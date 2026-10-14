Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

La Roma y el Real Madrid se miden este miércoles 14 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos se enfrentan en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, con el objetivo de sumar puntos en este inicio de la máxima competición continental.
El conjunto blanco afronta su primer desplazamiento europeo de la temporada con la intención de prolongar su buen comienzo y conseguir su segunda victoria consecutiva. Los madridistas debutaron en el torneo con un triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán, un resultado que les permitió arrancar la competición con buenas sensaciones y afrontar esta segunda cita con la oportunidad de dar continuidad a su trayectoria en Europa.
Enfrente estará una Roma que buscará aprovechar el factor campo para conseguir su primera victoria en esta edición de la Champions League. El equipo italiano comenzó su participación con un empate 1-1 frente al Fenerbahçe, por lo que tratará de mejorar sus registros en un compromiso exigente ante uno de los rivales más reconocidos del fútbol europeo.
En pocas líneas:
La alineación del Real Madrid
Ya se conoce el once que ha elegido José Mourinho para afrontar el duelo ante la Roma: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinicius y Mbappé.
La victoria del Real Madrid ante el Villarreal quedó marcada por la expulsión de Vinicius. El brasileño fue protagonista de una acción polémica en el minuto 73, cuando tiró del pelo a Saliba en una jugada en la que no había disputa por el balón. Fue el VAR quien llamó al árbitro para que revisara la jugada. Tras revisar la acción, el árbitro Díaz de Mera le mostró la tarjeta roja directa. Una sanción que abre ahora un escenario complicado para el delantero, ya que podría perderse el próximo Clásico ante el FC Barcelona.
Sanción a Vinicius
Poco antes de que el Real Madrid salte al terreno de juego para disputar el duelo ante la Roma en Champions, sale a la luz la sanción a Vinicius por el tirón de pelo a Saliba
26 de septiembre de 2012. Un chico de 17 años, central del Juvenil B, saltaba al césped del estadio blanco en el minuto 74 en sustitución de Raúl Albiol para disputar el Trofeo Bernabéu. Era Mario Hermoso. Lo hacía de la mano de José Mourinho tras pasar más de 11 años en La Fábrica. Sin embargo, nunca llegó a debutar en partido oficial.
La Roma recibe este miércoles al Real Madrid en Champions, un viejo conocido para José Mourinho que fue entrenador de la Loba capitolina entre 2021 y 2024; y ahora regresará vestido de blanco. El duelo se prevé intenso y si hay alguien que sabe de meter una marcha más es Nahuel Molina, que se curtió bajo el brazo del Cholo Simeone antes del volar a suelo italiano, donde sueña con alzarse con la Serie A.
“¡Ave, Mou!“, exclamaban durante un tiempo los romanistas convertiros en mourinhistas. No fue casualidad que el portugués recalara en la Roma, lugar pasional por excelencia. Los tifosi son de enamoramiento rápido con un técnico y con Mourinho fue amor a primera vista. Dieron todo lo que tenían en las gradas por él y el técnico de su Roma les entregó en bandeja una Conference League. Se fue por la puerta grande, con la corona de laurel y ahora regresa a la ciudad del Coliseo como rival, vestido de blanco y el objetivo de acabar con los que un día fueron sus gladiadores. Esta vez son los laureles del Real Madrid los que llevará en el pecho en una noche de Champions con sabor amargo.
José Mourinho vuelve al Estadio Olímpico de Roma, pero esta vez desde el banquillo visitante. El Real Madrid se reestrena hoy en su competición después de que en el día de ayer los españoles hicieran pleno. FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal sumaron los tres puntos y solo falta que los blancos se hagan con la victoria para que LaLiga ‘mande’ de Europa.
¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este miércoles tenemos una nueva cita con la competición de las estrellas, con la Champions y lo hace con un duelo muy especial: Roma - Real Madrid. José Mourinho se reencontrará con la Loba capitolina en plena polémica con los árbitros tras el último duelo liguero. Mientras los italiano buscarán ampliar su racha de victoria, ya que todavía no conocen la derrota en la Serie A.