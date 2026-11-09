España

Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

El monarca opta hoy en día por reuniones mucho más reducidas e íntimas en el entorno del Palacio de la Zarzuela, nada parecido a como se desarrollaban las Navidades durante su infancia

La infanta Sofía, la princesa Leonor y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).
La infanta Sofía, la princesa Leonor y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).
Guardar

Mucho antes de convertirse en el jefe del Estado, Felipe VI vivía unas Navidades muy diferentes a las actuales. Cuando todavía era el príncipe de Asturias, las fiestas tenían un marcado carácter familiar y La Zarzuela se transformaba en el punto de encuentro de varias generaciones de los Borbón y Grecia. Eran años en los que los compromisos oficiales dejaban espacio a las celebraciones privadas, los encuentros multitudinarios, las comidas interminables y las vacaciones en la nieve. Unas costumbres que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo hasta dar lugar a unas fiestas mucho más discretas.

La Navidad era, especialmente para la reina Sofía, una de las épocas más esperadas del calendario. Durante el resto del año, la distancia impedía que pudiera disfrutar de la compañía de su familia griega tanto como le habría gustado. Sin embargo, indica Vanitatis, las fiestas se convertían en la ocasión perfecta para reunir en Madrid a su madre, Federica de Grecia, a su hermana Irene y a su hermano Constantino, que acudía acompañado de su esposa, Ana María, y sus cinco hijos. Los pequeños de ambas familias compartían juegos, celebraciones y la ilusión de recibir los regalos navideños.

PUBLICIDAD

A ellos se sumaban las infantas Pilar y Margarita, hermanas de don Juan Carlos, junto a sus respectivos maridos y descendientes. También era habitual la presencia de Tatiana Radziwill, una de las personas más cercanas a doña Sofía, y su esposo. La cantidad de invitados podía ser considerable: en algunas ocasiones, cerca de un centenar de personas se congregaban en el palacio para disfrutar de estas fechas. Las celebraciones comenzaban incluso antes de Nochebuena, coincidiendo con el cumpleaños de la infanta Elena, el 20 de diciembre, que servía como excusa para organizar una primera comida familiar.

Don Juan Carlos I y doña Sofía, junto con sus hijos, durante el mensaje navideño dirigido a la nación a través de Televisión Española; el Rey apareció en televisión acompañado por la Reina y sus hijos en Nochebuena de 1975 (su primer mensaje de Navidad). (Grosby / Archivo ABC).
Don Juan Carlos I y doña Sofía, junto con sus hijos, durante el mensaje navideño dirigido a la nación a través de Televisión Española; el Rey apareció en televisión acompañado por la Reina y sus hijos en Nochebuena de 1975 (su primer mensaje de Navidad). (Grosby / Archivo ABC).

Una Nochebuena entre esmoquin, grandes banquetes y regalos

La cena del 24 de diciembre era uno de los momentos centrales de las celebraciones. Según Mujer Hoy, el protocolo también tenía su protagonismo: los hombres acudían vestidos de esmoquin, mientras que las mujeres elegían conjuntos de cóctel y reservaban para aquella ocasión algunas de sus joyas más especiales. Doña Sofía ejercía de anfitriona y cuidaba cada detalle para que todos disfrutaran de la velada.

PUBLICIDAD

La organización de la cena tenía una particularidad. Para que los trabajadores de La Zarzuela pudieran pasar la Nochebuena con sus propias familias, el servicio se reducía al personal imprescindible y la comida se encargaba a un establecimiento externo. El restaurante Horcher era el responsable de buena parte de aquellos banquetes, en los que no faltaban platos tradicionales como el besugo, el pavo, el cordero o la sopa de almendras. Los dulces también ocupaban un lugar destacado, especialmente los turrones.

Entre las especialidades que llegaron a formar parte de aquellas Navidades estaban las perdices escabechadas de Orellana, que el periodista Jaime Peñafiel enviaba a la familia real, tal y como reveló en la revista Pronto. La tradición comenzó después de que don Juan Carlos le confesara que aquel plato le recordaba a su madre y que era uno de sus favoritos. El periodista decidió regalárselas por Navidad y el detalle terminó convirtiéndose en una costumbre durante años.

Juan Carlos I, rey de España, con sus hijas y su esposa Sofía, Navidad (Grosby Group).
Juan Carlos I, rey de España, con sus hijas y su esposa Sofía, Navidad (Grosby Group).

