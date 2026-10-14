Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Villarreal (Europa Press)

La Roma y el Real Madrid se miden este miércoles 14 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos se enfrentan en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, con el objetivo de sumar puntos en este inicio de la máxima competición continental.

El conjunto blanco afronta su primer desplazamiento europeo de la temporada con la intención de prolongar su buen comienzo y conseguir su segunda victoria consecutiva. Los madridistas debutaron en el torneo con un triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán, un resultado que les permitió arrancar la competición con buenas sensaciones y afrontar esta segunda cita con la oportunidad de dar continuidad a su trayectoria en Europa.

Enfrente estará una Roma que buscará aprovechar el factor campo para conseguir su primera victoria en esta edición de la Champions League. El equipo italiano comenzó su participación con un empate 1-1 frente al Fenerbahçe, por lo que tratará de mejorar sus registros en un compromiso exigente ante uno de los rivales más reconocidos del fútbol europeo.