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El PP hará que las becas de educación las reciban los alumnos con mejores notas: “Estudiar dependerá del talento, no de la renta”

La formación que lidera Alberto Nuñez Feijóo propone recuperar la exigencia de aprobar todas las asignaturas para pasar de curso y quiere exigir una nota mínima para acceder al grado de Magisterio

Alberto Núñez Feijóo conversa con Alma Ezcurra, responsable del programa electoral. (Eduardo Parra/Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo conversa con Alma Ezcurra, responsable del programa electoral. (Eduardo Parra/Europa Press)
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El PP incluye en su programa electoral un cambio en el sistema de becas que condiciona la ayuda al rendimiento académico del alumno y no solo a los ingresos de su familia. El punto 218 del documento dice que “estudiar dependerá del talento y el esfuerzo, no de la renta” y establece que la beca será un derecho reconocido por ley para quien la necesite y apruebe, con los mismos umbrales económicos tanto en la universidad como en la Formación Profesional (FP). Actualmente, las becas se calculan según los ingresos y el patrimonio de la unidad familiar. No obstante, el documento no establece si la parte de la renta familiar se va a eliminar por completo o si se va a adaptar.

El programa del PP plantea además que los estudiantes que elijan un ciclo de FP con alta demanda de empleo queden exentos del pago de matrícula. A esto se suma la creación de becas de excelencia para los mejores expedientes académicos y facilidades para que los jóvenes con mayor talento puedan estudiar en la universidad de su elección, con independencia de su lugar de residencia.

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El documento no detalla todavía los criterios concretos de calificación que determinarán el acceso a las ayudas ni la dotación económica de las becas de excelencia. Tampoco especifica si la reforma requerirá una ley nueva o una modificación de la normativa vigente. El punto 218 se enmarca en el bloque 4.7 del programa, denominado España tendrá su mejor resultado en PISA en cuatro años, dedicado al conjunto de la política educativa del partido.

Feijóo propone menos ministerios y mayor capacidad de gestión para España.

La medida se presenta como parte de un objetivo más amplio recogido en la introducción del documento, donde el PP sostiene que el Estado debe dar “a cada persona la libertad y las oportunidades para llegar tan lejos como su esfuerzo y su talento le permitan”.

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Un nuevo marco para sustituir a la LOMLOE

El punto 209 del programa, que abre el bloque educativo, anuncia que el partido acordará con docentes, inspectores, expertos y familias un nuevo marco educativo que sustituya a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE). Entre los compromisos de este apartado figura que todos los alumnos salgan de Primaria “leyendo y calculando bien”, para lo cual se detectarán a tiempo las dificultades de lectura y cálculo y cada estudiante que las presente recibirá refuerzo específico dentro del horario escolar en el mismo curso. Los centros con más dificultades contarán, según el texto, con un plan de mejora dotado de recursos adicionales.

Alberto Núñez Feijóo, este martes en la presentación del programa del PP. (Eduardo Parra/Europa Press)
Alberto Núñez Feijóo, este martes en la presentación del programa del PP. (Eduardo Parra/Europa Press)

El punto 215 retoma esta línea para la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), etapa en la que el PP propone recuperar la exigencia de aprobar todas las asignaturas para pasar de curso. El programa matiza que el alumno con dificultades tendrá refuerzo obligatorio antes de verse obligado a repetir.

Nota mínima para estudiar Magisterio

El punto 211 del programa se centra en la profesión docente bajo el título Ser profesor será una carrera de prestigio, con autoridad en el aula. El PP propone exigir una nota mínima para acceder al grado de Magisterio y ofrecer incentivos para atraer a los mejores candidatos hacia materias como matemáticas, física o tecnología, así como hacia los centros educativos más difíciles de atender.

El mismo punto incluye el desarrollo de una carrera profesional docente, la profesionalización de la función directiva, la reducción de la carga burocrática y el compromiso de que la Administración defienda jurídicamente al profesor que sea agredido en el ejercicio de sus funciones.

Libertad de elección de centro y continuidad de la concertada

El punto 212 establece que los padres podrán elegir colegio en todo el municipio de residencia, con criterios públicos, y que ningún concierto educativo se eliminará donde exista demanda suficiente. El programa fija que los conciertos duren al menos seis años en todas las etapas, con módulos económicos que cubran el coste real de la plaza.

El punto 213 garantiza que los centros de educación especial no se cerrarán y que seguirán escolarizando a quienes los necesiten, con la participación de las familias en la decisión. También anuncia un protocolo nacional contra el acoso escolar, acordado con las comunidades autónomas, que obligue a detectarlo a tiempo, también en el ámbito digital, y a responder de forma coordinada desde el centro educativo, la sanidad y los servicios sociales.

La Formación Profesional como primera opción

El punto 216 plantea ampliar, en colaboración con las comunidades autónomas, las plazas de FP en los ciclos que generan más empleo, orientadas por un Mapa Nacional de la FP que incluirá también oficios con escasez de mano de obra, como los de la construcción. El programa propone que la FP dual tenga las mismas reglas en toda España y llegue a empresas de cualquier tamaño, con incentivos fiscales para quienes formen alumnos, además de una oferta modular y flexible para la formación continua a lo largo de la vida laboral.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta el programa electoral de la formación para las elecciones del 29-N. (Daniel González / EFE)

El punto 217 aborda la autonomía universitaria: las universidades tendrán libertad para organizarse a cambio de rendir cuentas sobre la empleabilidad de sus titulados, la calidad de su investigación y su proyección internacional, con una sustitución de la burocracia de acreditación por criterios más simples y transparentes.

En otra sección del programa, el punto 133 añade que los currículos de Historia se elaborarán junto a las Reales Academias y las sociedades científicas, y no por decisión del Gobierno de turno, con el compromiso de que los alumnos estudien la Constitución, la Transición y el papel del terrorismo en la historia reciente de España.

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