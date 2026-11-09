Cómo eran las navidades de Felipe VI antes de ser rey: banquetes de más de 100 personas, familia griega y vacaciones en la nieve

La infanta Sofía, la princesa Leonor y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).

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Mucho antes de convertirse en el jefe del Estado, Felipe VI vivía unas Navidades muy diferentes a las actuales. Cuando todavía era el príncipe de Asturias, las fiestas tenían un marcado carácter familiar y La Zarzuela se transformaba en el punto de encuentro de varias generaciones de los Borbón y Grecia. Eran años en los que los compromisos oficiales dejaban espacio a las celebraciones privadas, los encuentros multitudinarios, las comidas interminables y las vacaciones en la nieve. Unas costumbres que, con el paso del tiempo, han ido desapareciendo hasta dar lugar a unas fiestas mucho más discretas.

La Navidad era, especialmente para la reina Sofía, una de las épocas más esperadas del calendario. Durante el resto del año, la distancia impedía que pudiera disfrutar de la compañía de su familia griega tanto como le habría gustado. Sin embargo, indica Vanitatis, las fiestas se convertían en la ocasión perfecta para reunir en Madrid a su madre, Federica de Grecia, a su hermana Irene y a su hermano Constantino, que acudía acompañado de su esposa, Ana María, y sus cinco hijos. Los pequeños de ambas familias compartían juegos, celebraciones y la ilusión de recibir los regalos navideños.

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A ellos se sumaban las infantas Pilar y Margarita, hermanas de don Juan Carlos, junto a sus respectivos maridos y descendientes. También era habitual la presencia de Tatiana Radziwill, una de las personas más cercanas a doña Sofía, y su esposo. La cantidad de invitados podía ser considerable: en algunas ocasiones, cerca de un centenar de personas se congregaban en el palacio para disfrutar de estas fechas. Las celebraciones comenzaban incluso antes de Nochebuena, coincidiendo con el cumpleaños de la infanta Elena, el 20 de diciembre, que servía como excusa para organizar una primera comida familiar.

Don Juan Carlos I y doña Sofía, junto con sus hijos, durante el mensaje navideño dirigido a la nación a través de Televisión Española; el Rey apareció en televisión acompañado por la Reina y sus hijos en Nochebuena de 1975 (su primer mensaje de Navidad). (Grosby / Archivo ABC).

Una Nochebuena entre esmoquin, grandes banquetes y regalos

La cena del 24 de diciembre era uno de los momentos centrales de las celebraciones. Según Mujer Hoy, el protocolo también tenía su protagonismo: los hombres acudían vestidos de esmoquin, mientras que las mujeres elegían conjuntos de cóctel y reservaban para aquella ocasión algunas de sus joyas más especiales. Doña Sofía ejercía de anfitriona y cuidaba cada detalle para que todos disfrutaran de la velada.

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La organización de la cena tenía una particularidad. Para que los trabajadores de La Zarzuela pudieran pasar la Nochebuena con sus propias familias, el servicio se reducía al personal imprescindible y la comida se encargaba a un establecimiento externo. El restaurante Horcher era el responsable de buena parte de aquellos banquetes, en los que no faltaban platos tradicionales como el besugo, el pavo, el cordero o la sopa de almendras. Los dulces también ocupaban un lugar destacado, especialmente los turrones.

Entre las especialidades que llegaron a formar parte de aquellas Navidades estaban las perdices escabechadas de Orellana, que el periodista Jaime Peñafiel enviaba a la familia real, tal y como reveló en la revista Pronto. La tradición comenzó después de que don Juan Carlos le confesara que aquel plato le recordaba a su madre y que era uno de sus favoritos. El periodista decidió regalárselas por Navidad y el detalle terminó convirtiéndose en una costumbre durante años.

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Juan Carlos I, rey de España, con sus hijas y su esposa Sofía, Navidad (Grosby Group).

Después de la cena, la familia asistía a la misa del Gallo en la ermita del recinto palaciego. Los más pequeños, entre ellos Felipe y sus hermanas Elena y Cristina, tenían además otro motivo para esperar con ilusión aquellas fechas: los regalos. Aunque Papá Noel todavía no era una figura especialmente extendida en España, doña Sofía incorporó esta tradición a su hogar por influencia de sus raíces alemanas. Así, los niños recibían obsequios tanto la noche del 24 de diciembre como durante la festividad de Reyes.

Baqueira-Beret, el destino navideño de los Borbón

Las celebraciones no terminaban en Madrid. Otra de las grandes tradiciones de la familia era desplazarse hasta el Pirineo para disfrutar de unos días de descanso y practicar esquí. Baqueira-Beret se convirtió en uno de los destinos habituales de los Borbón y Grecia, que encontraron en La Pleta, un exclusivo chalé situado en el Valle de Arán, su particular refugio invernal.

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El rey Juan Carlos y la reina Sofía, junto a la infanta Elena, esquiando en la estación de esquí de Baqueira, en España, en 1999. (Foto de Miquel Benitez/Shutterstock)

La vivienda estaba a disposición de la familia desde mediados de los años ochenta, gracias a la colaboración de una empresa vinculada a la estación de esquí. Allí pasaban parte de las vacaciones don Juan Carlos y doña Sofía junto a sus hijos y otros familiares. Con la llegada de las nuevas generaciones, también los nietos se incorporaron a estos viajes. De hecho, algunos de ellos prolongaban su estancia hasta la cabalgata del 5 de enero, esperando con entusiasmo la llegada de los Reyes Magos.

Los reyes Juan Carlos I y Sofía junto a sus ocho nietos (Casa de S.M. el Rey).

El cumpleaños de don Juan Carlos, que coincide precisamente con la víspera de Reyes, era otra fecha señalada. El monarca celebraba el 5 de enero rodeado de sus familiares y al día siguiente retomaba sus obligaciones institucionales con la Pascua Militar.

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Con los años, aquellas reuniones comenzaron a experimentar cambios. La mayoría de los hijos crecieron, formaron sus propias familias, se divorciaron y las dinámicas dejaron de ser las mismas. La incorporación de Letizia a la vida de Felipe también introdujo nuevas costumbres. El entonces príncipe empezó a celebrar la Nochebuena en su residencia de La Zarzuela junto a su esposa y la familia de esta, con la presencia de Paloma Rocasolano y otros miembros de los Ortiz Rocasolano.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia y Felipe VI en el discurso de Navidad de 2017 (Casa de S.M. el Rey).