Después de la cena, la familia asistía a la misa del Gallo en la ermita del recinto palaciego. Los más pequeños, entre ellos Felipe y sus hermanas Elena y Cristina, tenían además otro motivo para esperar con ilusión aquellas fechas: los regalos. Aunque Papá Noel todavía no era una figura especialmente extendida en España, doña Sofía incorporó esta tradición a su hogar por influencia de sus raíces alemanas. Así, los niños recibían obsequios tanto la noche del 24 de diciembre como durante la festividad de Reyes.

Baqueira-Beret, el destino navideño de los Borbón

Las celebraciones no terminaban en Madrid. Otra de las grandes tradiciones de la familia era desplazarse hasta el Pirineo para disfrutar de unos días de descanso y practicar esquí. Baqueira-Beret se convirtió en uno de los destinos habituales de los Borbón y Grecia, que encontraron en La Pleta, un exclusivo chalé situado en el Valle de Arán, su particular refugio invernal.

Sofia de Grecia
El rey Juan Carlos y la reina Sofía, junto a la infanta Elena, esquiando en la estación de esquí de Baqueira, en España, en 1999. (Foto de Miquel Benitez/Shutterstock)

La vivienda estaba a disposición de la familia desde mediados de los años ochenta, gracias a la colaboración de una empresa vinculada a la estación de esquí. Allí pasaban parte de las vacaciones don Juan Carlos y doña Sofía junto a sus hijos y otros familiares. Con la llegada de las nuevas generaciones, también los nietos se incorporaron a estos viajes. De hecho, algunos de ellos prolongaban su estancia hasta la cabalgata del 5 de enero, esperando con entusiasmo la llegada de los Reyes Magos.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía junto a sus ocho nietos (Casa de S.M. el Rey).
Los reyes Juan Carlos I y Sofía junto a sus ocho nietos (Casa de S.M. el Rey).

El cumpleaños de don Juan Carlos, que coincide precisamente con la víspera de Reyes, era otra fecha señalada. El monarca celebraba el 5 de enero rodeado de sus familiares y al día siguiente retomaba sus obligaciones institucionales con la Pascua Militar.

Con los años, aquellas reuniones comenzaron a experimentar cambios. La mayoría de los hijos crecieron, formaron sus propias familias, se divorciaron y las dinámicas dejaron de ser las mismas. La incorporación de Letizia a la vida de Felipe también introdujo nuevas costumbres. El entonces príncipe empezó a celebrar la Nochebuena en su residencia de La Zarzuela junto a su esposa y la familia de esta, con la presencia de Paloma Rocasolano y otros miembros de los Ortiz Rocasolano.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).
La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).

Temas Relacionados

Felipe VIReina SofíaJuan Carlos ICasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

Diariamente se actualiza el precio de la luz y con él las horas concretas en las que el servicio tiene las tarifas más altas y más bajas

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

El Alto Tribunal desestima la petición de Vox e Iustitia Europa de extender a otros 189.678 inscritos en el extranjero la suspensión cautelar del sufragio que ya afecta a más de 162.000 descendientes de exiliados

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

El experto aboga por encontrar una forma de entrenar que disfrutemos y se ajuste a nuestras rutinas de vida

Las 5 claves de un entrenador personal para no abandonar el gimnasio y mantener la constancia del ejercicio

Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”

La joven explicó las diferencias que percibió en el trato cotidiano y las dificultades que enfrentó para conseguir trabajo

Laura Argal, española que vivió en Reino Unido: “Creo que los españoles somos un poco directos y rudos cuando decimos las cosas”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

Elecciones generales 29-N, en directo: el PSOE ofrece un debate organizado por la Academia de Televisión si el PP no acepta hacerlo en TVE

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

Delcy Rodríguez se querella contra Víctor de Aldama por acusarla de entregarle un sobre con documentos de una supuesta financiación del PSOE con petróleo venezolano

Así están las encuestas del 29-N tras el accidente ferroviario de Urda: PP y Vox conservan la mayoría absoluta pero el PSOE recorta la diferencia

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

Consumo expedienta a una empresa de autobuses por los ‘precios por goteo’: ocultaba los gastos de gestión hasta el último paso de la compra

Ignacio de la Calzada, abogado: “Si vas a dejar tu trabajo, sigue estos consejos para no perder derechos tanto con la empresa nueva como con la que dejas”

Denuncia las molestias acústicas de un estudio de grabación y consigue más de 42.000 euros

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid