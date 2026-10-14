España Deportes

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Sigue el minuto a minuto del partido entre los italianos y el club blanco

Guardar
Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Villarreal (Europa Press)
Los jugadores del Real Madrid celebrando un gol ante el Villarreal (Europa Press)

La Roma y el Real Madrid se miden este miércoles 14 de octubre, a partir de las 21:00 horas, en el Estadio Olímpico de Roma. Ambos equipos se enfrentan en el encuentro correspondiente a la segunda jornada de la fase liga de la Champions League, con el objetivo de sumar puntos en este inicio de la máxima competición continental.

El conjunto blanco afronta su primer desplazamiento europeo de la temporada con la intención de prolongar su buen comienzo y conseguir su segunda victoria consecutiva. Los madridistas debutaron en el torneo con un triunfo por 2-1 ante el Inter de Milán, un resultado que les permitió arrancar la competición con buenas sensaciones y afrontar esta segunda cita con la oportunidad de dar continuidad a su trayectoria en Europa.

Enfrente estará una Roma que buscará aprovechar el factor campo para conseguir su primera victoria en esta edición de la Champions League. El equipo italiano comenzó su participación con un empate 1-1 frente al Fenerbahçe, por lo que tratará de mejorar sus registros en un compromiso exigente ante uno de los rivales más reconocidos del fútbol europeo.

En pocas líneas:

17:43 hsHoy

La alineación del Real Madrid

Ya se conoce el once que ha elegido José Mourinho para afrontar el duelo ante la Roma: Courtois; Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Diomande, Vinicius y Mbappé.

17:38 hsHoy

La posible sanción a Vinicius por el agarrón de pelo a Saliba en el partido ante el Villarreal: podría peligrar el Clásico

El delantero brasileño fue expulsado del partido liguero entre el club blanco y los amarillos y ahora espera la sanción del Comité de Competición

La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)
La expulsión de Vinicius durante el partido entre el Real Madrid y el Villarreal (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

La victoria del Real Madrid ante el Villarreal quedó marcada por la expulsión de Vinicius. El brasileño fue protagonista de una acción polémica en el minuto 73, cuando tiró del pelo a Saliba en una jugada en la que no había disputa por el balón. Fue el VAR quien llamó al árbitro para que revisara la jugada. Tras revisar la acción, el árbitro Díaz de Mera le mostró la tarjeta roja directa. Una sanción que abre ahora un escenario complicado para el delantero, ya que podría perderse el próximo Clásico ante el FC Barcelona.

Leer la nota completa
17:38 hsHoy

Sanción a Vinicius

Poco antes de que el Real Madrid salte al terreno de juego para disputar el duelo ante la Roma en Champions, sale a la luz la sanción a Vinicius por el tirón de pelo a Saliba

17:17 hsHoy

De debutar en el Real Madrid de Mourinho en 2012 a triunfar en el Atleti y ser pilar de la Roma: la evolución del “gladiador” Mario Hermoso

En el Olímpico se plantean romper una regla no escrita para retener al canterano de La Fábrica

Mario Hermoso. (REUTERS/Matteo Ciambelli)
Mario Hermoso. (REUTERS/Matteo Ciambelli)

26 de septiembre de 2012. Un chico de 17 años, central del Juvenil B, saltaba al césped del estadio blanco en el minuto 74 en sustitución de Raúl Albiol para disputar el Trofeo Bernabéu. Era Mario Hermoso. Lo hacía de la mano de José Mourinho tras pasar más de 11 años en La Fábrica. Sin embargo, nunca llegó a debutar en partido oficial.

Leer la nota completa
17:06 hsHoy

Nahuel Molina, el jugador de la Roma que vivió un asalto a punta de pistola e inició la tangana en la final del Mundial 2026 ante España

El jugador argentino se enfrentará al Real Madrid en la competición europea

El jugador de la Roma Nahuel Molina (REUTERS/Jennifer Lorenzini)
El jugador de la Roma Nahuel Molina (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

La Roma recibe este miércoles al Real Madrid en Champions, un viejo conocido para José Mourinho que fue entrenador de la Loba capitolina entre 2021 y 2024; y ahora regresará vestido de blanco. El duelo se prevé intenso y si hay alguien que sabe de meter una marcha más es Nahuel Molina, que se curtió bajo el brazo del Cholo Simeone antes del volar a suelo italiano, donde sueña con alzarse con la Serie A.

