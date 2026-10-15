El precio máximo y mínimo de la luz en España para este viernes

El precio de la electricidad cambia diariamente (Europa Press)

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El precio de luz en España varían constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la energía eléctrica en el país para este viernes 16 de octubre, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 16 de octubre

Precio promedio: 191.64 euros por megavatio hora

Precio máximo: 269.3 euros por megavatio hora

Precio mínimo: 84.02 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad cada hora

La OMIE da a conocer todos los días el precio de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 220.94 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la luz será de 209.44 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 202.71 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 199.02 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa de la luz será de 199.12 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 204.02 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 226.49 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 254.11 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la electricidad será de 269.3 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 243.15 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 205.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 129.16 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 92.5 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 90.0 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la luz será de 84.02 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 113.27 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 173.44 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la electricidad será de 227.27 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 264.64 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 254.69 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 237.61 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 212.46 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 196.25 euros por megavatio hora.