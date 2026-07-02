España

La regularización de migrantes registra casi 1,2 millones de solicitudes: el 67% procede de América Latina

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que ya hay 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las peticiones presentadas

Guardar
Google icon

La regularización extraordinaria de migrantes ha registrado un total de 1.170.000 solicitudes, una cifra que duplica las previsiones iniciales del Gobierno, y de ellas, el 52%, 608.000, ya están tramitándose. Así lo ha confirmado este jueves la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado en un vídeo remitido a la prensa que ese número de peticiones “pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza”.

“En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas”, ha señalado Saiz, que ha recordado que la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país. “Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos”, ha añadido la ministra.

PUBLICIDAD

Cataluña y Comunidad de Madrid a la cabeza

Las comunidades autónomas donde se han registrado un mayor número de solicitudes han sido Cataluña, con más de 257.000; Madrid, con 202.000; la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

PUBLICIDAD

(Noticia en desarrollo)

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaGobierno de EspañaDesigualdad socialEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚlitma Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

Los pasajeros podrán dividir el importe del billete en tres mensualidades sin intereses o financiar compras de hasta 3.000 euros en seis o 10 meses

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

El Código Civil contempla una compensación para quien entrega un objeto perdido, pero exige avisar cuanto antes al dueño o a la autoridad

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

David Bisbal se sincera sobre la situación de su hermano tras desaparecer en 2023: “No se ha rendido y va a seguir luchando”

El cantante ha hablado sobre el apoyo que supuso su hermano en sus primeros años de carrera

David Bisbal se sincera sobre la situación de su hermano tras desaparecer en 2023: “No se ha rendido y va a seguir luchando”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

El episodio de temperaturas extremas afectará especialmente a Galicia, puesto que será “un calor muy intenso para lo que es habitual en esta comunidad”

Segunda ola de calor del verano: a partir del fin de semana los termómetros superarán los 40ºC por el día y los 25ºC por la noche

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El agente tampoco se presentó a un segundo turno asignado ese mismo año. El tribunal señala que alterar el registro agrava la falta y confirma la desatención del deber

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

Suspenden a un guardia civil por presentarse tres horas tarde en el cuartel y modificar su fichaje para ocultarlo

El Senado de Bolivia crea una comisión especial de investigación para “indagar las presuntas gestiones de influencia ejercidas” por Zapatero a favor del Grupo Gloria

La Comunidad de Madrid deniega el 56% de las ayudas a víctimas de violencia de género: “Pide requisitos que la ley estatal no exige”

La Policía Nacional advierte: “El problema no es llevar un reloj caro, el problema es que han estudiado tus pasos y saben que lo llevas”

Víctor de Aldama celebra que no entra en prisión en la boda en Ibiza del abogado de una de sus empresas “instrumentales”, investigada por defraudar 70 millones

ECONOMÍA

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

Iryo se une a la tendencia del pago a plazos en el transporte y permitirá financiar sus viajes en tren

El murciano que devolverá el Sorolla que cogió “por el marco” tiene derecho a recompensa, pero puede encontrarse con problemas

España marca récord con 22,4 millones de afiliados en junio y el paro baja de 2,3 millones por primera vez desde 2008, pero persiste la estacionalidad

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de julio

El amor también depende del tamaño de la cartera: la precariedad laboral impide a miles de españoles vivir en pareja

DEPORTES

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

España busca la fórmula para anular a Austria y su ‘Gegenpressing’ o presión alta y sellar el pase a octavos de final del Mundial

Llega la hora de Lamine

Bélgica remonta ante Senegal y se clasifica a los octavos del Mundial 2026 con un penalti en el último minuto de la prórroga: el resumen y los goles, en vídeo

Estados Unidos elimina a Bosnia y se cita con Bélgica en octavos del Mundial 2026: el resumen y los goles, en vídeo

Un exjugador del Real Madrid carga contra Vinícius Jr: “No es una estrella mundial”