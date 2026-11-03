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Los hogares elevan su gasto en alimentos un 2,7 % en el último año móvil hasta agosto

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Madrid, 3 nov (EFE).- El gasto que los hogares españoles destinaron a llenar su cesta de la compra en el último año móvil (doce meses previos) hasta agosto de 2026 se situó en 88.659 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,7 % respecto al mismo periodo anterior.

El último panel de consumo de los hogares publicado este martes por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), revela que las familias compraron 27.186,1 millones de kilos en dicho periodo, es decir, un 1 % más que el año móvil anterior.

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El incremento de precios se sitúa en una media del 1,7 %; destacan el repunte del gasto en huevos, que ha crecido el 27,2 % en el último año móvil, y la caída del desembolso de los hogares en aceite de oliva (-23,4 %).

El consumo per cápita se sitúa en 575,81 kilos (+0,2 %) y en 1.877,64 euros (+1,9 %) en los últimos doce meses hasta agosto.

Por categorías, la compra de carne se mantiene estable en volumen en el último año móvil, pero crece un 2,4 % en valor, aunque con una evolución diferente entre los distintos segmentos.

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Por ejemplo, la carne fresca cae en volumen un 1,3 %, en contraste con el incremento de la congelada y la carne transformada, del 11,8 % y del 0,8 %, respectivamente.

Dentro de la carne fresca, la carne de ovino/caprino y la de vacuno son las que peor evolución presentan con una caída del 13,2 % y del 8,1 %, respectivamente; sin embargo, la carne de cerdo presenta una evolución positiva, con un crecimiento en volumen del 4 %.

El consumo de productos de la pesca y del acuicultura cae un 3,1 %, con descenso en todas las categorías: pescado (-3,8 %), marisco (-1,2 %) y conservas (-3,5 %).

La evolución negativa del pescado viene explicada, en el panel, por el pescado fresco, que registra un descenso de volumen del 5,6 %, pero el pescado congelado crece un 2,3 %, según el panel.

El consumo de leche líquida ha crecido un 0,6 % en volumen; este comportamiento se sustenta en los crecimientos de la leche cruda y de la leche pasterizada, que avanzan un 12,9 % y un 14,8 %, también sube el consumo de huevos (4,4 %).

Las compras las legumbres, las harinas y sémolas y los platos preparados aumentan un 2,9 %, un 4,1 % y un 5,1 %, respectivamente.

Por el contrario, los aceites continúan perdiendo volumen y cierran el periodo con una caída del 3,9 %, derivada tanto de la disminución del aceite de oliva, del 4,6 %, como de la del aceite de girasol, del 0,8 %.

La patata fresca incrementa su demanda un 1,6 %, mientras que el volumen comprado de las hortalizas y fruta frescas se reduce un 1,2 %, en ambos casos.

En el mercado de bebidas para consumo en el hogar, las derivadas del vino crecen un 11,2 %, pero cae la ingesta de vino (-4,2 %).

Los hogares reducen su compra de cerveza y bebidas espirituosas un 1,4 % y un 8 %, respectivamente; por el contrario, suben la ingesta de agua envasada (4,6 %) y la de las gaseosas y bebidas refrescantes (1,6 %). EFE

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