantante de ópera cuatro años antes en la Royal Opera House de Londres en Un ballo in Maschera, de Verdi. Aseguró que se enamoró de ella. Su afán era tal que incluso la llamaba “Montsy”.

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Aquel primer encuentro en el Ritz fue solo el pasaporte de lo que vino después. Tras el concierto de Caballé en Londres, ambos volvieron a reunirse en casa de Mercury. Fue entonces cuando la soprano le propuso componer una canción dedicada a su ciudad natal, un encargo que le había encomendado el para entonces alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, con motivo de los Juegos Olímpicos que se celebrarían en la ciudad condal en 1992.

Freddie Mercury y Montserrat Caballé.
Freddie Mercury y Montserrat Caballé.

Así comenzaron a dar forma a la canción, “tocando de todo”, como recordaría el pianista Mike Moran. El resultado fue una pieza que mezclaba lo mejor de dos mundos tan distintos como el rock y la ópera. Y lo que inicialmente iba a ser una única colaboración terminó convirtiéndose en un álbum completo que adquirió el mismo nombre que el tema: Barcelona. También fue el último álbum del cantante, que falleció en 1991, tres años después de publicarlo. “Me dijo que amaba la ópera y que quería hacer este álbum, ya que sería el último. Me explicó todo lo que le había pasado y todo lo que aún le estaba por pasar. Así que fue un proceso muy intenso y, al mismo tiempo, muy sensible y significativo. Cada tema tenía la esencia de una última vez”, recordó Caballé en 2012, en una entrevista con el periodista belga Laurent Rieppi.

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Una amistad más allá de lo musical

Caballé llevó en secreto la enfermedad de Mercury —murió por una bronconeumonía complicada por el SIDA—, algo que los unió aun más: “Freddy estaba enfermo y me lo dijo. Entonces tuvimos la oportunidad de crear canciones en las que todas tienen significado… Me emocionó porque estábamos haciendo algo muy especial y eso no pasa a menudo; no siempre tienes la suerte de cantar con alguien que se va, que lo sabe, y estar interpretando con él su último adiós”, recordó ella para EFE.

La dramática historia detrás de ‘The Show Must Go On’, la última canción grabada por Freddie Mercury

Barcelona se grabó en abril de 1987 y apenas un mes después, el 29 de mayo, Mercury y Caballé compartieron escenario por primera vez en la discoteca Ku de Ibiza, para promocionar la candidatura olímpica de Barcelona. Aquella fue la primera de las dos únicas ocasiones en las que interpretaron juntos la canción ante el público. La segunda llegó el 8 de octubre de 1988. También fue la última actuación de Mercy ante el público. Tres años después, el 24 de noviembre de 1991, el líder de Queen falleció a consecuencia del SIDA, pero su vínculo con Caballé perduró hasta su despedida: por expreso deseo del cantante, Barcelona fue una de las canciones que sonaron durante su funeral, celebrado en Londres.

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