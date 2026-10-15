Asociaciones muestran las secuelas de las cargas policiales en la Universidad Complutense y piden la dimisión del delegado del Gobierno

Varios estudiantes heridos tras las cargas en la Universidad Complutense. (CJS)

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La primera jornada de huelga por la educación pública celebrada ayer en la Comunidad de Madrid se saldó con la detención de cinco estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid. Tras la puesta en libertad de todos ellos, la Organización Estudiantil Socialista (OES) y la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS) han exigido este jueves también la retirada inmediata de los cargos contra ellos.

Durante las manifestaciones se vivieron momentos de tensión ante las cargas policiales que se realizaron contra los manifestantes de la UCM. Las organizaciones han señalado que este choque dejó lesiones en algunos estudiantes, como “un traumatismo craneoencefálico, una rotura de mano, luxaciones y numerosos hematomas”.

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“Es vergonzoso que la Policía de un Gobierno de PSOE y Sumar haya apaleado a estudiantes que estaban ejerciendo su derecho a huelga”, denuncian desde la OES. “Estamos hablando de chavales que se organizaban para defender una educación pública que les pertenece y por la que han luchado cientos de miles de personas antes que ellos”, denuncia la OES.

Agentes de la Policía Nacional intervienen ante un grupo de manifestantes concentrados frente a la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid.

Tras lo sucedido, la universidad pública condenó las cargas y lamentó que una jornada de reivindicación haya acabado desembocando en enfrentamientos, personas heridas y detenciones. Esta mañana, en Ciudad Universitaria se han congregado cientos de personas contra “la represión policial y en solidaridad con los estudiantes detenidos”.

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Además, Amnistía Internacional ha condenado también las cargas policiales, señalando que se produjo un “uso excesivo de la fuerza, mediante el empleo de porras policiales contra personas que, en su mayoría, están sujetando una pancarta o sencillamente están en las primeras líneas del grupo de manifestantes, en actitud pacífica”.

“Las porras policiales solo deben emplearse contra personas que están llevando a cabo actos violentos, con la finalidad de que dejen de hacerlo y cesen en su actitud”, ha recordado la organización.

Varios estudiantes heridos tras las cargas en la Universidad Complutense. (CJS)

Abierta la investigación en la Policía Nacional sobre las cargas

Este jueves, Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, ha anunciado que la Policía Nacional ya ha abierto la investigación interna para dirimir el motivo por el que se produjeron las cargas contra los manifestantes. “Confío en que lo antes posible se alcancen las conclusiones que correspondan y a partir de ahí se apliquen las decisiones disciplinarias que pueden estar previstas para estas situaciones”, ha explicado en declaraciones TVE.

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Como ya hizo ayer, el delegado del Gobierno ha señalado que las imágenes de de las cargas policiales son “inaceptables” y ha añadido que la investigación busca precisamente esclarecer “qué sucedió, cómo se actuó y qué decisiones tomar al respecto” para preservar “el buen nombre de la Policía”.

“Esta mañana hemos visto imágenes muy duras que nos duelen a todos. Al igual que no se debe tolerar ninguna agresión a la Policía, la respuesta de ésta siempre debe ser proporcionada”, declaró ayer Martín en RNE. Ante sus palabras, el sindicato policial Jupol y la Confederación Española de Policía pidieron su dimisión.

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Cientos de personas se manifiestan contra las cargas policiales en la Complutense. (CJS)

“Quien cuestiona públicamente a los policías, siendo su máximo responsable, cuando además ha habido varios policías heridos, no puede eludir su responsabilidad. Por dignidad policial, por responsabilidad institucional y por la seguridad de los agentes: Francisco Martín debe dimitir”, apunta el sindicato Jupol en un comunicado.

Desde las asociaciones OES y CJS también han exigido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, así como de Joaquín Goyache, rector de la UCM. “Aquí hay responsables políticos. Si el delegado del Gobierno dice que no controla lo que hace la Policía, debe dimitir; y si lo controla, después de estas cargas y de las lesiones provocadas, debe dimitir también”, señalan en el comunicado. “Lo mismo ocurre con el rector: si no puede garantizar los derechos políticos dentro de sus propios campus, tiene que asumir responsabilidades”.

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“No nos van a amedrentar. Toda la energía y la fuerza que hemos visto durante estas semanas va a seguir creciendo aunque manden a la Policía a reprimir”, remarca la OES. “Seguimos apoyando la huelga educativa y vamos a continuar organizándonos conjuntamente estudiantes y trabajadores”.