Una diputada marroquí asegura que llegará el momento de “abrir el diálogo” para “negociar con España la devolución de Ceuta y Melilla”

Nabila Mounib, diputada marroquí que reclama Ceuta y Melilla

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Este miércoles, una nueva voz se ha unido a la ofensiva política marroquí sobre Ceuta y Melilla. La diputada socialista Nabila Mounib ha asegurado que “son marroquíes” y ha asegurado que llegará el “momento” de “abrir un diálogo” con España. La ex secretaria general del Partido Socialista Unificado (PSU) ha descartado una salida militar pero ha advertido que están “dispuestos a defenderlas con toda la fuerza” que tengan pero “con inteligencia”, en unas declaraciones que ha recogido el canal Alalam24.

Mounib, diputada por la circunscripción de Casablanca-Settat, ha incluido en su demanda de recuperación a las islas Chafarinas, un archipiélago administrado por España frente a la costa mediterránea de Marruecos. La política ha insistido en que esa estrategia requiere esperar a que se den las condiciones políticas y diplomáticas favorables. “Elegiremos el momento adecuado, no cualquier momento”, ha dicho ante la prensa.

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Marruecos y España mantienen una de las fronteras más singulares del mundo.

La representante de la Alianza de la Izquierda ha asociado estas reivindicaciones territoriales con una agenda de reformas dentro de Marruecos. Según ha planteado, el país debe fortalecer sus instituciones para que su posición tenga mayor peso en los foros internacionales. Mounib ha exigido cambios “constitucionales y políticos”, junto con la construcción de un Estado de derecho que asegure la “rendición de cuentas”. La dirigente afirmó que ese proceso permitiría evitar que otros países o grupos consideren a Marruecos un actor vulnerable. De esta manera, apunta primero a reformar el país y centrarse en gobernar, para después llevar a cabo otros objetivos como la autonomía sobre las ciudades autónomas españolas.

Mounib lideró el PSU entre 2012 y 2023. Durante ese período se convirtió en la primera mujer elegida para presidir un partido político marroquí. La formación la sucedió en el cargo con Jamal El Asri en noviembre de 2023. Además de su actividad política, Mounib ha desarrollado una carrera académica. Se especializó en endocrinología y ejerció como docente universitaria en Casablanca. Su perfil público se consolidó en espacios de izquierda, movimientos sindicales y organizaciones vinculadas a la defensa de derechos políticos y sociales.

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Los Reyes Felipe y Letizia han visitado Melilla por primera vez desde que ascendieron al trono en 2014. Los monarcas han querido mostrar su apoyo a los melillenses y el compromiso incondicional de la Corona con la ciudad, tal y como hicieron con Ceuta este martes después la grave crisis migratoria del pasado 30 de julio.

Rechaza la vía bélica para “recuperar” Ceuta y Melilla

En su intervención, la diputada ha dejado clara su ambición expansionista sobre las ciudades autónomas, pero también ha matizado que no puede ni plantearse hacerlo por la vía armada. “No nos vamos a arrojar a la perdición, ni a una guerra destructiva con nuestros vecinos españoles”, ha explicado. Mounib ha afirmado que Rabat y Madrid comenzaron a recomponer sus vínculos. En ese marco, ha citado el respaldo del Gobierno español al plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, un territorio sobre el que España defendió décadas su derecho de autodeterminación hasta que Pedro Sánchez cambió la postura oficial con su carta a Mohamed VI. España modificó su posición en marzo de 2022, cuando consideró la iniciativa de autonomía presentada por Marruecos como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto.

Mounib también ha mencionado a Argelia en su rechazo a una confrontación regional. “No vamos a seguir a ninguna parte que quiera provocar una guerra, ni entre nosotros y España, ni entre nosotros y nuestros hermanos argelinos”, ha afirmado. La diputada ha defendido así una posición que combina la reclamación marroquí sobre Ceuta y Melilla con la defensa de una negociación diplomática. No obstante, España, a través de figuras como la ministra de Defensa, Margarita Robles, o el mismo rey Felipe VI han dejado claro que la soberanía española es “indiscutible”.

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