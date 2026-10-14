El Betis remonta ante el Porto y firma su segunda victoria en Champions

Los jugadores del Betis celebrando un gol (REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Guardar

El Betis continúa dejando huella en la Liga de Campeones. El conjunto de Manuel Pellegrini se impuso por 3-2 al Oporto en un encuentro vibrante que tuvo de todo: ocasiones, goles, alternativas en el marcador y un desenlace de máxima tensión. Los verdiblancos llegaron a verse por detrás después de que el conjunto portugués remontara el tanto inicial de Ez Abde, pero reaccionaron con carácter para darle la vuelta al partido y sumar su segunda victoria europea consecutiva.

El triunfo confirma el buen momento del equipo andaluz, que ya había estrenado su participación en la competición con una victoria por 2-3 frente al Lille. En su regreso como local a la Champions veintiún años después, el Betis volvió a demostrar que puede competir ante rivales de entidad. Esta vez lo hizo en La Cartuja, con el Benito Villamarín en obras, y ante un Oporto que llegaba en plena forma, líder destacado de la liga portuguesa y con ocho victorias en ocho jornadas.

PUBLICIDAD

El equipo de Pellegrini saltó al terreno de juego con intensidad y una clara vocación ofensiva. Las bandas se convirtieron en una de sus principales vías de ataque, con un Ez Abde especialmente activo desde los primeros minutos. El marroquí protagonizó varias acciones de peligro, mientras Marc Roca y Ángel Ortiz también probaron fortuna ante la portería defendida por Diogo Costa. Sin embargo, el primer gran susto lo dio el Oporto. En el minuto 9, André Silva aprovechó un error de Álvaro Valles en la salida del balón y estuvo cerca de adelantar a los visitantes. Su primer intento no encontró portería y, poco después, un cabezazo suyo terminó estrellándose en el larguero. Fue un aviso de la capacidad del conjunto portugués para castigar cualquier despiste.

Los jugadores del Betis celebrando un gol (Europa Press)

El Betis mantuvo el control y siguió buscando el gol mediante transiciones rápidas y disparos desde fuera del área. Deossa y Marc Roca tuvieron sus oportunidades, pero se encontraron con la resistencia de la defensa rival y las intervenciones de Diogo Costa. El Oporto también consiguió marcar antes del descanso. Martim Fernandes envió el balón a la red en el minuto 40, aunque la celebración quedó anulada después de que el VAR detectara una mano previa de Borja Sainz. El árbitro revisó la acción en el monitor y confirmó la decisión. El marcador no se movió antes de una segunda parte que cambiaría por completo el rumbo del encuentro.

PUBLICIDAD

El Betis encontró el premio a su insistencia nada más comenzar la reanudación. En el minuto 47, Ez Abde recibió un pase de Fran García y conectó un disparo con el interior del pie derecho, buscando el efecto para superar a Diogo Costa. El 1-0 hacía justicia al empuje verdiblanco y encendía a la afición en La Cartuja. La alegría, sin embargo, duró poco. Antony estuvo cerca de ampliar la ventaja con un remate al poste después de un error de Alan Varela, pero el Oporto respondió con contundencia. En el minuto 54, Gabri Veiga ejecutó una falta directa que terminó en el fondo de la portería pese a que Valles llegó a tocar el balón.

Cucho Hernández e Isco remontan el partido

El tanto dio confianza a los portugueses, que aprovecharon la desconexión del Betis para golpear de nuevo. Tras los cambios introducidos por Francesco Farioli, Samu Aghehowa necesitó apenas dos minutos sobre el césped para adelantar al Oporto. El delantero español culminó una jugada iniciada con un pase de tacón de Pepê en la frontal y batió a Valles con un remate potente. El 1-2 obligaba a los locales a reaccionar. Y el Betis no se rindió. Antony asistió hacia atrás y Cucho Hernández apareció en el minuto 74 para firmar el empate y devolver la esperanza a los verdiblancos. El partido entraba en su tramo decisivo con todo por resolver y con los dos equipos buscando un gol que inclinara definitivamente la balanza.

PUBLICIDAD

La recompensa para los locales llegó en el minuto 84. Después de una acción sobre Ángel Ortiz, el árbitro señaló penalti tras revisar la jugada en el VAR. Isco asumió la responsabilidad desde los once metros y transformó la pena máxima para establecer el definitivo 3-2. El Oporto todavía tuvo tiempo de buscar el empate durante el añadido, pero Álvaro Valles respondió con dos buenas intervenciones que resultaron decisivas para conservar la ventaja.

Noticia elaborada con información de EFE