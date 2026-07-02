La regularización de migrantes registra casi 1,2 millones de solicitudes: el 67% procede de América Latina

La regularización extraordinaria de migrantes ha registrado un total de 1.170.000 solicitudes, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, y de ellas, el 52%, 608.000, ya están tramitándose. Así lo ha confirmado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado en un vídeo remitido a la prensa que ese número de peticiones “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha señalado Saiz, que ha recordado que la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha añadido la ministra.

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Cataluña y Comunidad de Madrid a la cabeza

Las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

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(Noticia en desarrollo)