El discurso del rey Felipe VI de Navidad en 10 frases: “¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?"

Felipe VI pronuncia su tradicional discurso de Nochebuena

Un año más, aunque con notables cambios, Felipe VI ha protagonizado este 24 de diciembre el tradicional mensaje de Navidad. Esta vez lo hizo desde el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, un escenario cargado de simbolismo histórico cuando se cumplen 40 años de la firma del Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas (lo que hoy conocemos como Unión Europea).

El monarca, de pie y con traje azul marino, se ha dirigido al país durante nueve minutos, en una intervención marcada por la referencia a los grandes desafíos de la sociedad española y la memoria de los hitos democráticos recientes. El jefe del Estado ha estructurado su discurso en torno a la convivencia, el compromiso colectivo y la confianza en el futuro. Estas han sido las 10 frases más impactactes de su discurso:

1. “Hace 40 años en este mismo Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid se firmó el tratado por el que ingresamos en las Comunidades Europeas. También se han cumplido 50 del inicio de nuestra transición democrática”. El monarca ha hecho referencia así la importancia de la memoria histórica, a la Transición y a los 50 años que se han cumplido en este 2025 de la muerte del dictactor Francisco Franco.

2. “La Transición fue, ante todo, un ejercicio colectivo de responsabilidad. Surgió de la voluntad compartida de construir un futuro de libertades basado en el diálogo.”

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena. (EFE/Ballesteros POOL)

3. “Fruto de aquel impulso fue nuestra Constitución de 1978, el conjunto de propósitos compartidos sobre el que se edifica nuestro presente y nuestro vivir juntos, un marco lo bastante amplio para que cupiéramos todos, toda nuestra diversidad.”

4. “Nuestra incorporación al proceso de integración europeo fue el otro paso decisivo, ilusionante y movilizador.”

5. “España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas cinco décadas, que permitió consolidar las libertades democráticas, el pluralismo político, la descentralización, la apertura hacia el exterior y la prosperidad.”

Discurso social: referencias a la vivienda y a los más vulnerables

6. “Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso; que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes; que la velocidad de los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral.”

7. “Preguntémonos, sin mirar a nadie, sin buscar responsabilidades ajenas: ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar?”

8. “Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos; también de empatía; y de la necesidad de situar la dignidad del ser humano, sobre todo de los más vulnerables, en el centro de todo discurso y de toda política.”

El rey Felipe VI pronuncia el tradicional mensaje de Nochebuena. (EFE/Ballesteros POOL)

9. “La convivencia no es un legado imperecedero. No basta con haberlo recibido: es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria.”

10. “Somos un gran país. España está llena de iniciativa y de talento, y creo que el mundo necesita —más que nunca— de nuestra sensibilidad, de nuestra creatividad y nuestra capacidad de trabajo.”

El mensaje del monarca, como es habitual, ha concluido con una felicitación navideña en todas las lenguas cooficiales.