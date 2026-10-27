El empleo marca un nuevo récord con 22,85 millones de ocupados pese a la mayor subida del paro en un verano desde el Covid

Una camarera sirve a varios clientes en la terraza de un bar en Zaragoza. (Europa Press)

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El empleo en España alcanzó un nuevo máximo histórico de 22,85 millones de ocupados en el tercer trimestre del año, tras sumar 73.600 puestos de trabajo entre julio y septiembre. Se trata, sin embargo, del menor incremento registrado para este período estival desde 2019, un dato que contrasta con el récord de ocupación. En paralelo, el desempleo subió en 95.900 personas, hasta los 2,59 millones, lo que representa la mayor alza del paro en un tercer trimestre desde 2020, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La tasa de paro escaló al 10,18%, tres décimas más que en el trimestre anterior, aunque el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destacó que se trata del nivel más bajo para un tercer trimestre desde 2007. El aumento de la ocupación se debió de manera exclusiva a la población extranjera, que sumó 75.400 nuevos ocupados tras el proceso de regularización extraordinario, mientras el empleo entre los españoles retrocedió en 1.800 personas. La población activa también marcó un récord, con 25.443.800 personas, luego de crecer en 169.500 respecto al segundo trimestre.

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El sector público concentra la creación de empleo

El avance de la ocupación en el tercer trimestre se concentró de manera casi exclusiva en el sector público, que sumó 89.900 nuevos puestos de trabajo, mientras el sector privado registró una pérdida de 16.300 empleos en el mismo período.

En cuanto al reparto por nacionalidad del aumento del desempleo, los españoles concentraron la mayor parte del repunte, con 71.400 nuevos parados (+3,8%), frente a un incremento de 24.500 personas entre la población extranjera (+3,9%). Esta cifra resulta llamativa si se tiene en cuenta que el empleo extranjero fue, al mismo tiempo, el único que creció en términos de ocupación durante el trimestre.

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La comparación interanual mantiene el signo positivo

Pese al deterioro trimestral, los datos interanuales conservan una tendencia favorable para el mercado laboral. En los últimos doce meses, el paro se redujo en 21.900 personas (-0,8%) y se crearon 465.500 empleos (+2,1%), mientras que el número de activos aumentó en 443.500 personas (+1,7%). La tasa de actividad, por su parte, repuntó dos décimas hasta el 59,5%, otro máximo histórico de la serie.

El INE precisó además que el crecimiento de la población activa, que alcanzó los 25.443.800 personas tras sumar 169.500 respecto al segundo trimestre, explica en buena medida por qué el aumento simultáneo de ocupados y parados resulta matemáticamente compatible: más personas se incorporaron al mercado laboral, ya sea para trabajar o para buscar empleo.

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(Noticia en ampliación)