Receta de marquesa de chocolate, la deliciosa tarta de galletas venezolana que se hace sin horno

Receta de tarta de la abuela (Adobe Stock)

Guardar

Todo el mundo conoce ya el famoso pastel de tres leches, pero pocos saben que existe otra tarta típica de la gastronomía venezolana que es aún más fácil y que puede solucionarnos el postre con poquísimo esfuerzo. Se trata de la marquesa de chocolate, un pastel de chocolate con galletas tipo María y crema que se prepara sin horno, con una receta muy similar a la clásica tarta de la abuela que se prepara en los hogares españoles.

Este delicioso postre se compone de capas de galletas remojadas y una suave crema pastelera enriquecida con chocolate derretido. Una combinación riquísima que es ideal para preparar con antelación, ya que se sirve fría y queda mejor si reposa desde el día anterior. Una joya facilísima, perfecta para servir al final de una comida familiar o una reunión de amigos y conquistar a pequeños y mayores.

PUBLICIDAD

Receta de marquesa de chocolate

La marquesa es, en esencia, un pastel sin cocción al horno. Se construye alternando capas de galletas tipo María humedecidas en leche con una crema pastelera de chocolate que se cuece brevemente en el fuego.

La técnica principal consiste en espesar una crema inglesa con yemas y maicena, enriquecerla con chocolate negro fundido y dejar reposar el conjunto en la nevera hasta que las capas se asienten en una textura firme pero untuosa.

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda las 12 horas y 50 minutos, aunque la mayor parte corresponde al reposo en frío.

Preparación activa: 30 minutos .

Cocción de la crema: 20 minutos .

Refrigeración: 12 horas (idealmente de un día para otro).

Ingredientes

500 ml de leche entera

75 gramos de azúcar

2 yemas de huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 cucharada de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharada de maicena

175 gramos de chocolate negro

30 gramos de mantequilla

2 paquetes de galletas tipo María (unas 300 gramos)

250 ml de leche adicional, para remojar las galletas

Cómo hacer marquesa de chocolate, paso a paso

Calienta la mayor parte de la leche entera en una olla a fuego medio. Añade el azúcar y remueve hasta que se disuelva por completo. En un bol aparte, bate las 2 yemas de huevo. Vierte la leche caliente sobre las yemas en un hilo fino. Bate sin parar para que no se cuaje. Incorpora la vainilla y el cacao en polvo. Disuelve la maicena en 2 o 3 cucharadas de leche fría y añádela a la mezcla. Este truco evita grumos y espesa la crema de forma uniforme. Devuelve la mezcla al fuego suave y cocina removiendo hasta que espese, sin dejar que hierva a borbotones. Funde el chocolate negro junto con la mantequilla en el microondas, en intervalos cortos de 30 segundos. Mezcla el chocolate fundido con la crema caliente hasta integrar por completo. Reserva. Forra un molde con papel de horno en la base y las paredes. Humedece cada galleta en la leche adicional durante apenas 1 o 2 segundos. No las dejes en remojo, se deshacen con facilidad. Coloca una primera capa de galletas en el fondo del molde. Cubre con una capa generosa de crema de chocolate. Repite el proceso hasta formar 4 capas de galleta y crema, terminando siempre con chocolate arriba. Alisa bien la superficie con una espátula. Cubre con film y refrigera un mínimo de 12 horas. Desmolda con cuidado justo antes de servir y decora con galleta triturada o virutas de chocolate.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 8 porciones generosas, ideales para un molde de 16 a 18 centímetros de diámetro.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 380 kcal aproximadamente

Proteínas: 6 g

Carbohidratos: 42 g

Grasas: 20 g

Azúcares: 28 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La marquesa de chocolate se conserva en la nevera hasta 4 días, bien tapada con film transparente.

También admite congelación hasta por 1 mes. Para descongelarla, pásala a la nevera la noche anterior a su consumo.