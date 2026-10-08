España desafía la incertidumbre y crece más de lo esperado: los expertos prevén que el PIB suba hasta el 2,6% este año

Carlos Cuerpo, vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa. Jesús Hellín - Europa Press

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España puede convertirse por cuarto año consecutivo en la locomotora del crecimiento económico de la Unión Europea. Pese a la guerra de Rusia contra Ucrania y al conflicto en Oriente Medio, la economía española mantiene su fortaleza y el impacto sobre el Producto Interior Bruto (PIB) está siendo, por ahora, limitado. Ello hace que organismos nacionales e internacionales y analistas económicos hayan revisado al alza sus previsiones sobre el PIB español y lo sitúen entre el 2,5% y el 2,6% para este año.

Este es el caso del Consejo General de Economistas, que ha elevado en una décima su previsión de crecimiento para 2026, hasta el 2,5%. Sus expertos consideran que la economía española ha mostrado “resiliencia” durante la primera mitad del año, alcanzando una tasa interanual del PIB del 2,6% en junio y registrando un avance trimestral del 0,7% en el segundo trimestre, una décima más que en el anterior.

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No son los únicos. Los analistas de BBVA Research también han revisado al alza sus estimaciones y elevan en dos décimas su previsión de crecimiento para España, hasta situar el PIB en el 2,6% para este año, el mismo porcentaje que manejan el Gobierno español y la OCDE tras actualizar al alza sus proyecciones. En la misma línea, la Cámara de Comercio de España ha mejorado en dos décimas su estimación para 2026, hasta el 2,5%, una tasa que también contemplan los departamentos de análisis de Bankinter y Funcas.

Una economía que mantiene su fortaleza

Entre los factores que sustentan las previsiones al alza destaca la “notable capacidad de resistencia de la economía española” durante la primera mitad de 2026, reconoce el servicio de estudios de la Cámara de Comercio. Esta fortaleza se tradujo en un crecimiento del PIB del 2,7% interanual en el segundo trimestre, una tasa similar a la registrada en el primero y “claramente superior” a la de las principales economías europeas.

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Este crecimiento estuvo apoyado en la fortaleza del consumo privado, el dinamismo de las exportaciones de servicios, con el turismo como componente destacado, y la inversión, aunque esta última se moderó respecto a las elevadas tasas registradas en 2025.

El incremento del consumo ha estado respaldado por el buen comportamiento del mercado laboral, con un aumento interanual del 2,8% en las horas efectivamente trabajadas y del 2,2% en los puestos a tiempo completo. Esto ha permitido situar la tasa de paro por debajo del 10% en el segundo trimestre, según los expertos del Consejo General de Economistas.

Fuente: Consejo General de Economistas.

La demanda nacional, motor de crecimiento en la recta final del año

El buen comportamiento de la economía durante el primer semestre continuará en el segundo, a juicio de los analistas, sostenido por la demanda nacional, que previsiblemente seguirá siendo el principal motor del crecimiento. La Cámara de Comercio calcula que esta aportará 2,9 puntos porcentuales al avance del PIB en 2026 y ha revisado al alza su previsión de crecimiento del consumo de los hogares para este año, hasta el 2,7%. En cuanto a la inversión, estima que crecerá un 4,5% en 2026.

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Este avance de la economía española se produce “en un contexto mundial caracterizado por un crecimiento moderado, frágil y desigual entre áreas geográficas, marcado por las tensiones geopolíticas, la evolución de los precios energéticos y unas condiciones financieras que se están tornando más restrictivas en las principales economías occidentales”, señalan los analistas.

Inflación y energía, los principales riesgos

Entre las principales amenazas a las que se enfrenta la economía española destaca la inflación, que cerró septiembre en el 4,9% interanual debido a la escalada de los costes energéticos y de los carburantes, con el barril de Brent por encima de los 100 dólares, tras subir más de un 50% en lo que va de año.

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En este contexto, la Cámara de Comercio sitúa la inflación media de 2026 en el 3,2%, cinco décimas por encima de su previsión anterior, mientras que la inflación subyacente se situaría en el 2,8%.

Por su parte, los analistas de BBVA ponen cifras al impacto de la inflación en el PIB español. Estiman que el incremento del coste del petróleo y del gas podría restar entre 0,4 y 0,5 puntos porcentuales al crecimiento del producto interior bruto y sumar entre 0,8 y 0,9 puntos porcentuales a la inflación en España hasta finales de 2027. Sus previsiones apuntan a una inflación del 3,6% en 2026. “Cuanto más se prolongue el alza de los costes energéticos, mayor será el impacto sobre la actividad”, señalan.

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Al riesgo que supone la subida de precios se suma la desaceleración del sector exterior, fundamentalmente por el menor crecimiento de las exportaciones frente al mayor avance de las importaciones.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se situó en el mes de julio en el 3,5%, lo que supone un aumento de tres décimas respecto a la registrada en junio y su tasa más elevada desde mayo de 2024, según los datos avanzados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Cerca de 480.000 empleos adicionales en 2026

En cuanto al mercado de trabajo, los economistas consideran que ha tenido un buen comportamiento en 2026 y que la afiliación a la Seguridad Social sigue creciendo, con una media de 22.440.000 afiliados.

Este dinamismo mostrado en la primera mitad del año ha llevado a los expertos de la Cámara de Comercio a mejorar sus previsiones de creación de empleo para 2026. Calculan que la ocupación crecerá un 2,3% este año, siete décimas más de lo estimado en marzo, lo que supondrá la creación de 480.000 empleos. En cuanto a la tasa de paro, continuará descendiendo y podría cerrar 2026 en el 9,7% de la población activa.

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Los desafíos de la economía española

A pesar de la buena evolución de la economía española este año, los expertos reconocen que existen desequilibrios y restricciones estructurales que condicionan su capacidad de crecimiento a medio y largo plazo. Entre los principales desafíos que debe afrontar destacan, en opinión de los expertos, la sostenibilidad de las finanzas públicas, el aumento de la productividad y la dependencia exterior de determinadas materias primas estratégicas.

A ello se suman las dificultades para cubrir vacantes en el mercado de trabajo, la mejora del entorno regulatorio y la disponibilidad y calidad de las infraestructuras y de recursos básicos como la energía, el agua y la vivienda.

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Los técnicos de la Cámara de Comercio advierten de que el reto de la economía española no consiste únicamente en prolongar el actual ciclo expansivo, sino en “transformar esta fortaleza coyuntural en un aumento del crecimiento potencial”.

Para ello, consideran necesario elevar de forma sostenida la productividad, reforzar la inversión y la innovación, mejorar la calidad institucional y regulatoria y asegurar que el capital humano y las infraestructuras respondan a las necesidades del tejido productivo.