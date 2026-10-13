España

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger ya tienen fecha para declarar en Miami por la demanda de seis millones de euros

El matrimonio deberá comparecer el próximo 16 de octubre en el procedimiento civil iniciado por el agente inmobiliario Evan Weiss

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)
Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en una imagen de redes sociales (Instagram / @julioiglesias)
Guardar

Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger deberán comparecer el próximo 16 de octubre ante la justicia de Miami por la demanda civil presentada por el agente inmobiliario Evan Weiss.

Se trata de un caso que viene de atrás en el que el demandante reclara al matrimonio el cobro de las comisiones que le corresponden por una operación de compraventa de terrenos en Indian Creek que pertenecían a Julio y Miranda. Se trata de la exclusiva isla de Florida en la que residen algunas de las mayores fortunas del mundo y la reclamación rondaría los seis millones de euros.

PUBLICIDAD

La cita llega después de varios aplazamientos y de los intentos de la defensa del cantante y su mujer de conseguir que el procedimiento sea desestimado. Según la información publicada por 20minutos, sus abogados han cuestionado distintos aspectos del proceso, entre ellos la validez de las notificaciones judiciales. Sin embargo, estas objeciones no han conseguido cerrar el caso, que continúa abierto ante los tribunales de Miami-Dade.

Una reclamación de seis millones de euros

Indian Creek Village.
Indian Creek Village.

El origen del litigio está en las comisiones que Evan Weiss considera que tiene pendientes de cobrar por su participación en una operación inmobiliaria vinculada a terrenos de Indian Creek. El agente reclama honorarios tanto a la parte compradora como a la vendedora, una cantidad que alcanzaría los seis millones de euros.

PUBLICIDAD

Weiss sostiene que intervino en la operación y que no recibió la remuneración que le correspondía por sus servicios. Esa es la versión que mantiene el demandante y que deberá dirimirse en el procedimiento judicial. La presentación de la demanda no implica que la deuda haya sido acreditada por un tribunal, ni existe, según la información facilitada, una sentencia firme que resuelva el conflicto.

La causa se remonta a una demanda civil presentada el 29 de agosto de 2025 contra Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger y otras partes vinculadas a la operación. Desde entonces, el procedimiento ha atravesado diferentes aplazamientos y una batalla procesal en la que la defensa ha tratado de frenar la reclamación. La nueva fecha del 16 de octubre sitúa ahora al matrimonio ante una cita clave dentro de este litigio.

Mansión de Tom Brady Créditos: @wealth
La mansion de Tom Brady en Indian Creek. (@wealth)

Indian Creek, el enclave inmobiliario en el centro de la disputa, es conocido por su exclusividad y por reunir a residentes con grandes patrimonios. La operación sobre sus parcelas es la que ha dado lugar a la reclamación de Weiss, que insiste en que no ha percibido las comisiones que considera que le corresponden.

Otro frente judicial para la familia Iglesias

La noticia sobre la comparecencia en Estados Unidos coincide con otro asunto judicial que afecta al entorno familiar del cantante. En España, el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a seis meses de prisión por un delito relacionado con un fraude fiscal de 19,6 millones de euros. La multa y la indemnización impuestas suman cerca de 30 millones.

El procedimiento contra Carlos Iglesias está relacionado con la venta de tres solares en Vicálvaro, Madrid, realizada en 2001 por una sociedad de la que era gerente. Los tribunales consideraron probado que no se declararon ni se ingresaron los impuestos correspondientes a los beneficios obtenidos en aquella operación inmobiliaria.

Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de octubre de 2023. (Antonio Gutiérrez - Europa Press)
Carlos Iglesias, hermano de Julio Iglesias, a la salida de la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de octubre de 2023. (Antonio Gutiérrez - Europa Press)

Se trata, en cualquier caso, de dos procedimientos diferentes: la condena de Carlos Iglesias en España y la demanda civil que afecta a Julio Iglesias y Miranda Rijnsburger en Miami. En este último caso, la reclamación de Evan Weiss continúa pendiente de resolución y será el proceso judicial el que determine si existe una deuda por las comisiones reclamadas.

Temas Relacionados

Julio IglesiasGente EspañaFamosos EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-noticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

La normativa contempla nueve días festivos comunes y un máximo de 14 jornadas no laborables

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

Un conjunto de prestaciones contributivas y deducciones del IRPF cubre el nacimiento, la crianza y los gastos de guardería, con requisitos de renta que varían según cada caso

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

La receta de aprovechamiento que recomiendan los chefs malagueños: “El galipuche es un plato humilde que combina sopa, verduras y tortilla troceada”

La combinación de sopa y tortilla de espárragos convierte esta receta de aprovechamiento en un plato completo, ligado a la memoria gastronómica de la Axarquía

La receta de aprovechamiento que recomiendan los chefs malagueños: “El galipuche es un plato humilde que combina sopa, verduras y tortilla troceada”

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Hace días se dio la tercera visita oficial a Rabat de Javier Colomina, representante especial del secretario general para la Vecindad Meridional

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El papel de Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias: no hablará en la gala y tendrá que marcharse antes

Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, ha desvelado cómo será la visita del futbolista a Oviedo el próximo 23 de octubre

El papel de Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias: no hablará en la gala y tendrá que marcharse antes
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

Representantes de la OTAN visitan Marruecos para “profundizar la cooperación” y celebrar en Rabat una conferencia sobre el control de armas

El Supremo mantiene la suspensión del voto de 163.020 nacionalizados por la ‘ley de nietos’ y da cinco días para personarse a unos afectados que no puede identificar

Continúan los retrasos en el AVE Madrid-Barcelona, que afectan a Navarra y La Rioja, tras el incendio de una locomotora en Zaragoza

El PP de Cádiz pide la dimisión del alcalde de Algeciras después de que dos militantes le denuncien por agresión sexual

Qué ha cambiado desde la última visita de un rey español a Ceuta y Melilla que Mohamed VI consideró una “provocación”

ECONOMÍA

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Ya es oficial: el BOE publica el calendario laboral de 2027 con cuatro puentes en toda España

Cinco ayudas que puedes pedir si tienes hijos y cobrar hasta 4.000 euros

España continúa liderando el crecimiento en Europa: el FMI eleva al 2,5% la previsión para 2026, el doble que la eurozona

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Construir más casas no basta si los sueldos se quedan atrás: el estudio que cuestiona que aumentar la oferta sirva para abaratar la vivienda

DEPORTES

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

Ismael García, el español que se esconde tras un Galatasaray que busca acabar con el todopoderoso FC Barcelona en Champions

El día que el Atlético de Madrid aplastó al Manchester United en un partido que no se televisó en ningún lugar del mundo y donde Futre se hizo eterno en el Vicente Calderón

La reflexión de Dani Güiza sobre sus inversiones en vivienda: “Lo mejor es invertir en casas. Tengo bastantes, vivo de eso y de lo ahorrado”

La reflexión de Guti sobre la vivienda: “Con mi primer sueldo en el Madrid, le compré un coche y una casa a mis padres”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”