España crece más de lo previsto, pero los hogares afrontan más inflación, hipotecas más caras y menor consumo

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet. Carlos Luján - Europa Press

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La economía española afronta el tramo final de 2026 con más fuerza de la prevista, pero las perspectivas para el próximo año apuntan a una desaceleración. La Cámara de Comercio de España ha elevado hasta el 2,5% su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para este ejercicio, dos décimas más que en su estimación anterior, gracias al mayor dinamismo registrado durante la primera mitad del año y al efecto de arrastre de la actividad. Para 2027, sin embargo, la institución ha rebajado su pronóstico desde el 2% hasta el 1,9%, ante el deterioro del entorno internacional y la elevada incertidumbre.

El avance de la primera mitad de 2026 explica buena parte de la revisión. Según el Servicio de Estudios de Cámara de España, el PIB creció un 2,7% interanual en el segundo trimestre, una tasa similar a la registrada entre enero y marzo y claramente superior a la de las principales economías europeas. El consumo privado, las exportaciones de servicios —con el turismo como uno de sus principales apoyos— y la inversión han sostenido el crecimiento, aunque esta última ha perdido parte del fuerte impulso registrado en 2025.

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La previsión refleja una economía que mantiene un ritmo de expansión elevado en comparación con buena parte de las grandes economías de Europa, pero que afronta mayores obstáculos a medida que avance el ciclo. La demanda interna continuará siendo el principal soporte, mientras el contexto exterior, los precios y unas condiciones financieras más restrictivas limitarán progresivamente el margen de crecimiento.

El consumo perderá fuerza en 2027

La demanda nacional aportará 2,9 puntos porcentuales al crecimiento del PIB en 2026 y otros dos puntos en 2027. Dentro de ella, el consumo de los hogares será uno de los principales motores. La Cámara de España ha elevado hasta el 2,7% su previsión de crecimiento del gasto privado para este año, dos décimas más que en marzo, después de constatar su fortaleza durante la primera mitad del ejercicio.

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La situación cambia en las previsiones para 2027. El consumo privado crecerá, según la institución, un 1,8%, frente al 2,1% estimado anteriormente. La pérdida acumulada de poder adquisitivo derivada de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras limitarán la capacidad de los hogares para mantener el ritmo de gasto. El encarecimiento de las hipotecas asociado a la evolución del euríbor será uno de los elementos que pesen sobre las decisiones de consumo.

La inversión también perderá impulso. Aunque crecerá un 4,5% en 2026 y un 3,8% en 2027, la Cámara ha recortado en una décima su previsión para este año y en siete décimas la del próximo. Parte de esta moderación responde al agotamiento progresivo del impulso directo de los fondos Next Generation EU, cuya fase más intensa de ejecución se concentró en 2025 y se prolongó durante buena parte de 2026.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La inflación se mantiene como una de las principales amenazas

La evolución de los precios añade incertidumbre a este escenario. El encarecimiento de determinados alimentos y de los productos energéticos refinados está presionando la inflación, a lo que se suma la retirada progresiva de parte de las medidas extraordinarias adoptadas para contener los precios.

La Cámara de España sitúa ahora la inflación media de 2026 en el 3,2%, cinco décimas por encima de su anterior previsión. Para 2027 espera una moderación hasta el 2,4%, en parte por el efecto base, aunque esta cifra también supera en dos décimas su estimación anterior. La inflación subyacente se situará en el 2,8% este año y en el 2,1% el próximo.

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El problema no se limita a la tasa anual. El aumento acumulado de los precios durante los últimos años ha reducido la renta real de los hogares cuando los salarios no avanzan al mismo ritmo. Para las empresas, la persistencia de las presiones inflacionistas se traduce en mayores costes de aprovisionamiento, energía, transporte y laborales, además de dificultar la planificación y las decisiones de inversión. La evolución de los precios también puede afectar a la competitividad de las empresas españolas frente a sus socios comerciales.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Marta Fernández - Europa Press

480.000 empleos más este año

El mercado laboral ofrece, en cambio, una de las noticias más positivas del escenario previsto por la Cámara. El dinamismo registrado durante la primera mitad del año ha llevado al organismo a mejorar sustancialmente sus previsiones de empleo para 2026 y 2027.

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La ocupación crecerá un 2,3% este año, siete décimas más de lo previsto en marzo. En términos absolutos, esta evolución se traducirá en la creación de unos 480.000 puestos de trabajo. Para 2027, la Cámara espera otros 350.000 empleos adicionales, con un crecimiento de la ocupación del 1,7%.

La tasa de paro continuará descendiendo. La previsión apunta a que cerrará 2026 en el 9,7% de la población activa y bajará hasta el 9,1% en 2027. El dato, no obstante, convive con una cuestión que preocupa a medio plazo: la productividad avanza a un ritmo más limitado que el empleo. Para sostener el crecimiento será necesario aumentar el valor añadido generado por cada trabajador.

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Menos impulso del exterior y más incertidumbre

El sector exterior tampoco será capaz de mantener el mismo protagonismo. La Cámara ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones ante el deterioro de la economía mundial y la posible desaceleración del comercio internacional. Las exportaciones de bienes y servicios crecerán un 1,4% en 2026 y un 2,3% en 2027, mientras las importaciones avanzarán un 2,2% y un 2,8%, respectivamente.

Pese a este menor dinamismo, España mantendrá un saldo por cuenta corriente positivo. La previsión es que alcance el 2,3% del PIB en 2026 y el 2,1% en 2027, prácticamente sin cambios respecto a las estimaciones anteriores. Esta capacidad de financiación supone uno de los principales elementos de fortaleza frente a episodios anteriores de desaceleración.

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El escenario internacional, sin embargo, será más complicado. La Cámara de España describe un contexto mundial de crecimiento moderado, frágil y desigual, condicionado por las tensiones geopolíticas, la evolución de los precios energéticos y unas condiciones financieras que se están endureciendo en las principales economías occidentales.

El sector turístico seguirá impulsando el crecimiento del PIB. EFE/MORELL/

Convertir el crecimiento en productividad

Más allá de las cifras de 2026 y 2027, la Cámara de Comercio advierte de que la economía española mantiene desafíos estructurales que pueden limitar su crecimiento futuro. Entre ellos figuran la sostenibilidad de las finanzas públicas, el aumento de la productividad, la dependencia exterior de determinadas materias primas estratégicas y las dificultades de las empresas para cubrir determinados puestos de trabajo.

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A estos factores se suman la necesidad de mejorar el entorno regulatorio y la disponibilidad y calidad de infraestructuras y recursos básicos como la energía, el agua y la vivienda. Son obstáculos que pueden adquirir mayor importancia si la economía pierde parte del impulso actual.

El reto, por tanto, no será únicamente mantener el crecimiento durante los próximos trimestres. La Cámara considera necesario transformar la fortaleza coyuntural en un aumento sostenido del potencial de la economía. Para ello, será clave elevar la productividad, reforzar la inversión y la innovación, mejorar la calidad institucional y regulatoria y adaptar el capital humano y las infraestructuras a las necesidades del tejido productivo.