Leer la nota completa
16:39 hsHoy

Mourinho, el emperador romano que se marchó con la corona de laurel y regresa al Coliseo como un rival de Champions vestido de blanco

El técnico portugués regresa a la que fue su casa durante cuarto años como entrenador del Real Madrid

El portugués José Mourinho (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)
El portugués José Mourinho (EFE/EPA/ETTORE FERRARI)

¡Ave, Mou!“, exclamaban durante un tiempo los romanistas convertiros en mourinhistas. No fue casualidad que el portugués recalara en la Roma, lugar pasional por excelencia. Los tifosi son de enamoramiento rápido con un técnico y con Mourinho fue amor a primera vista. Dieron todo lo que tenían en las gradas por él y el técnico de su Roma les entregó en bandeja una Conference League. Se fue por la puerta grande, con la corona de laurel y ahora regresa a la ciudad del Coliseo como rival, vestido de blanco y el objetivo de acabar con los que un día fueron sus gladiadores. Esta vez son los laureles del Real Madrid los que llevará en el pecho en una noche de Champions con sabor amargo.

Leer la nota completa
16:14 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

En el conjunto blanco sí estará Vinícius Jr, pendiente de su sanción en LaLiga

A qué hora y dónde ver el Real Madrid hoy en Champions. (Europa Press)
A qué hora y dónde ver el Real Madrid hoy en Champions. (Europa Press)

José Mourinho vuelve al Estadio Olímpico de Roma, pero esta vez desde el banquillo visitante. El Real Madrid se reestrena hoy en su competición después de que en el día de ayer los españoles hicieran pleno. FC Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal sumaron los tres puntos y solo falta que los blancos se hagan con la victoria para que LaLiga ‘mande’ de Europa.

Leer la nota completa
16:00 hsHoy

¡¡Muy buenas tardes!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae! Este miércoles tenemos una nueva cita con la competición de las estrellas, con la Champions y lo hace con un duelo muy especial: Roma - Real Madrid. José Mourinho se reencontrará con la Loba capitolina en plena polémica con los árbitros tras el último duelo liguero. Mientras los italiano buscarán ampliar su racha de victoria, ya que todavía no conocen la derrota en la Serie A.

Temas Relacionados

Real MadridChampions LeagueFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña NoticiasÚltima Hora España

Últimas noticias

De debutar en el Real Madrid de Mourinho en 2012 a triunfar en el Atleti y ser pilar de la Roma: la evolución del “gladiador” Mario Hermoso

En el Olímpico se plantean romper una regla no escrita para retener al canterano de La Fábrica

De debutar en el Real Madrid de Mourinho en 2012 a triunfar en el Atleti y ser pilar de la Roma: la evolución del “gladiador” Mario Hermoso

Nahuel Molina, el jugador de la Roma que vivió un asalto a punta de pistola e inició la tangana en la final del Mundial 2026 ante España

El jugador argentino se enfrentará al Real Madrid en la competición europea

Nahuel Molina, el jugador de la Roma que vivió un asalto a punta de pistola e inició la tangana en la final del Mundial 2026 ante España

La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

El técnico portugués se ha mostrado tal y como es en pocas ocasiones. Una de las más recordadas fue en Manchester, cuando vivió en un hotel

La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

Las palabras del árbitro que supervisó el combate en Casa Blanca al hermano de Topuria: “Gracias, Aleks, buena decisión”

El hermano del luchador hispanogeorgiano tiró la toalla en el combate en la Casa Blanca ante Justin Gaethje para detener la pelea

Las palabras del árbitro que supervisó el combate en Casa Blanca al hermano de Topuria: “Gracias, Aleks, buena decisión”

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

En el conjunto blanco sí estará Vinícius Jr, pendiente de su sanción en LaLiga

A qué hora y dónde ver el partido de Champions entre la Roma y el Real Madrid: Mourinho vuelve al Olímpico con un equipo que gana, pero no convence

ÚLTIMAS NOTICIAS

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Juegos legendarios como Halo, The Simpsons Hit & Run y PES 6 ya se pueden jugar gratis en línea

Tu celular Android puede ejecutar juegos de Steam: existe una aplicación gratuita que lo hace posible

Un alumno de 17 años baleó a un compañero dentro del baño de una escuela en La Matanza

Del altar al divorcio casi sin escalas: 7 parejas famosas que se separaron en tiempo récord

Uno de cada dos líderes rechazaría un ascenso si afecta su bienestar: qué cambió en las prioridades laborales

INFOBAE AMÉRICA

Un incendio obligó a suspender la actividad en la sala de hemodiálisis de un hospital cubano de Bayamo

Un incendio obligó a suspender la actividad en la sala de hemodiálisis de un hospital cubano de Bayamo

El Fondo Monetario Internacional propone revisar la gratuidad de Doctor SV y aplicar copagos según los ingresos en El Salvador

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

Chery debuta en el Salón del Automóvil de París 2026 con novedades en movilidad electrificada

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

DEPORTES

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

Rosario Central quedó envuelto en un escándalo por un supuesto recital de los Red Hot Chili Peppers que se iba a realizar en su estadio en 2027

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones