España

La FP le come terreno a la universidad: los ciclos formativos de grado superior crecen a un ritmo 10 veces superior al de los grados universitarios

La universidad mantiene mejores cifras generales de empleo e ingresos, pero esto depende en gran medida del ámbito de estudio elegido

Los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año. (Rocío Ruz/Europa Press)
Los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este año. (Rocío Ruz/Europa Press)
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Los ciclos formativos de grado superior (CFGS) crecen en España a un ritmo diez veces superior al del grado universitario y ya concentran el 25,7% del total de matriculados en educación superior, según revela un estudio de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) difundido este jueves.

El informe, titulado Radiografía de la educación superior. Formación, perfiles e inserción laboral, compara por primera vez con este nivel de detalle las trayectorias académicas y laborales de quienes optan por la FP superior frente a quienes eligen un grado universitario. En el curso 2024-2025, el último con datos anuales disponibles, había 633.477 alumnos matriculados en CFGS, frente a 1,41 millones en grados universitarios. Pero la diferencia está en la tendencia: en la última década, los CFGS acumulan un crecimiento anual del 6,7%, mientras que la universidad apenas avanza un 0,7% por año.

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El perfil del estudiante también difiere entre ambas vías. En los CFGS hay más hombres y más alumnos mayores de 25 años, que representan casi un tercio del total frente a una quinta parte en la universidad. La proporción de alumnado matriculado en centros privados es asimismo mayor en la FP superior (37,7% frente a 23,2%), al igual que la de quienes estudian a distancia (26,3% frente a 15,8%).

Los estudios de FP cuestan menos y duran la mitad de tiempo

Un CFGS dura dos años, frente a los cuatro de un grado universitario. La diferencia de coste es igual de marcada: la FP pública es gratuita o tiene tasas administrativas reducidas, mientras que la primera matrícula en la universidad pública oscila entre 700 y 1.500 euros según la comunidad autónoma. En la enseñanza privada, un CFGS cuesta entre 3.000 y 5.000 euros por curso, sin superar los 2.500 euros en los centros concertados. Un grado universitario privado, en cambio, puede llegar a costar entre 8.000 y 15.000 euros anuales.

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Montse Álvarez, autora del estudio y técnica del gabinete de la Fundación CYD, subraya el carácter práctico de la FP superior. “Los CFGS son eminentemente prácticos y, prueba de ello, es que se ha implantado, con la nueva legislación, la dualidad en los estudios desde el inicio, lo que implica que la formación se divide entre el centro educativo y la empresa”, explica en el estudio. “En contraste, la modalidad dual apenas alcanza al 1,6% de las titulaciones del sistema universitario español”.

Miles de profesores y alumnos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este miércoles en la Puerta del Sol para reclamar una educación pública "digna" y "de calidad" durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada contra las políticas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. (Europa Press)

Más de un tercio de los alumnos de FP superior elige ramas STEM

El 33,5% del alumnado de CFGS cursa familias profesionales vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas (STEM), un porcentaje que supera el 24,2% registrado en los grados universitarios equivalentes. Sanidad, Informática y comunicaciones, y Administración y gestión son las familias de FP superior más demandadas. En la universidad, en cambio, siguen liderando las matrículas en Negocio, Administración y Derecho, Salud y servicios sociales, y Ciencias sociales.

La principal conclusión del trabajo es que, aunque la universidad mantiene mejores cifras generales de empleo e ingresos, el ámbito de estudio elegido pesa tanto como el tipo de titulación a la hora de conseguir un buen puesto de trabajo. En cuanto a la población adulta con estudios superiores, los titulados universitarios registran una tasa de empleo del 85,3% y un 5,6% de paro, frente al 81,9% de empleo y el 7,9% de paro entre los titulados en FP superior. Ambas cifras quedan por debajo del promedio de los países de la OCDE.

Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid, en la Puerta del Sol, a 14 octubre de 2026, en Madrid (España).
Varias personas durante una concentración por la educación pública en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

Los ingresos también favorecen a la universidad: un titulado universitario cobra, de media, el 162,6% de lo que percibe una persona con estudios medios, frente al 111,4% de quienes tienen un CFGS. Sin embargo, al desagregar los datos por áreas de estudio, el panorama cambia. Los graduados en las familias profesionales de Química e Instalación y mantenimiento perciben una base media de cotización anual superior a los 30.000 euros brutos, por encima de los ingresos medios de los universitarios en cinco ámbitos: Sector Primario/Veterinaria, Ciencias Sociales/Periodismo, Ciencias, Servicios, y Artes y humanidades.

Los graduados universitarios en Artes y Humanidades, de hecho, registran peores indicadores que los egresados de hasta 16 familias profesionales de CFGS en tasa de afiliación, que los de 19 familias en contratación indefinida y que los de 18 en trabajo a tiempo completo. Entre las diez áreas con mayor contratación indefinida de las 31 analizadas, siete corresponden a familias de CFGS, como Instalación y mantenimiento o Fabricación mecánica, frente a solo tres ámbitos universitarios: Informática, Ingeniería/Construcción y Negocios/Administración.

“En síntesis, dentro de los estudios superiores, el área de formación parece ser un factor tan relevante como el nivel de estudios —universitarios o no— a la hora de explicar las diferencias en los resultados de inserción laboral”, finaliza Montse Álvarez.

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