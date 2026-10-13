Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger ya tienen fecha para declarar en Miami por la demanda de seis millones de euros

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)

Guardar

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger deberán comparecer el próximo 16 de octubre ante la justicia de Miami por la demanda civil presentada por el agente inmobiliario Evan Weiss.

Se trata de un caso que viene de atrás en el que el demandante reclara al matrimonio el cobro de las comisiones que le corresponden por una operación de compraventa de terrenos en Indian Creek que pertenecían a Julio y Miranda. Se trata de la exclusiva isla de Florida en la que residen algunas de las mayores fortunas del mundo y la reclamación rondaría los seis millones de euros.

PUBLICIDAD

La cita llega después de varios aplazamientos y de los intentos de la defensa del cantante y su mujer de conseguir que el procedimiento sea desestimado. Según la información publicada por 20minutos, sus abogados han cuestionado distintos aspectos del proceso, entre ellos la validez de las notificaciones judiciales. Sin embargo, estas objeciones no han conseguido cerrar el caso, que continúa abierto ante los tribunales de Miami-Dade.

Una reclamación de seis millones de euros

Indian Creek Village.

El origen del litigio está en las comisiones que Evan Weiss considera que tiene pendientes de cobrar por su participación en una operación inmobiliaria vinculada a terrenos de Indian Creek. El agente reclama honorarios tanto a la parte compradora como a la vendedora, una cantidad que alcanzaría los seis millones de euros.

PUBLICIDAD

Weiss sostiene que intervino en la operación y que no recibió la remuneración que le correspondía por sus servicios. Esa es la versión que mantiene el demandante y que deberá dirimirse en el procedimiento judicial. La presentación de la demanda no implica que la deuda haya sido acreditada por un tribunal, ni existe, según la información facilitada, una sentencia firme que resuelva el conflicto.

La causa se remonta a una demanda civil presentada el 29 de agosto de 2025 contra Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger y otras partes vinculadas a la operación. Desde entonces, el procedimiento ha atravesado diferentes aplazamientos y una batalla procesal en la que la defensa ha tratado de frenar la reclamación. La nueva fecha del 16 de octubre sitúa ahora al matrimonio ante una cita clave dentro de este litigio.

PUBLICIDAD

La mansion de Tom Brady en Indian Creek. (@wealth)

Indian Creek, el enclave inmobiliario en el centro de la disputa, es conocido por su exclusividad y por reunir a residentes con grandes patrimonios. La operación sobre sus parcelas es la que ha dado lugar a la reclamación de Weiss, que insiste en que no ha percibido las comisiones que considera que le corresponden.

Otro frente judicial para la familia Iglesias

La noticia sobre la comparecencia en Estados Unidos coincide con otro asunto judicial que afecta al entorno familiar del cantante. En España, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a seis meses de prisión por un delito relacionado con un fraude fiscal de 19,6 millones de euros. La multa y la indemnización impuestas suman cerca de 30 millones.

PUBLICIDAD

El procedimiento contra Carlos Iglesias está relacionado con la venta de tres solares en Vicálvaro, Madrid, realizada en 2001 por una sociedad de la que era gerente. Los tribunales consideraron probado que no se declararon ni se ingresaron los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos en aquella operación inmobiliaria.

Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de octubre de 2023. (Antonio Gutiérrez - Europa Press)

Se trata, en cualquier caso, de dos procedimientos diferentes: la condena de Carlos Iglesias en España y la demanda civil que afecta a Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en Miami. En este último caso, la reclamación de Evan Weiss continúa pendiente de resolución y será el proceso judicial el que determine si existe una deuda por las comisiones reclamadas.

PUBLICIDAD