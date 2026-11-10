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La reina Sofía presidirá en Zarzuela el homenaje póstumo a su hermana: la emérita recogerá un premio a la labor humanitaria de la princesa Irene de Grecia

La madre de Felipe VI recibirá este viernes a la delegación de la Institución del Mérito Humanitario la Gran Cruz por cuatro décadas de trabajo social

El homenaje a la princesa Irene de Grecia. (Europa Press)
El homenaje a la princesa Irene de Grecia. (Europa Press)
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La reina Sofía se prepara para vivir uno de los compromisos más conmovedores de su agenda institucional desde la pérdida de su gran confidente. Diez meses después del fallecimiento de la princesa Irene de Grecia, el Palacio de la Zarzuela, el lugar donde ambas compartieron tantas décadas de convivencia y confidencias, se vestirá de gala para acoger un sentido homenaje a su memoria. Este próximo viernes, 13 de noviembre, a las 13:00 horas, la madre de Felipe VI protagonizará un acto cargado de significado en el que representará a su inseparable hermana.

Durante la audiencia, doña Sofía recibirá de manos de una delegación de la Institución del Mérito Humanitario la Gran Cruz otorgada a título póstumo a su alteza real la princesa doña Irene. Esta entidad, una asociación apolítica y sin ánimo de lucro fundada en Barcelona en 1999, ha decidido otorgarle una de sus máximas distinciones, acompañada de un Diploma de Honor, para reconocer de manera oficial la extraordinaria labor social y benefactora que la princesa helena desarrolló de forma incansable y silenciosa a lo largo de su vida.

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Y es que, a pesar de pertenecer a la realeza, la hermana menor de la emérita optó siempre por mantener un perfil muy discreto y alejado del tradicional protagonismo de la Corona. Dedicó su tiempo, su patrimonio y su entusiasmo a la filantropía, volcándose en el apoyo a los más desfavorecidos y en la defensa de los animales. Ahora, es la reina Sofía quien da un paso al frente para recoger este galardón y asegurar que el inmenso legado de solidaridad y empatía de su hermana reciba el aplauso público que ella siempre evitó en vida.

El gran legado de la princesa

El reconocimiento que se entregará en Zarzuela tiene sus raíces en el trabajo incansable que Irene de Grecia vertebró a través de Mundo en Armonía. Fundada por ella misma en 1986, esta organización no gubernamental se convirtió en el motor de su vida. Durante 37 años, la ONG impulsó más de 150 proyectos humanitarios, educativos y culturales repartidos entre España, Grecia y la India, un país por el que sentía profunda devoción gracias a su conexión con la filosofía oriental y la espiritualidad.

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La princesa Irene de Grecia ha sido enterrada en Tatoi, Atenas, en el mismo cementerio en el que reposan los restos mortales de sus padres, los reyes Pablo I y Federica, y de su hermano, el rey Constantino II

A través de esta plataforma, la princesa no solo financió la creación de escuelas y centros médicos para comunidades en situación de vulnerabilidad, sino que también unió esta labor con sus otras grandes pasiones. Como consumada pianista, promovió oportunidades de formación para jóvenes talentos musicales, además de respaldar múltiples iniciativas para la protección de los animales. La organización cerró definitivamente sus puertas a finales de 2023, cuando el estado de salud de doña Irene ya no le permitía supervisar personalmente cada proyecto.

Un año marcado por el recuerdo de Irene de Grecia

El acto de este viernes se suma a los constantes gestos de cariño con los que la reina Sofía ha mantenido vivo el recuerdo de la princesa a lo largo de este difícil año. La emérita, que encontró en Irene a su apoyo incondicional tras los muros de Palacio, ha querido llevarla consigo en las grandes citas institucionales.

El recuerdo de la princesa Irene de Grecia. (Europa Press)
El recuerdo de la princesa Irene de Grecia. (Europa Press)

Uno de los guiños más aplaudidos tuvo lugar el pasado mes de junio, durante la visita del Papa León XIV a Madrid. Sabiendo la profunda espiritualidad que caracterizaba a su hermana, doña Sofía acudió a su audiencia con el Pontífice luciendo una pulsera tipo esclava en la que se podía leer el nombre de Irene escrito en mayúsculas griegas (EIPHNH). Un detalle sutil y conmovedor que demuestra que, aunque la princesa ya no esté físicamente en Zarzuela, sigue acompañando a la reina en cada uno de sus pasos.

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