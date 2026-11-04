El gasto de los turistas bate récord hasta septiembre y supera ya los 100.000 millones

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Madrid, 4 nov (EFE).- El desembolso de los turistas que han visitado España entre enero y septiembre ha batido un nuevo récord, al rebasar los 100.000 millones de euros y sumar los 114.380 millones, un 8 % más que en el mismo periodo de 2025.

Las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE) han vuelto a marcar máximos históricos para los primeros nueve meses, con 80,5 millones de turistas extranjeros (un 5,2 % más) y la citada cifra de gasto asociado.

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Según las encuestas, solo en el mes de septiembre llegaron a España desde otros países 10,2 millones de turistas (un 4,3 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 8,1 %, al alcanzar los 14.488 millones.

Ambas cifras son las más altas para un mes de septiembre en la serie que efectúa el INE.

El gasto medio por turista en este mes fue de 1.429 euros, con un incremento interanual del 3,6 %, en tanto que el gasto medio diario creció un 4 %, hasta 212 euros.

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Reino Unido fue el principal país emisor en el sector turístico, con más de 2,2 millones de visitantes en septiembre, un aumento del 7,2 % respecto al mismo mes de 2025 y un gasto de casi 2.800 millones (9,1 % más)

Entre enero y septiembre, la llegada de británicos ha superado los 16 millones (el 20,1 % del total), lo que supone un 5,6 % más que en el mismo periodo de 2025, con un gasto acumulado que representó el 17,2 % del total.

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Tras este mercado, la llegada de franceses copa la segunda plaza, con 10,3 millones de turistas en los nueve primeros meses, un 1,1 % más (el 12,8 % del total), pero con un descenso en septiembre en tasa interanual del 1,5 % (1,05 millones de visitantes).

Alemania, el tercer país emisor, marca descensos interanuales hasta septiembre, con 9,5 millones de turistas (un 0,4 % menos) y 1,25 millones solo en septiembre, un 4,7 % menos (el 11,8 % del total).

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En cuanto a las principales partidas de gasto de los turistas foráneos, el transporte internacional (no incluido en paquete turístico) fue la principal en septiembre, con un 19,9 % del total del gasto (un 7,7 % más).

Le siguieron en la lista las actividades (6,1 % más) y los paquetes turísticos (10,8 % más), con un 19,9 % y un 18,5 % del total, respectivamente.

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El 20,4 % de los turistas extranjeros (16,5 millones) eligieron Cataluña para disfrutar de sus días de vacaciones en los nueve primeros meses de 2026, lo que sitúa a esta comunidad autónoma como la más visitada y un aumento en tasa interanual del 4 %.

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Baleares se sitúa por detrás, con el 17,3 % del flujo de visitantes de otros países (13,9 millones; un 1,7 % más); y en el tercer y cuarto puestos figuran Andalucía (15,7 %; 12,6 millones) y Canarias (14,1 %; 11,36 millones de personas).

Solo en septiembre, Baleares fue el primer destino principal de los turistas, con el 21,6 % del total (un 0,1 % más). Le siguieron Cataluña, con el 20,8 % (4,5 % más); y Andalucía, con el 15,3 % del total (5,4 % más).

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Las comunidades autónomas de destino principal con mayor peso en el gasto de los turistas en septiembre fueron Baleares (21,4 % del total), Cataluña (19,1 %) y Andalucía (14,2 %).

Sobre el gasto por tipo de alojamiento, el 68,9 % del total en septiembre lo efectuaron turistas que pernoctaron en alojamientos hoteleros, con un aumento interanual del 9,8 %; mientras que el gasto en alojamientos de no mercado disminuyó un 7,2 %. EFE

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